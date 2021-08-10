Ремонт дороги, ведущей к границе с Молдовой, завершат через две недели на Виннитчине, - ОГА. ФОТО

Ремонт дороги Р-08 Немиров-Ямполь на Виннитчине завершат уже через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов.

"Впервые за 40 лет Винниччина получит новую автодорогу европейского качества. Работы идут по графику - восстановят автодорогу ко Дню Независимости Украины", - говорит он.

В ходе ремонта, который выполняется в рамках президентской программы "Большая стройка", за 90 дней восстановили 125 км трассы - от Немирова до границы с Молдовой.

По словам главы ОГА, будет открыт новый Ямпольский мост, который является важной частью транспортного коридора между Украиной и Молдовой.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского в течение 2021-2022 года отремонтируют и построят 600 км дорог к контрольно-пропускных пунктам на границах.

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