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Антарктида (105) полярники (38)

В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Вокруг станции "Академик Вернадский" намело сугробы почти в 2 метра, чистить снег пришлось всю ночь.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, информирует Цензор.НЕТ.

Погода испортилась прошлой ночью: разыгралась метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра - 33,2 м/с.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног!", - рассказал повар Артем Игнатенкo.

Участники экспедиции целую ночь разгребали сугробы рядом со станцией. Пришлось установить аварийное освещение и подготовить к запуску запасной дизель-генератор.

Смотрите: Научно-исследовательский ледокол, который покупает Украина, отправится в Антарктиду осенью. ИНФОГРАФИКА

Сейчас высота снежного покрова рядом со станцией - 196 см. Температура -12 С°, но из-за очень высокой влажности ощущается почти как -38 С°.

В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 01
В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 02
В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
На денёк бы к ним .
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10.08.2021 19:32
+7
Антарктика В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 3154
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10.08.2021 19:37
+6
Зимують
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10.08.2021 20:00
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На денёк бы к ним .
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10.08.2021 19:32 Ответить
с ледоколом можешь отправиться
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10.08.2021 19:36 Ответить
На день , а не на пол года . В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 6250
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10.08.2021 19:38 Ответить
В Антарктиду пришла зима

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Слава пінгвінам! Мо голбальне потепління трохи підмерзне і трохи льоду в природньому холодильнику наморозить? В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 9356
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10.08.2021 19:41 Ответить
Там день півроку триває
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10.08.2021 19:46 Ответить
Знаю , первые 20 лет жил севернее Мурманска . И ночь полгода . И "лето" полтора месяца .
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10.08.2021 19:50 Ответить
Видержувати півроку ніч - це треба добре здоров"я мати. Я б, мабуть, від депресії помер
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10.08.2021 19:56 Ответить
Люди ко всему привыкают. Для многих , конечно дико , когда солнце не заходит и дети в 3 часа ночи во дворе гуляют . Реально , это сложно . Надо спать , а оно в окно светит . Более утомляло , когда оно полгода вообще не показывалось .
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10.08.2021 20:00 Ответить
он воно звідки... кацапізм у тобі невиліковний
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10.08.2021 22:29 Ответить
Зима там, с 1-го июня, как всем известно. Но... наверное она была мягкая, сравнительно. Везде какие-то негоразды, с природой...
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10.08.2021 19:32 Ответить
це тупо Скайрім
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10.08.2021 19:33 Ответить
ну Арктика все жеж...там как бы положено заметать снегом )))
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10.08.2021 19:33 Ответить
Антарктика В Антарктиду пришла зима: украинских полярников заметает снегом - Цензор.НЕТ 3154
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10.08.2021 19:37 Ответить
ааааааааааааааааа......
sori sori

конечно жеж!!!! это я про своё)))))))))))
Антарктика!!!!! (пардон)
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10.08.2021 19:43 Ответить
Как там по географии в школе?
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10.08.2021 21:07 Ответить
Ага. А полярні ведмеді дошкоджають....
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10.08.2021 19:39 Ответить
та понял, понял ))))))
перепунькал)))))))
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10.08.2021 19:45 Ответить
Арктика и Антарктика это два разных полюса. В Арктике сейчас лето.
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10.08.2021 19:40 Ответить
да,да пардон! ошибка))))
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10.08.2021 19:44 Ответить
Просто мне выпало счастье в те времена, три года поболтаться в тёплых водах Арктики, по этому я её родимую ни с какой Антарктикой не перепутаю.
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10.08.2021 20:11 Ответить
для меня это.... глобус ))) верх и низ ...(утрирую конечно)))
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10.08.2021 20:13 Ответить
От халепа. А тут ще теплопостачання здорожчало.
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10.08.2021 19:36 Ответить
У меня сейчас из Твиттера выпрыгнуло уведомление: "Ведущему Россия-1 Сергею Брилеву запретили приезжать в Россию"(с). Он же вроде как- пропаг.андон известный. Или... я ошибаюсь?
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10.08.2021 19:38 Ответить
ты сидишь на бутылке В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 9422
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10.08.2021 20:54 Ответить
Давайте подарим им снегоуборщик ! Как это сделать , не знаю .
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10.08.2021 19:46 Ответить
Не стоит. Пусть разминаются. Больше работы - меньше шансов сорвать кукуху. ПОчитайте Джека Лондона на эту тему.
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10.08.2021 23:51 Ответить
А шо вони там роблять?
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10.08.2021 19:55 Ответить
Зимують
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10.08.2021 20:00 Ответить
Тикайте оттуда, безумцы! Там враждебная человеку среда.
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10.08.2021 20:04 Ответить
Враждебная человеку среда (а также понедельник с пятницей) как раз в Украине . А там они укутаются потеплее и будут зимовать.
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10.08.2021 23:53 Ответить
Лопатить снег - это знакомо. Ничего, неплохая гимнастика на свежем воздухе.
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10.08.2021 20:06 Ответить
В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 7277
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11.08.2021 07:24 Ответить
попы и там свой киоск поставили
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10.08.2021 20:14 Ответить
Неужели гундяевский?
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10.08.2021 22:28 Ответить
а то чей?!
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10.08.2021 23:04 Ответить
Дивно... в антарктиді зима вже майже 3 місці..... а пишуть, що вона щойно прийшла... в пору весну вже виглядати... ще й курятник з хрестом, він там потрібний? кури несуться чи позамерзали?
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10.08.2021 21:02 Ответить
Ну, по крайней мере им технику на зимнюю резину переобувать не надо. В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом - Цензор.НЕТ 8315
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10.08.2021 21:19 Ответить
Везёт. Ну ничего, скоро и у нас грёбаную жару сменит не менее грёбаный холод.
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10.08.2021 21:40 Ответить
всего то -12*))
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10.08.2021 22:26 Ответить
Лопатами снег отбрасывают,что Шмаркля деньги на снегоуборочную машину скрысил?
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10.08.2021 23:27 Ответить
Цікаво, що вони там робитимуть, якщо почнеться ядерна війна та країни обміняються ударами?
Про них же вже ніколи ніхто не згадає...
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11.08.2021 07:56 Ответить
Это для красивого заголовка. Зима не пришла сегодня ночью, сегодня ночью была сильная метель, а написали, словно до этого зимы не было.

*** 21 июня полярники отмечали середину зимы на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде. Непогода не помешала традиционному купанию в океане. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре. ***
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11.08.2021 10:16 Ответить
 
 