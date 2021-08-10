СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Группировка имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину, отличалась особой жестокостью методов силового "влияния".
Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.
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По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, уборке "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесение вреда личному имуществу срабатывали безотказно.
Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 40 тысяч долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.
В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.
В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.
Разоблачение и блокировка преступной деятельности осуществлялось совместно со следователями ГУ ЧП в Днепропетровской области по процессуальному руководству Днепропетровской областной прокуратуры.
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не найдут так сказать состава преступления
_Разоблачило? Какая наглая ложь! Да в органах отлично знают кто, что и где. Только почему-то вопреку закону не арестовывают, им, видите ли, нужна прямая команда сверху для борьбы с ОПГ.
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Посередине - Александр Овчаренко, известный в уголовных кругах по прозвищу Хипак. Смотрящий за общаком в Кривом Роге от днепровского бандита Нарика.
СБУ-шники задержали за вымогательство Хипака в кафе Mad brothers по Бульвару Вечерний.
Еще одного уголовного элемента по кличке Цыган, в миру Григорий Томенко, приняли в больнице. Он ещё ворует рельсы со стратегического предприятия в особо крупных размерах.
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