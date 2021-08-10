Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Территориального управления ГБР Мелитополя задержали на "горячем" начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

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По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и владельцы домохозяйств области должны платить дань.

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Чиновника задержали во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тыс. 250 долларов США. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.

Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тыс. долларов США.









Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

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В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ТУ ГБР в Мелитополе.