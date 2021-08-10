Чиновники КГГА присвоили 800 тыс. при реставрации исторических зданий в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного обогащения руководства коммунального предприятия КГГА. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла бюджета города 800 тыс. грн убытков. Предназначались средства на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
"По данным следствия, директор коммунального предприятия, войдя в сговор с руководителем аффилированной коммерческой структуры, наладил механизм присвоения денег столичной громады. Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева. Общая стоимость проекту составляла более 2,5 млн грн.", - отмечается в сообщении.
В СБУ продолжили: "По закону строительная компания, чтобы ее допустили к выполнению таких работ, должна иметь соответствующую лицензию и разрешение на их выполнение. Должностные лица коммунального предприятия, ответственные за проведение тендера, владели информацией, что у его "победителя" была только лицензия на осуществление строительных работ. И все же заключили с ними договор на проведение ремонтно-восстановительных работ такой категории.
Подрядчики же перечислили полученные государственные средства на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ".
В сообщении отмечается: "За счет того, что дельцы в актах выполненных работ указали больший за реальный объем работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств: 800 тыс. грн из 2.5 млн грн. Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директора коммерческого предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины".
"Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.
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Чим більше тим краще! Це ж національна ідентичність цей хлам
І зебоби не волають щоранку в коментарях на ЦН "Труханов не сидить, тому що Зєля його покриває!". Як вони 5 років, щодня волали про Труханова та Порошенка за минулої влади.
Багатьох з них здуло з форуму взагалі, перестало боліти серце за Україну.