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Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Во время выполнения сельскохозяйственных работ водитель трактора наехал на неизвестный предмет, в результате чего произошел взрыв. Мужчина не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Покровского районного управление полиции Донецкой области, 9 августа в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в поле возле Авдеевки произошел взрыв.

На место происшествия работала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Полицейские установили, что во время обработки поля 50-летний водитель трактора наехал на неизвестный предмет и зацепил его плугом, в результате чего произошел взрыв. Тракторист не пострадал.

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На месте происшествия правоохранители обнаружили воронку от взрыва и обломки неизвестного устройства, происхождение которого устанавливается.

По данному факту следователи открыли уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция 01

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Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция 02
Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция 03
Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция 04
Неизвестное взрывное устройство сдетонировало под плугом во время работ в поле возле Авдеевки, никто не пострадал, - полиция 05

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Автор: Анна Судак
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Типичная иллюстрация к понятию "русский мир".
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10.08.2021 18:31 Ответить
Дамбас годиться лише як полігон для навчань ЗСУ.
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10.08.2021 18:35 Ответить
Тракторист в рубашке родился, что зацепил плугом, а не колесом.
Такая огромная воронка...
Я не специалист, но что-то вроди противотанковой мины или самодельная из крупнокалиберных артснарядов.
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10.08.2021 18:37 Ответить
Добре,що все щасливо обійшлося. А вибухонебезпечний предмет міг залишитись і із часів ВВВ,ба,навіть, Першої Світової війни. Я із таким зустрічався. Знахлдили міни,снаряди,навіть набої до гвинтівок Мосіна часів 1 СВ цілком придатними до застосування.
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10.08.2021 19:49 Ответить
 
 