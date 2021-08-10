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Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Одессе на улице Фонтанская дорога водитель BMW влетел в остановку общественного транспорта.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, водитель автомобиля BMW, двигаясь по улице Фонтанская дорога, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилями Skoda, Audi, BMW и наезд на препятствие - остановку общественного транспорта.

В результате аварии 31-летний водитель BMW попал в больницу.

Отмечается, что подробности аварии и количество пострадавших в дорожном происшествии на Фонтанской дороге выясняет следователь.

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Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие 01
Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие 02
Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие 03
Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие 04
Фото: патрульная полиция
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Топ комментарии
+11
продаются 4 авто...недорого.требуется косметический ремонт
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10.08.2021 15:12
+10
Не только в остановку влетел,а влетел по полной , ремонт авто, оплата лечения пострадавшим.
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10.08.2021 15:07
+9
Водитель БМВ был пьян , это пишут в пабликах свидетели.
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10.08.2021 15:09
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Прав напокупали, водятлы.., понимаешь Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 5217
Водитель BMW не справился с управлением, столкнулся с тремя автомобилями и влетел в остановку общественного транспорта в Одессе, есть пострадавшие - Цензор.НЕТ 1293


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10.08.2021 15:05 Ответить
Не только в остановку влетел,а влетел по полной , ремонт авто, оплата лечения пострадавшим.
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10.08.2021 15:07 Ответить
Водитель БМВ был пьян , это пишут в пабликах свидетели.
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10.08.2021 15:09 Ответить
продаются 4 авто...недорого.требуется косметический ремонт
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10.08.2021 15:12 Ответить
Бляховод...
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10.08.2021 15:35 Ответить
Беха- то діагноз.
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10.08.2021 15:37 Ответить
Неоднократно в этом убеждался. Все знакомые собственники это марки авто реально дебилы по факту. Я неоднократно этим олухам говорил, что с такой манерой езды безопасней будет для всех, что б они просто сами себе выбирали бетонную конструкцию, давили на педаль газа в пол и благополучно в нее херачились. Таким образом много проблем в будующем сами по себе решались бы.
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10.08.2021 15:55 Ответить
А судья уже назвал цену за оправдательный приговор?
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10.08.2021 16:30 Ответить
Хоссади! Сколько разрушений от одного идиота! Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 7166
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10.08.2021 16:43 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/312259/jutkoe_dtp_v_tsentre_kieva_maserati_s_dvumya_20letnimi_parnyami_vnutri_razorvalo_na_chasti_fotoreportaj

Они думают , что потрогали БОГА за бороду .
И ответ пришел быстро и не укоснительно..
Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 537
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10.08.2021 16:47 Ответить
"Бляха (муха), то капец, то капец" (с) Дзідзьо
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10.08.2021 18:04 Ответить
я тоби на валентина, подарую бмв Водій BMW не впорався з керуванням, зіткнувся з трьома автомобілями і влетів у зупинку громадського транспорту в Одесі, є постраждалі - Цензор.НЕТ 7853
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10.08.2021 22:42 Ответить
 
 