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Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Одессе на улице Фонтанская дорога водитель BMW влетел в остановку общественного транспорта.
Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта.
В результате аварии 31-летний водитель BMW попал в больницу.
Отмечается, что подробности аварии и количество пострадавших в дорожном происшествии на Фонтанской дороге выясняет следователь.
Топ комментарии
+11 Гыг с Вами
показать весь комментарий10.08.2021 15:12
+10 Лилия Стацкая
показать весь комментарий10.08.2021 15:07
+9 Sergey Odeskiy
показать весь комментарий10.08.2021 15:09
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Они думают , что потрогали БОГА за бороду .
И ответ пришел быстро и не укоснительно..