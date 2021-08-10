РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11855 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортаж Убийство Шеремета
8 100 39
работа (585) Кузьменко Юлия (167)

Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко впервые с декабря 2019 приехала на свою работу, и теперь ее ждет адаптация к рабочему процессу и восстановление практических навыков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Фейсбук -странице Free Dr Kuzmenko.

"Сегодня наконец-то Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности! С сегодняшнего дня Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: Кузьменко не исключает, что за ней может вестись слежка

По информации активистов, во вторник Кузьменко смогла приехать на свою работу и зайти в ангиооперационную, где выполняют тончайшие вмешательства в сердца детей ради их спасения.

"Пока (Кузьменко вышла на работу. - Ред.) не в статусе оперирующего хирурга, но мы уверены - это произойдет уже скоро! В ближайшее время будут решены все юридические моменты, и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить", - уточняется в сообщении.

Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу 01
Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу 02
Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу 03
Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу 04
Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу 05

Ранее Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
розвалюється зшита швидкоруч справа..
А от хто відповість за ті життя маленькіх українців, яких не змогла врятувати лікар, поки була під арештом?!
показать весь комментарий
10.08.2021 13:52
+34
а что будет Зеленому и Акакову за клевету на невинного человека ?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54
+31
Скільки паціентів не отримали допомоги? Хто понесе відповідальність?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розвалюється зшита швидкоруч справа..
А от хто відповість за ті життя маленькіх українців, яких не змогла врятувати лікар, поки була під арештом?!
показать весь комментарий
10.08.2021 13:52 Ответить
Тому, хто гундосить про любов до дітей, обіцяв віддати їм президентські дачі, а жирує на них сам, плювати на дітей.
І відповідати за свої злочини він не збирається.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:32 Ответить
Вітання пані Юлії !
із поверненням до повного життя

але Вашому ув'язненню немає прощі !
показать весь комментарий
10.08.2021 13:53 Ответить
Скільки паціентів не отримали допомоги? Хто понесе відповідальність?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54 Ответить
Да, первый вопрос который должны задавать профессиональные журналисты - КТО ОТВЕТИТ ЗА ФАЛЬШИВОЕ ДЕЛО ?

Вероятнее всего Шеремета убили белорусские кгбисты, но почему Аваков пошёл на фабрикацию дела? Может все кгбисты совка между собой связаны?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:05 Ответить
Страждання цих дітей - на совісті зебілів!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:48 Ответить
В ЕСПЧ срочно подавай на Украину, там процессы по 5 лет идут, по этому чем раньше - тем лучше Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу - Цензор.НЕТ 8507
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54 Ответить
когда Зе-идиот с Аваковым соберут снова конференцию с извинениями к обвиняемым по делу липовому шеремета?
Компенсацию за моральные и другие издержки заплатят из своего кармана, да ?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54 Ответить
а что будет Зеленому и Акакову за клевету на невинного человека ?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:54 Ответить
нічого, нажаль..
показать весь комментарий
10.08.2021 13:57 Ответить
отчего же, будет, мы все за них заплатим...
показать весь комментарий
10.08.2021 13:58 Ответить
це так, а можна потім у порядку регресу підвісити на гілляці тих, хто у цьому винен?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:00 Ответить
ЗЕчмо відмовчиться як завжди.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:58 Ответить
Аваков теж.
показать весь комментарий
10.08.2021 15:53 Ответить
ЗЕбилоидный электорат до сих пор уверен что эта прекрасная женщина могла убить Шеремета
показать весь комментарий
10.08.2021 13:58 Ответить
Скільки дітей не змогли отримати медичну допомогу від Кузьменко і постраждали через дії зеленої влади?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:58 Ответить
"Преступник" ( по версии Зе-Авакова) вернулась на РАБОТУ, а "самый лучший министр" Аваков с кучей награбленного бабла отбыл ОТДЫХАТЬ в Европу !
Приоритеты на лицо !!!
показать весь комментарий
10.08.2021 13:59 Ответить
Ждём, когда сядут те, их посадил. Но лучше им лечь. Навсегда. Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу - Цензор.НЕТ 6769
показать весь комментарий
10.08.2021 14:00 Ответить
очень удобно быть чиновником любого ранга в нашей стране - ты никому ничего не должен..., но тебе все должны и любая твоя подпись стоит немалых денег..., если поймают на взятке или краже - тоже не страшно, немного адреналинчику и максимум условный срок...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:02 Ответить
хорошо бы чтоб это стало началом окончательного развала полного абсурда дела...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:05 Ответить
Кузьменко вернулась на работу, а кто-то же должен остаться без работы? За базар нужно отвечать. Великий Зелепукин и Аваков должны как минимум попросить прощения...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:20 Ответить
Плевать на их извинения!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:21 Ответить
это для них унизительно, как овощ ручку ломал
показать весь комментарий
10.08.2021 15:19 Ответить
_А где тюремные сроки бандитам: следакам, прокурорам, судьям? А, да, простите. Забыл что сама власть - бандиты, враги Украины и народа.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:20 Ответить
Відсутність іще з часів совка законодавчого закріплення відповідальності слідчих, прокурворів і суддів за фабрикацію справ, у тому числі політично мотивованих, розбестила цю правопохоронну тічку до краю.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:09 Ответить
Яка «цікава» країна! Звинувачуванні в терористичному акті, в результаті котрого загинула людина ходять га роботу і сидять в дома під домашнім арештом! Але ж президент особисто і на камери заявив, що справу розкрито і тер акт здійснили українські нацисти!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:21 Ответить
Ти просто платний базіка.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:45 Ответить
Очень рада за Юлю! Пусть торжествует истина и справедливость! Никогда не верила в вину всех этих людей!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:30 Ответить
Рано радуетесь, она ещё в статусе обвиняемой.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:40 Ответить
А как сволочи на прессухе выступали на пару, Зеля с Авакяном
показать весь комментарий
10.08.2021 14:30 Ответить
Хмм... хирургическа С-арка. И устаревшая! Камера в операционной это частники. Ну да сосудистая хирургия, ...на месте не стоит. Но это аппарат сопровождения!!!, и только сопровождения, для лучшей визуализации ....самих интервенционных процедур. Т.е вы либо умеете на нем работать, либо вы не умеете. И если вы за два года забыли где какая кнопочка...то не стоит вспоминать. Вы это должны помнить на лету.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:31 Ответить
аваків буде відповідати за безпідставне звинувачення ?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:32 Ответить
почему только он? Клоун тоже
показать весь комментарий
10.08.2021 15:17 Ответить
Украли у людей два года жизни и подорвали здоровье, надо за это отвечать
показать весь комментарий
10.08.2021 14:32 Ответить
Якось Яна Дугарь зашифрувалась перепискою з кловуном ...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:49 Ответить
Ждем извинений от учасников брифинга по делу Шеремета как минимум! и мат компенсацию!
Пряма трансляція відбулася 12 груд. 2019 р.
показать весь комментарий
10.08.2021 15:16 Ответить
Только компенсацию не из бюджетных средств
показать весь комментарий
10.08.2021 15:33 Ответить
Удачи и здоровья Вам, Доктор!
показать весь комментарий
10.08.2021 15:49 Ответить
 
 