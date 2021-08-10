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В Харькове задержали "активистов", которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Злоумышленники под видом сотрудников полиции занимались вымогательством средств от наркозависимых и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ. Также "специализировались" на грабежах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Согласно данным полиции, разоблачили преступную деятельность членов общественной организации, которая позиционирует себя как борцов с наркопреступностью, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями.

Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.

Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских. Также последние "специализировались" на грабежах.

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В Харькове задержали активистов, которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых 01

В субботу, 7 августа, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали троих человек "на горячем".

Последние ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.

На основании полученных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове задержали активистов, которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых 02

После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса:

- вымогательство (статья 189);
- нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);
- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).

В Харькове задержали активистов, которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых 03

Вчера, 9 августа, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс. грн каждому.

Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство которого осуществляет Харьковская областная прокуратура.

Проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.
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Топ комментарии
+8
Видать активисты начали прессовать закладчиков, которых крышуют мусора, вот и весь сыр бор В Харькове задержали "активистов", которые под видом полицейских занимались грабежами и вымогательством средств у наркозависимых - Цензор.НЕТ 3156
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10.08.2021 14:41
+5
На святую корову посягнули.
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10.08.2021 14:52
+3
Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/p3281899

А вот за это их нужно не судить, а наградить.
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10.08.2021 14:48
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Видать активисты начали прессовать закладчиков, которых крышуют мусора, вот и весь сыр бор В Харькове задержали "активистов", которые под видом полицейских занимались грабежами и вымогательством средств у наркозависимых - Цензор.НЕТ 3156
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10.08.2021 14:41 Ответить
На святую корову посягнули.
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10.08.2021 14:52 Ответить
Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. Источник: https://censor.net/ru/p3281899

А вот за это их нужно не судить, а наградить.
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10.08.2021 14:48 Ответить
Прямо тимур и его команда, может что случилось у человека, решили проверить.
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10.08.2021 14:51 Ответить
Мутная водичка бездействия закона и тотальной коррупции, о победе над которой Величайший объявил ещё в конце 2019 года, - питательный бульон для дохера активистов и робингудов себе в карман. Выражающие им поддержку здесь на Цензоре искренне сожалеют, что вовремя не сообразили заняться эти прибыльным бизнесом. Впрочем, там большая конкуренция, патриотов и волонтеров у нас много.
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10.08.2021 15:09 Ответить
алкаши против наркоши
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10.08.2021 15:37 Ответить
Дохід ментів забирали. Як тут не працювати!😂😂😂
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10.08.2021 15:40 Ответить
2019 й. Круглий стіл, присвяченій темі протидії розповсюдженню наркотиків, відбувся за участі начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, народного депутата України Олександра Бакумова, керівників територіальних відділів поліції, представників кафедр кримінального процесу, кримінального права і кримінології, кібербезпеки та науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського національного університету внутрішніх справ, а також представників громадських організацій «Рестарт», «Міжнародна антинаркотична спортивна асоціація», «Наркологічний центр «Кристал», які займаються антинаркотичною діяльністю. - а потім шось пішло не так)))
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10.08.2021 15:58 Ответить
 
 