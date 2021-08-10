Чиновники КГГА присвоили 800 тыс. при реставрации исторических зданий в Киеве, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконного обогащения руководства коммунального предприятия КГГА. Противоправная деятельность злоумышленников нанесла бюджета города 800 тыс. грн убытков. Предназначались средства на реставрацию памятников архитектуры в центре столицы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"По данным следствия, директор коммунального предприятия, войдя в сговор с руководителем аффилированной коммерческой структуры, наладил механизм присвоения денег столичной громады. Сделку организовали во время проведения ремонтно-восстановительных работ в одном из нежилых исторических зданий в центре Киева. Общая стоимость проекту составляла более 2,5 млн грн.", - отмечается в сообщении.

В СБУ продолжили: "По закону строительная компания, чтобы ее допустили к выполнению таких работ, должна иметь соответствующую лицензию и разрешение на их выполнение. Должностные лица коммунального предприятия, ответственные за проведение тендера, владели информацией, что у его "победителя" была только лицензия на осуществление строительных работ. И все же заключили с ними договор на проведение ремонтно-восстановительных работ такой категории.

Подрядчики же перечислили полученные государственные средства на счета трех фиктивных предприятий якобы за выполнение реставрационных работ".

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В сообщении отмечается: "За счет того, что дельцы в актах выполненных работ указали больший за реальный объем работ и завышенную стоимость выполненных работ и материалов, им удалось присвоить треть средств: 800 тыс. грн из 2.5 млн грн. Сейчас бывшему директору коммунального предприятия и директора коммерческого предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины".





"Разоблачение противоправной деятельности проводили сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева", - резюмировали в СБУ.

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