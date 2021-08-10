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СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СБ Украины, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Группировка имела четкую иерархию и суровую внутреннюю дисциплину, отличалась особой жестокостью методов силового "влияния".

Возглавлял группировку криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как "смотрящий" за городом.

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По предварительным данным следствия, злоумышленники "специализировались" на "крышевании" бизнеса, уборке "общака" и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа "должников" платить по "обязательствам", к ним применялась тактика запугивания. Угрозы физической расправы и нанесение вреда личному имуществу срабатывали безотказно.

Правоохранители задержали главаря и четырех активных членов преступной группировки во время получения очередного "транша" несуществующего долга. 40 тысяч долларов США передал злоумышленникам один из местных бизнесменов в обмен на собственный покой.

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В ходе обысков по месту жительства злоумышленников изъяты большие суммы денег, вероятно полученные преступным путем, огнестрельное оружие, паспорта иностранных государств, в том числе РФ.

СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 01
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 02
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 03
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 04
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 05
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 06
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 07
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет 08

В рамках уголовного производства четырем участникам группировки сообщено о подозрении по ст. 255-1 (распространение преступного воздействия) и ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяется информация о причастности к деятельности группировки представителей силовых структур и органов власти.

Также читайте: За год СБУ обезвредила более 80 ОПГ и разоблачила 536 коррупционных преступления. ФОТОрепортаж

Разоблачение и блокировка преступной деятельности осуществлялось совместно со следователями ГУ ЧП в Днепропетровской области по процессуальному руководству Днепропетровской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+29
неужели Зе повязали?
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10.08.2021 12:18
+19
Главарь там Вилкул и Попов.
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10.08.2021 12:21
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неужели Зе повязали?
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10.08.2021 12:18 Ответить
СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет - Цензор.НЕТ 6528
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10.08.2021 12:20 Ответить
СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років - Цензор.НЕТ 3768
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10.08.2021 12:49 Ответить
Не з нашим щастям.
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10.08.2021 18:29 Ответить
Это не Зе повязали, а при (президентстве) Зе повязали. А при президентстве По... уголовники стояли вместе с ним.
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10.08.2021 19:21 Ответить
это ты щас про каких уголовников, чучело лишнехромосомное? СБУ викрила одне з найбільш впливових злочинних угруповань Кривого Рогу: затримано ватажка, який тероризував місто протягом 10 років - Цензор.НЕТ 5179
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10.08.2021 20:49 Ответить
Главарь там Вилкул и Попов.
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10.08.2021 12:21 Ответить
самые честные судьи оправдают...
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10.08.2021 12:22 Ответить
+100500
не найдут так сказать состава преступления
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10.08.2021 12:44 Ответить
Вот это поворот!??? Родину пианиста оставили без "смотрящего" ???? Надолго? Свято место пусто не бывает!
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10.08.2021 12:22 Ответить
СБУ разоблачила)))) видимо те ребята, которые в детстве окунали дефективного и его соседа по подъезду рылом в унитаз. это месть.
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10.08.2021 16:40 Ответить
Сама впливова злочинна група на чолі з криворіьким віслюком зараз очолює державу!
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10.08.2021 12:22 Ответить
Вывод из сюжета: 10 лет эту банду крышевали те, кто должен был их прихлопнуть !
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10.08.2021 12:24 Ответить
Баранов вышел на себя самого и Зе?
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10.08.2021 12:24 Ответить
видать главарь зажрался...теперь другого назначат.
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10.08.2021 12:25 Ответить
Нет, это под него место освобождают ))))
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10.08.2021 12:29 Ответить
100%
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10.08.2021 12:32 Ответить
Так. Працює "Криворізька шпана": лейтенант Баканов (голова Зе-СБУ і друг дитинства Зе, екс-керівник Студії Квартал-95) прибирає конкурентів Юзіка Корявченкова, призначеного "смотрящім" за Кр. Рогом.
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10.08.2021 16:31 Ответить
Ну тут и не поспоришь, этот барыга. Да там и по харе видно.
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10.08.2021 19:31 Ответить
Харошєго чЄловєка, повинно бути багато.
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10.08.2021 12:42 Ответить
Ничего себе! Вот работают! Оперативно! Всего-то, 10 лет прошло - и повязали! Молодцы, не зря наш хлеб жрете.
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10.08.2021 12:26 Ответить
Интересно когда у нас Труханова посадят ?
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10.08.2021 12:31 Ответить
Шо-то шкрнка у чувака слишком мягкая.
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10.08.2021 12:33 Ответить
Видимо главарь в школе угощал Зеленского щелбанами и подзатыльниками.
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10.08.2021 12:34 Ответить
Розчищають місто під юзіка???
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10.08.2021 12:36 Ответить
"СБУ разоблачила одну из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога: задержан главарь, терроризировавший город в течение 10 лет."
_Разоблачило? Какая наглая ложь! Да в органах отлично знают кто, что и где. Только почему-то вопреку закону не арестовывают, им, видите ли, нужна прямая команда сверху для борьбы с ОПГ.
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10.08.2021 12:37 Ответить
Если вы не в курсе, то у зеленского - иммунитет до окончания полномочий президента.
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10.08.2021 12:58 Ответить
Молодчины СБУ!!!!! Спасибо вам парни!!!!!!
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10.08.2021 13:08 Ответить
Одна из самых влиятельных... Блин, остальных не тронули...
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10.08.2021 13:09 Ответить
На второй срок не переизберут, будет еще и от криворожских бандюков шифроваться...
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10.08.2021 13:11 Ответить
Можна було просто переглянути інфу з телеграм-каналу, побратими з Кривого Рогу скинули:

https://t.me/s/demonkr



Посередине - Александр Овчаренко, известный в уголовных кругах по прозвищу Хипак. Смотрящий за общаком в Кривом Роге от днепровского бандита Нарика.

СБУ-шники задержали за вымогательство Хипака в кафе Mad brothers по Бульвару Вечерний.

Еще одного уголовного элемента по кличке Цыган, в миру Григорий Томенко, приняли в больнице. Он ещё ворует рельсы со стратегического предприятия в особо крупных размерах.

t.me/demonkr/764
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10.08.2021 13:12 Ответить
А що на протяхі цих 10-и років ніхто не знав про цих жуліків нічого??? Бракувало доказів як завжди?? Може просто вирішили мусаоа злити своїх кентів..
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10.08.2021 15:29 Ответить
Главмутант криворожский в Киеве сидит.
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10.08.2021 16:10 Ответить
Я думав кримінальними авторитетами займається поліція та НАБУ.
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10.08.2021 20:58 Ответить
хорошо, сбу молодцы.
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11.08.2021 06:56 Ответить
 
 