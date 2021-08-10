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Винницкая область (917) дороги (2498) Большая стройка (722)

Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Ремонт дороги Р-08 Немиров-Ямполь на Виннитчине завершат уже через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

"Впервые за 40 лет Винниччина получит новую автодорогу европейского качества. Работы идут по графику - восстановят автодорогу ко Дню Независимости Украины", - говорит он.

В ходе ремонта, который выполняется в рамках президентской программы "Большая стройка", за 90 дней восстановили 125 км трассы - от Немирова до границы с Молдовой.

По словам главы ОГА, будет открыт новый Ямпольский мост, который является важной частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в течение 2021-2022 года отремонтируют и построят 600 км дорог к контрольно-пропускных пунктам на границах.

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Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА 01
Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Чавус, готовся, скоро тебя по нормальной дороге повезут в Молдову в багажнике Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6404
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10.08.2021 15:23 Ответить
Да уже задолбали со своей тупой рекламой. Скоро каждый помытый пол и покрашенная стенка будет "великим будівництвом". Доходит до полного маразма.

Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА - Цензор.НЕТ 3376
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10.08.2021 15:26 Ответить
Дороги ремонтировать нужно и это важно, но не пишут как перезимовали отремонтированные в прошлом году.
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10.08.2021 15:29 Ответить
за два тижні як раз буде свято незалежності. все як у СРСР,там теж все підряд закінчували до якоїсь дати...Чернобиль наприклад...
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10.08.2021 15:31 Ответить
За суддів я тепер спокійний. Виїжджаючи з України з "чесно заробленими мамою на заробітках" не перекинуться
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10.08.2021 15:37 Ответить
В Молдову или Приднесровье?
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10.08.2021 16:43 Ответить
Через рік будуть робити ямковий ремонт,вже зараз появились невеличкі ямки і це три місяці як поклали асвальт,три місяці пішоходну дорожку роблять в Вапнярках і задві неділі незакінчат,відбійників на поворотах немае це велике крадівництво ане будівництво.
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10.08.2021 16:45 Ответить
 
 