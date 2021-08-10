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Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работники Территориального управления ГБР Мелитополя задержали на "горячем" начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, который требовал у подчиненного деньги, считая, что тот должен брать взятки у фермеров за регистрацию их сельскохозяйственной техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, чиновник мотивировал свое требование тем, что законодательство запрещает использовать гражданам сельскохозяйственную технику без регистрации в Госпродпотребслужбе, поэтому все фермеры и владельцы домохозяйств области должны платить дань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного из руководителей госпредприятия на Черкасщине задержали на взятке в $40 тысяч, - облпрокуратура. ФОТО

Чиновника задержали во время получения очередной части денег от подчиненного в сумме 8 тыс. 250 долларов США. Во время задержания он пытался выбросить деньги, но оперативники ГБР зафиксировали эту попытку.

Ранее работники ГБР задокументировали получение должностным лицом еще 3 тыс. долларов США.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР 01
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР 02
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР 03
Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области задержан за взяточничество, - ГБР 04

Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и месту работы задержанного.

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В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Запорожская областная прокуратура, оперативное сопровождение - ТУ ГБР в Мелитополе.
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Топ комментарии
+4
А для чего такие службы создаются,их задача только одна,брать,брать и брать.
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10.08.2021 16:00
+2
Ловят их каждый день, а они, как головы Змея Горыныча размножаются....
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10.08.2021 15:57
+1
Тому що за місце заплачені і тепер тариф тільки подвоїться
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10.08.2021 16:00
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жадность фраера сгубила..
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10.08.2021 15:54 Ответить
И что ж ему горемыки теперь будет? Кто фраер ещё посмотреть надо
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10.08.2021 16:04 Ответить
Ловят их каждый день, а они, как головы Змея Горыныча размножаются....
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10.08.2021 15:57 Ответить
Тому що за місце заплачені і тепер тариф тільки подвоїться
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10.08.2021 16:00 Ответить
Жить честно при этой власти не реально
Хотя можно бутылки собирать...
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10.08.2021 16:01 Ответить
А для чего такие службы создаются,их задача только одна,брать,брать и брать.
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10.08.2021 16:00 Ответить
Навіть цікаво як країни ЕС без цих служб обходяться? ЕС вже не існує??? Вони розпалися? В них економічний коллапс? В них продовольча криза?
😂😂😂😂😂
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10.08.2021 16:11 Ответить
расстреливать бы..... но потом шоб не платить шо типо невиновного погубили. Главарь службы, майор семьи, любил собаку, а вы.... эх вы.... Начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області затримано за хабарництво, - ДБР - Цензор.НЕТ 4496
и да - те кто ему дал бабло ведь тоже не под прицелом давали, не?
в Китае - стреляют стреляют, а они все не заканчиваются.....
но там чиновник учится и т.д., а у нас барсеточник заплатит - и вот - встречай пипл нового Киву, то есть мэра или там начальника канализации, он бедный, но только перед поступлением вна должность, а потом как этот что поймали обдолбанным - он просто на тещину зарплатку купил в кредит спорткару и вааще - а чо вы ненавидите Муммий-тролль, это же фаащизъм, или каак?(томным голоском)
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10.08.2021 16:03 Ответить
надо делиться..., все от жадности..., заносил бы кому надо, глядишь, и не погорел бы..., ну ниче, такой кадр - не пропадет, устроится еще на какое-нить хлебное место...
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10.08.2021 16:07 Ответить
Все должно быть в электронном виде. Заявку подал, в законно обусловленный срок пришел и получил свою бумажку или даже по почте...
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10.08.2021 16:09 Ответить
Що саме??
А питання існування цих всіх служб не цікавить ( для чого і яка доцільність?)
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10.08.2021 16:13 Ответить
Звичайно цікавить, але це інше питання
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10.08.2021 16:18 Ответить
Наивность как у зебила.И шо обидно ,это не лечится
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10.08.2021 17:12 Ответить
"Заявку подал, в законно обусловленный срок пришел и получил свою бумажку или даже по почте"
"Ничего не знаю. У мене в капуктере этава нет" (с) из личного.
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10.08.2021 18:34 Ответить
С нетерпением ждем назначения суммы залога и делаем ставки: когда внесут залог. Ставлю на "через день".
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10.08.2021 17:07 Ответить
 
 