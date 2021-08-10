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В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

На Луганщине столкнулись ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq. Погибла женщина, а двое мужчин и 9-летний ребенок получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Луганской области.

"Происшествие произошло сегодня, 10 августа, около 9:00 утра на автодороге Р-07 сообщением "Сватово-Чугуев" на въезде в г. Сватово. В результате происшествия 28-летняя жительница Сватово от полученных травм скончалась на месте происшествия, 9-летний ребенок и двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают правоохранители, спасатели ГСЧС и медики.

Предварительно установлено, что между автомобилями ВАЗ 2105 и Skoda Kodiaq произошло лобовое столкновение.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция 01
В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция 02
В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция 03

Автор: Богдан Гуньковський
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что корыто с гоночными полосами на кузове делало на встречке?
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10.08.2021 13:55 Ответить
Обгон.
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10.08.2021 14:04 Ответить
Как в жигулях ваще кто-то выжил? В результате ДТП на Луганщине погибла женщина, двое мужчин и 9-летний ребенок госпитализированы с травмами, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6926
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10.08.2021 13:57 Ответить
 
 