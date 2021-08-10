Дело Шеремета: Кузьменко впервые с декабря 2019 года смогла вернуться на работу. ФОТОрепортаж

Подозреваемая по делу об убийстве Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко впервые с декабря 2019 приехала на свою работу, и теперь ее ждет адаптация к рабочему процессу и восстановление практических навыков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на Фейсбук -странице Free Dr Kuzmenko.

"Сегодня наконец-то Юлия начала трудный путь возвращения к своей профессиональной деятельности! С сегодняшнего дня Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее", - говорится в сообщении.

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По информации активистов, во вторник Кузьменко смогла приехать на свою работу и зайти в ангиооперационную, где выполняют тончайшие вмешательства в сердца детей ради их спасения.

"Пока (Кузьменко вышла на работу. - Ред.) не в статусе оперирующего хирурга, но мы уверены - это произойдет уже скоро! В ближайшее время будут решены все юридические моменты, и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить", - уточняется в сообщении.











Ранее Кузьменко сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Всем им сообщили о подозрении и была избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дольше всех в СИЗО находился Андрей Антоненко, другим двум впоследствии изменили меру пресечения на более мягкую.

30 апреля 2021 года суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.