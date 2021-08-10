РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6947 посетителей онлайн
Новости Фото Технологии Агрессия России против Украины
41 495 74
авто (4066) армия (8412)

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Технологии

Внедорожник Kia KM450 основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнами. Он заменит командно-штабные машины, основанные на УАЗ-3151.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые о перспективах поступления Kia KM450 официально сообщали еще в 2019 году. Теперь же командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко сообщил, что до конца года запланировано проведение государственных испытаний

КШМ (командно-штабной машины) К-1450-05 (на шасси Renault Midlum) и К-1450-06 (KIA KM450) на современной автомобильной базе.

Смотрите: Житомирский бронетанковый завод передал ВСУ партию БМП-2 после капремонта. ФОТО

Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33 000 автомобилей.

С середины 1960-х лицензионное производство американского пикапа M715 начала компания KIA Motors. В 1998 был разработан более современный вариант под названием KM450. Автомобиль был принят на вооружение армии и поставлялся на экспорт. Конструкция КМ450 очень похожа на M715. Машина используется для буксировки артиллерийских установок и минометов.

Читайте: БМ-21 "Град" на автошасси КрАЗ успешно прошли все этапы испытаний Минобороны

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia 01
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia 02
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia 03

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+26
такою машиною тільки сіно возити
показать весь комментарий
10.08.2021 19:21
+23
накрайняк дохлих кацапів,ще можна
показать весь комментарий
10.08.2021 19:55
+18
а підтримати вітчизняних виробників...Нє? Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4631
показать весь комментарий
10.08.2021 19:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такою машиною тільки сіно возити
показать весь комментарий
10.08.2021 19:21 Ответить
або солому
показать весь комментарий
10.08.2021 19:52 Ответить
накрайняк дохлих кацапів,ще можна
показать весь комментарий
10.08.2021 19:55 Ответить
Такою машиною тільки свиней возити
показать весь комментарий
10.08.2021 20:21 Ответить
Кращих машин немає.. Сомніваюсь що ізраель.. Їх використовує.. Бо Тебе не послухав
показать весь комментарий
12.08.2021 16:58 Ответить
КРАЗ похерили на радість москалям
показать весь комментарий
10.08.2021 20:28 Ответить
Импортная техника как правило, в три раза дороже отечественной.
Откаты, кругом откаты...
показать весь комментарий
10.08.2021 21:50 Ответить
А що в КРАЗа є аналоги.. Може фото скинемо..?
показать весь комментарий
12.08.2021 16:59 Ответить
Что ето?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:22 Ответить
Розпил з відкатами.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:55 Ответить
а підтримати вітчизняних виробників...Нє? Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4631
показать весь комментарий
10.08.2021 19:24 Ответить
что бы такая машина сломалась в самый неподходящий момент?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:25 Ответить
усілякі Спартани,Кугуари Шреки Козаки ставлять на раму з двигуном імпортного в-ва.Нічого там не ламається
показать весь комментарий
10.08.2021 19:38 Ответить
Я не знаю качество сборки военных авто, а вот гражданские собранные у нас вроде как только из импортных агрегатов, сильно уступают той же сборке Великобритании.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:58 Ответить
Котрих?
показать весь комментарий
11.08.2021 14:07 Ответить
А є.. Хтось хто це виробляє?
показать весь комментарий
12.08.2021 17:00 Ответить
Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33 000 автомобилей. Источник: https://censor.net/ru/p3281991\\\\\\

я подумал шо Кайзер на них еще ездил, а тут только 50-летнее шасси.
и кстати не факт шо лучше.
рама карбон, задние рессоры Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 2324
показать весь комментарий
10.08.2021 19:25 Ответить
Неплохой вариант но уж слишком много разных авто.Пора выбрать два три и хватит а то с ремонтом запарка.Думаю хамви так как их передали и бесплатно и можно ещё сотни их просить а этот вариант замены всех уазов они себя изжили давно.Надо настаивать чтобы хотя бы крупноузловая сборка шла в Украине их нужно тысячи,и по максимуму свои части использовать хотя бы АКБ и резину можно ещё подумать что.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:29 Ответить
У нас уже негде собирать. Их предполагал собирать Богдан-Моторс, но его зелень добросовестно угробила как и КрАЗ. Теперь будут просто закупать за валюту. Фотки, кстати, в статье с выставки, с экспозиции Богдан-Моторс.

" ..... Богдан (КИА) КМ-450 (4x4) способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 л, максимальный крутящий момент - 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя - 139 л.с. при 2900 об/мин, максимальная скорость - 104 км/ч, грузоподъемность - 2,5 т, полная масса - 5650 кг.

Богдан (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовая легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д....."

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4463
показать весь комментарий
10.08.2021 19:47 Ответить
коли вже та ********* ступиться Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 3666
показать весь комментарий
10.08.2021 23:39 Ответить
А можеш ще ціну написати?? І ще поясни чому богдан в 3 рази дорожчий ніж оригінал.. Що ботяра свиня порошенко похудає? Дуже передиваєш?
показать весь комментарий
12.08.2021 17:03 Ответить
За свині порошннка.. В 2016 році відмовились від цього авто.. Бо накрут був просто космічним..
показать весь комментарий
12.08.2021 17:05 Ответить
Да неужели? Врешь и тупо врешь. Вот пример. После Гладковского. Кто-же тогда барыга?

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
показать весь комментарий
12.08.2021 17:52 Ответить
А это как делали при Гладковском и "свине" Порошенко. Для сравнения

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
показать весь комментарий
12.08.2021 17:53 Ответить
И бронированные МАЗ\Богданы Гладковского оказались не только намного лучше, а и , главное, дешевле полукитайского дерьма, закупленного "не барыгами". Тож смачного и не сильно обляпайся, не свинья.
показать весь комментарий
12.08.2021 17:55 Ответить
А это тебе, зебил, еще типичный пример про цену клистронов для ПВО при "барыгах" и сейчас, при настоящих зеленых гнидах-ворах. Смачного, не свинья.
показать весь комментарий
12.08.2021 18:05 Ответить
Вона з брезентовим дахом???
А шморгалка є???
показать весь комментарий
10.08.2021 19:29 Ответить
Чомусь нагадує ЗІС часів війни.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:31 Ответить
Как миномётный расчет с боезапасом очень хорошо масса вариантов.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:31 Ответить
Тянут разнокалиберное и всякое дерьмо в армию, где должна быть максимальная унификация.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:35 Ответить
"Впервые о перспективах поступления Kia KM450 официально сообщали еще в 2019 году. Теперь же командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко сообщил, что до конца года запланировано проведение государственных испытаний".

Хорошо, это конечно лучше чем ничего. Проверенная временем матчасть. Единственный вопрос: почему об этом сообщает командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ? Все перемешалось в Генштабе как и в ОПе зеледента? И каким образом обычный пушечный тягач стал вдруг командно-штабной машиной?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:36 Ответить
для минометчиков само то!, еще бы пулемет и гранатомет на крышу...
показать весь комментарий
10.08.2021 19:36 Ответить
Та вже і лопасті можна до цього всього твого комплекта
показать весь комментарий
10.08.2021 20:39 Ответить
Для каких минометчиков? Для тех что с ГП-25 будут?
показать весь комментарий
11.08.2021 02:18 Ответить
У селі добрє возити гімно.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:40 Ответить
лежи мовчки у своєму селі, ніхто тебе возити не збирається Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 9975
показать весь комментарий
10.08.2021 20:57 Ответить
хорошая платформа - грузовик.

https://special.kia.com/en/kia/vehicles/km45-series/special-equip-vehicles.do
показать весь комментарий
10.08.2021 19:41 Ответить
а ви ж моє тинди-ринди не займайте!
показать весь комментарий
10.08.2021 19:41 Ответить
Машини то добре,але літаки ******* набагато краще.Хоч один купили за сім років?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:42 Ответить
щось не второпаю, як ******** літаком возити командний склад по позиціях
показать весь комментарий
10.08.2021 19:44 Ответить
а пікапом командний склад у кузові возити?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:51 Ответить
а командно-штабні машини тільки у форматі пікапу будуть випускати?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:53 Ответить
то якийсь редактор дурнуватий новину запустив - настравді буде лінійка із 6 варіантів КШМ - 4 на базі бронетехніки (для заміни Р-145 та подібних), 1 на грузовику (для заміни Р-142) та 1 на базі пікапа ( для заміни Р-125)ні про яку тотальну заміну УАЗ-иків на КІА не йдеться
показать весь комментарий
10.08.2021 20:48 Ответить
У багажному відділенні
показать весь комментарий
10.08.2021 20:23 Ответить
Сразу видно, что надежная. Кстати.
Не новодел, должно быть и качество что нужно.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:42 Ответить
все правильно. 3 литра дизель и 5 ст. механика на ручке, с полным приводом.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:50 Ответить
Брезентовый верх нe пойдет.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:09 Ответить
Я не бачу тут командно штабну брику
показать весь комментарий
10.08.2021 20:11 Ответить
1 водій 1 пасажир а планшет на торпеді.
показать весь комментарий
11.08.2021 02:16 Ответить
это не какие-то 20-летние волонтерские корчи, которые запретили зеленые хомчаки, это - вьетнамские ветераны, бл..!
показать весь комментарий
10.08.2021 20:12 Ответить
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 4627
показать весь комментарий
10.08.2021 20:14 Ответить
Внедорожник Kia KM450 основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнами. Он заменит командно-штабные машины, основанные на УАЗ-3151. Источник: https://censor.net/ru/p3281991

НАЩО РОЗРОБЛЯТИ СВОЄ УКРАЇНСЬКЕ ЯК ЩО МОЖНА ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТІ ?
Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 292

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 9113
Звісно Жеваго банкротить КРАЗ, але держава може втрутитись і націоналізувати підприємство.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:24 Ответить
Kia KM450 -> Богдан KM-450
показать весь комментарий
10.08.2021 21:30 Ответить
Выше упомянутый хамви на голову лучше, но так не украсть же
показать весь комментарий
10.08.2021 20:26 Ответить
КРАЗ VEPR -

Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia - Цензор.НЕТ 969
показать весь комментарий
10.08.2021 20:44 Ответить
Ну любители покупать за границей. Да это тендеры, завышенная цена, подставные фирмы, откаты и виноват Порошенко наверное.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:13 Ответить
откаты и виноват Порошенко наверное.

На цензоре Порошенко причислен к лику святых.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:55 Ответить
Идиоты, вы лучше хаммеры отремонтируйте, которые подогнали американцы, а не занимайтесь распилом бюджетных денег на бестолковые авто.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:14 Ответить
Лучше бы Хаммеры закупали.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:33 Ответить
І де на фото КШМ ??
показать весь комментарий
10.08.2021 22:26 Ответить
Та яка різниця? Хто тут в чаті крім вас розуміє що таке КШМ і що для різних видів підрозділів КШМ мають різний функціонал. Я вже не говою про те що така машина годиться максимум як КШМ якогось дрона.
показать весь комментарий
11.08.2021 02:14 Ответить
Вьетнамцы входят в комплект к технике ?
показать весь комментарий
10.08.2021 22:47 Ответить
Нашим людям все гівно, а особливо набуте при зеленському. А те, що волонтери з-за кордону впродовж семи років війни тягають на фронт цивільні неброньовані авто аби хоч щось було - до сраки. Прихуївші ви всі.
показать весь комментарий
10.08.2021 23:01 Ответить
А как из этого сделать КШМ?
показать весь комментарий
11.08.2021 02:15 Ответить
Тобто на купівлю ліцензії на Hummer 1980 років грошей вистачило лише в китайців які ні з ким не воюють ?
показать весь комментарий
11.08.2021 03:47 Ответить
Да какая это кшм? В лучшем случае жоповозка для младшего ком. состава! Не годится она для кшм - нет ни кунга ни места для аппаратуры, максимум чисто за пивасом да сигаретами сгонять по быстрому. Вот кто принимает такие не продуманные, бестолковые и затратные решения? Такое впечатление что там где принимают эти решения сидят дибилы.
показать весь комментарий
11.08.2021 06:37 Ответить
мдя....нормально так зеленые твари на єтом старье бабла распилили....
показать весь комментарий
11.08.2021 14:28 Ответить
Как только посмотрел на фото то и подумал, - классная машина для Жашкова. Удобно в ней будет свиней на рынок возить и продавать живым весом.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:45 Ответить
Вот это настоящая КШМ 142 - Н с ЗАСом.
Это для тех ,, кто три раза не служил для справки .в
Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 5227
показать весь комментарий
11.08.2021 16:05 Ответить
Эрдоганыч продал Украине сотню Байрактаров а на РАБсси уже паника...Украина МИЛИТАРИЗИРУЕТСЯ,представляю когда Эрдлоган достроит Корвет для Украины...,а Британия продаст быстроходные ракетные катера начиненные оружием 21 века...,нга РАБссии загорицца не тока Якутия и Иркутская область с Красноярким краем...Тушите пожары Мавзолейные...нафиг вам Украина,...бараны Ольги **********..,она просто Дкура конченная... Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 4397
показать весь комментарий
11.08.2021 16:43 Ответить
Хай Сопля на такому в кортежі їздить
показать весь комментарий
11.08.2021 20:05 Ответить
Бред !!!
Командно-штабная машина - это не ротный газик, мать вашу!
Кома́ндно-штабна́ маши́на (КШМ)[1] - бойова машина на бронетанковій або автомобільній базі, яка призначена для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.

Связи и управления !!
показать весь комментарий
12.08.2021 17:06 Ответить
Україна повинна мати замкнутий цикл виробництва власних військових машин та запчастин до них. Імпортні зразки мають купуватися невеликими партіями для вивчення з метою вдосконалення власного автопарку. Крапка. Армія отримає нові командно-штабні машини на базі позашляховика Kia - Цензор.НЕТ 5062
показать весь комментарий
21.08.2021 23:01 Ответить
 
 