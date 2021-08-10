В Харькове задержали "активистов", которые занимались грабежами и под видом полицейских вымогали средства у наркозависимых. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Злоумышленники под видом сотрудников полиции занимались вымогательством средств от наркозависимых и лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ. Также "специализировались" на грабежах.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Согласно данным полиции, разоблачили преступную деятельность членов общественной организации, которая позиционирует себя как борцов с наркопреступностью, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями.
Как выяснили полицейские, злоумышленники под прикрытием общественной деятельности, на самом деле занимались вымогательством средств с лиц, причастных к незаконным операциям с наркотиками. При этом представлялись работниками полиции. Чтобы у пострадавших не возникало сомнения, фигуранты тщательно подготовились: приобрели форменную одежду и использовали удостоверения и специальные жетоны.
Нередко процесс вымогательства сопровождался физическим насилием. Опасаясь уголовного преследования, потерпевшие соглашались на требования псевдополицейских. Также последние "специализировались" на грабежах.
В субботу, 7 августа, полицейские при силовой поддержке спецподразделения КОРД задержали троих человек "на горячем".
Последние ограбили местного жителя. По результатам проведения санкционированных обысков в их квартирах изъяли удостоверения членов общественной организации, жетоны к ним, форменную одежду, оружие, наручники и другие спецсредства.
На основании полученных доказательств следователи следственного управления ГУНП в Харьковской области сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
После проведения необходимых процессуальных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации их действий еще по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- вымогательство (статья 189);
- нанесение телесных повреждений средней тяжести (статья 122);
- самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица (статья 353).
Вчера, 9 августа, суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога - 181 тыс. грн каждому.
Продолжается досудебное расследование, процессуальное руководство которого осуществляет Харьковская областная прокуратура.
Проверяется причастность злоумышленников к совершению других преступлений на территории Харькова и области.
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А вот за это их нужно не судить, а наградить.