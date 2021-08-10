Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Работники Территориального управления ГБР Мелитополя задержали на "горячем" начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.
По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и владельцы домохозяйств области должны платить дань.
Чиновника задержали во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тыс. 250 долларов США. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.
Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тыс. долларов США.
Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.
В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ТУ ГБР в Мелитополе.
Пожалуйста, подождите...
Хотя можно бутылки собирать...
😂😂😂😂😂
и да - те кто ему дал бабло ведь тоже не под прицелом давали, не?
в Китае - стреляют стреляют, а они все не заканчиваются.....
но там чиновник учится и т.д., а у нас барсеточник заплатит - и вот - встречай пипл нового Киву, то есть мэра или там начальника канализации, он бедный, но только перед поступлением вна должность, а потом как этот что поймали обдолбанным - он просто на тещину зарплатку купил в кредит спорткару и вааще - а чо вы ненавидите Муммий-тролль, это же фаащизъм, или каак?(томным голоском)
А питання існування цих всіх служб не цікавить ( для чого і яка доцільність?)
"Ничего не знаю. У мене в капуктере этава нет" (с) из личного.