Армия получит новые командно-штабные машины на базе внедорожника Kia. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Технологии
Внедорожник Kia KM450 основан на американском Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнами. Он заменит командно-штабные машины, основанные на УАЗ-3151.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages, информирует Цензор.НЕТ.
Впервые о перспективах поступления Kia KM450 официально сообщали еще в 2019 году. Теперь же командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ генерал-майор Евгений Степаненко сообщил, что до конца года запланировано проведение государственных испытаний
КШМ (командно-штабной машины) К-1450-05 (на шасси Renault Midlum) и К-1450-06 (KIA KM450) на современной автомобильной базе.
Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33 000 автомобилей.
С середины 1960-х лицензионное производство американского пикапа M715 начала компания KIA Motors. В 1998 был разработан более современный вариант под названием KM450. Автомобиль был принят на вооружение армии и поставлялся на экспорт. Конструкция КМ450 очень похожа на M715. Машина используется для буксировки артиллерийских установок и минометов.
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Откаты, кругом откаты...
я подумал шо Кайзер на них еще ездил, а тут только 50-летнее шасси.
и кстати не факт шо лучше.
рама карбон, задние рессоры
" ..... Богдан (КИА) КМ-450 (4x4) способен преодолевать водные преграды глубиной до 50 см и подъемы до 60%, а благодаря клиренсу в 25 см может двигаться по глубокой колее. Автомобиль комплектуется дизельным двигателем Hyundai D4D объемом 3,9 л, максимальный крутящий момент - 373 Нм при 1600 об/мин, мощность двигателя - 139 л.с. при 2900 об/мин, максимальная скорость - 104 км/ч, грузоподъемность - 2,5 т, полная масса - 5650 кг.
Богдан (КИА) КМ-450 специально сконструирован для военных нужд, шасси может быть использовано для создания как автомобиля общего назначения (бортовая легкий грузовик с тентом), так и в качестве базы для различных специальных армейских машин: автомобиля управления огнем артиллерии, санитарного автомобиля, автомобиля связи, лаборатории на колесах, легкой системы залпового огня или противотанковых комплексов, мобильного жилого модуля и т.д....."
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
несвинья. несвинья.
А шморгалка є???
Хорошо, это конечно лучше чем ничего. Проверенная временем матчасть. Единственный вопрос: почему об этом сообщает командующий Войсками связи и кибербезопасности ВСУ? Все перемешалось в Генштабе как и в ОПе зеледента? И каким образом обычный пушечный тягач стал вдруг командно-штабной машиной?
https://special.kia.com/en/kia/vehicles/km45-series/special-equip-vehicles.do
Не новодел, должно быть и качество что нужно.
НАЩО РОЗРОБЛЯТИ СВОЄ УКРАЇНСЬКЕ ЯК ЩО МОЖНА ЗАРОБИТИ НА ВІДКАТІ ?
Звісно Жеваго банкротить КРАЗ, але держава може втрутитись і націоналізувати підприємство.
На цензоре Порошенко причислен к лику святых.
Это для тех ,, кто три раза не служил для справки .в
Командно-штабная машина - это не ротный газик, мать вашу!
Кома́ндно-штабна́ маши́на (КШМ)[1] - бойова машина на бронетанковій або автомобільній базі, яка призначена для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці сухопутних військ.
Связи и управления !!