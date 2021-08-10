Маршрут Старобельск-Меловое на Луганщине восстановят полностью ко Дню Независимости. ФОТО

Восстановительные работы на трассе Н-26 Чугуев - Меловое (Луганщина) будут полностью завершены ко Дню Независимости.

Об сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области на своей официальной странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас работы ведутся на маршруте Старобельск - Евсуг на участке км 195 + 000 - км 230 + 000 протяженностью 35 км.

Начиная с мая, дорожные работники уже выполнили на этом участке фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия и завершают укладку усиленной основы на 33 из 35 км. На 32 километрах уже уложен нижний, а на 10 км - 5-сантиметровый верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, в рамхка президентской программы "Большая стройка" ведутся работы по приведению в порядок обочин, где придорожная полоса очищается от кустарников и мелколесья. На завершающем этапе подрядчику предстоит обустроить автобусные остановки, установить направляющие столбики, дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

До Дня Независимости планируют восстановить всю дорогу Н-26 Чугуев - Меловое в пределах Луганской области.

Всего же в 2021 году в регионе должны быть отремонтированы 241 км дорог государственного значения. Ожидается, что за 2020 и 2021 годы в Луганской области суммарно будут восстановлены 461 км дорог, что составит более трети от общей протяженности дорог государственного значения области.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году будет отремонтировано и построено 4500 км дорог государственного и 2000 км местного значения.

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