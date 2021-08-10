РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3671 посетитель онлайн
Новости Фото ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
5 449 65
вакцина (3815) Закарпатье (2390) COVID-19 (18599) ромы (22)

Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Здоровье

На Закарпатье продолжается вакцинация ромского населения. Местные власти и волонтеры организуют выезды бригад медиков в места компактного проживания ромов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

Это довольно трудно организовать, ведь ромские общины закрыты, вакцинальной сессии предшествуют переговоры и с местными общинами, их лидерами, и с медиками, и с областной властью. Надо, чтобы все договорились, - ведь среди ромов много дезинформации о кампании вакцинации, значительное количество людей отказывается вакцинироваться. Поэтому нам надо сначала проводить просветительскую работу в поселениях, а уже потом ехать туда с вакцинами", - рассказал представитель ромской общины на Закарпатье Мирослав Горват.

Подобные выезды проводят уже месяц. Выезд проводят, когда сделать прививки соглашаются хотя бы 20 жителей общины.

Смотрите: Выездная бригада начала вакцинировать ромов на Закарпатье. ВИДЕО

"Мы за это время побывали с медиками в таких общинах, куда никогда не приезжали медработники. У многих людей нет возможности иначе, кроме как таким способом, пройти вакцинацию, поскольку у многих нет документов, семейного врача, контактов, чтобы зарегистрироваться в очереди на вакцинацию и т.д.", - добавил Горват.

По его словам, ромы Закарпатья очень тяжело пережили год пандемии коронавируса - и вторую волну осенью 2020-го года, и третью весной 2021-го.

Также читайте: Документы, образование, работа, медицина, - правительство одобрило Стратегию реализации прав ромов

"Были вспышки инфекции в поселениях, многие болели. Учитывая условия жизни ромов, этому надо уделять больше внимания - потому что инфекция не делит людей по этническому принципу, если она есть в ромском лагере, то есть и за его пределами. Поэтому я считаю, что надо вести активнее просветительскую работу и с ромами относительно коронавируса и защиты от него", - отметил волонтер.

Всего на Закарпатье привито около 7% населения, сообщила главный эпидемиолог области Виктория Тимчик.

Ромов вакцинируют на Закарпатье 01
Ромов вакцинируют на Закарпатье 02
Ромов вакцинируют на Закарпатье 03
Ромов вакцинируют на Закарпатье 04
Ромов вакцинируют на Закарпатье 05
Ромов вакцинируют на Закарпатье 06
Ромов вакцинируют на Закарпатье 07
Ромов вакцинируют на Закарпатье 08
Ромов вакцинируют на Закарпатье 09
Ромов вакцинируют на Закарпатье 10

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+16
А как жеж? Там жеж есть Зеленский. Целый Допьешь Зеленский.

Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8148
показать весь комментарий
10.08.2021 20:01
+13
Не забудьте вакцинировать тёзку. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4278
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4426
показать весь комментарий
10.08.2021 20:02
+12
Работающий цыган - горе в семье!😀
показать весь комментарий
10.08.2021 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На второй фотке сверху, в полосато-цветастом балахоне - это баба или мужик? Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 3661
показать весь комментарий
10.08.2021 19:57 Ответить
Присоединяюсь, к вопросу.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:59 Ответить
Судячи з плаття місцева красуня.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:02 Ответить
Трансгендери ромівські! Анекдот про трансгендерну сім'ю (тема в тренді):
- Мама! Мама! Я дура?
- Дура! Я -папа !
показать весь комментарий
10.08.2021 20:20 Ответить
вони ще й вакцини вкрадуть на 50000 доларів)))
показать весь комментарий
10.08.2021 20:26 Ответить
никогда не интересовался, какой у бегающих на полу тараканов пол ...
показать весь комментарий
10.08.2021 20:35 Ответить
Це Рома))
показать весь комментарий
10.08.2021 21:09 Ответить
Если беременная - баба,
если пивной животик - мужик
показать весь комментарий
10.08.2021 22:34 Ответить
Слава зеленому "клоуну".

Навіть циган охопили вакцінацією.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:57 Ответить
А как жеж? Там жеж есть Зеленский. Целый Допьешь Зеленский.

Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 8148
показать весь комментарий
10.08.2021 20:01 Ответить
Не подсмотрел, просто мы одновременно выслали. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2087
показать весь комментарий
10.08.2021 20:03 Ответить
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 2434
показать весь комментарий
10.08.2021 20:03 Ответить
Клоун тут ни при чем. Это все благодаря Мирославу.

Я про него как то уже писал. Образованный человек, журналист, общественный и политический деятель.
Сколько его знаю, столько он и пытается наставить соплеменников на «путь истинный»: Получить документы, устроиться на работу, получать образование.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:12 Ответить
Работающий цыган - горе в семье!😀
показать весь комментарий
10.08.2021 20:29 Ответить
А цыгане АТОшники артиллеристы, механики водители САУ, и разведчики? А цыгане студенты отличники УжНУ? Разрыв шаблона? )))))
В 14-м году наблюдал картину на пешеходном переходе КПП Ужгород, вереница пожилых цыганок в брониках и касках. Переносили для помощи добровольцам, для фронта.
Но выглядело очень необычно )))
Разные цыгане есть
показать весь комментарий
10.08.2021 20:58 Ответить
Я знал очень порядочного цыгана и еврея самогонщика и жида клоуна
показать весь комментарий
10.08.2021 22:30 Ответить
Вот кому- кому, а цыганам вакцина точно не нужна. У них естественный отбор работает.
Потому они и не болеют, как другие слои населения.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:25 Ответить
а де твої щурики, чому так довго не кричать браво?
показать весь комментарий
10.08.2021 22:22 Ответить
Вы там быстрее что-то подцепите)
показать весь комментарий
10.08.2021 19:58 Ответить
(и карманы плюс мед/боксы.... свои контролируйте)))))
показать весь комментарий
10.08.2021 20:35 Ответить
Ну ось, ато переживають, що колоти нікого.
показать весь комментарий
10.08.2021 19:59 Ответить
Оце і є не понівечені цивілізацією люди- як вони вам? Гарнюні, еге ж?
показать весь комментарий
10.08.2021 19:59 Ответить
Эй ромалэ, позолоти ручку, дай теперь мы погадаем...))
показать весь комментарий
10.08.2021 20:02 Ответить
Не забудьте вакцинировать тёзку. Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4278
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 4426
показать весь комментарий
10.08.2021 20:02 Ответить
Ромов вакцинируют на Закарпатье - Цензор.НЕТ 7185
показать весь комментарий
10.08.2021 20:30 Ответить
И оставьте в покое зЕ,ему и так вроде уже п... .....
показать весь комментарий
10.08.2021 20:40 Ответить
надеюсь их вакцинируют спутником?
показать весь комментарий
10.08.2021 20:07 Ответить
Тут допоможе тільки 100 % евтаназія! Біологічний гумус!
показать весь комментарий
10.08.2021 20:22 Ответить
Гнусмус!
показать весь комментарий
10.08.2021 20:35 Ответить
Нехай лікарі потім свої кармани перевірять
показать весь комментарий
10.08.2021 20:08 Ответить
Камеры выключаются, цирк прекращается
https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
показать весь комментарий
10.08.2021 20:09 Ответить
А что, цыгане асфальт не признают? Плитку тоже? Надо же...
показать весь комментарий
10.08.2021 20:10 Ответить
Ну да, вакцинувати той гадючник святе діло!
показать весь комментарий
10.08.2021 20:12 Ответить
и еще про...ромов ))) или ромалэ ? )))
///
В Киеве на Борщаговке дети ромской национальности остановили городскую электричку и забросали ее камнями.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Дети положили на железнодорожные пути дерево, поезд вынужден был остановиться. Когда это произошло, они начали бросать камни в окна вагонов.
показать весь комментарий
10.08.2021 20:18 Ответить
У відношенні до циган- Алоїс був правий на 200 %!
показать весь комментарий
10.08.2021 20:24 Ответить
На 1000%. И не только к ним
показать весь комментарий
10.08.2021 20:32 Ответить
А к кому ещё? К кацапам и украинцам?
показать весь комментарий
10.08.2021 22:46 Ответить
А дети были вакцинированы ? В масках ?
показать весь комментарий
10.08.2021 20:26 Ответить
Надеюсь спутником 5
показать весь комментарий
10.08.2021 20:31 Ответить
Во Владикавказе подохло 11 человек Ковид больных из за аварии на кислородной магистрали ведущей в реанимацию...,задохнулись от нехватки кислорода...Это не преступление...на РАБссии ,это обыденное дело, каже блогер Дима Камикадзе....
показать весь комментарий
10.08.2021 20:34 Ответить
от куда в оркостане взялись человеки ?
показать весь комментарий
10.08.2021 20:37 Ответить
Лучше бы - депортировали...
показать весь комментарий
10.08.2021 20:36 Ответить
Африка...
показать весь комментарий
10.08.2021 20:37 Ответить
А коли будуть тих злодійок, які шастають по вокзалах, "вакцинувати в СІЗО"будуть?
показать весь комментарий
10.08.2021 20:46 Ответить
кого там вакцинировать? они с половины в Киеве, ковид распространяют и у граждан чистят карманы...
показать весь комментарий
10.08.2021 21:10 Ответить
хоть в зелых хватило ума не записывать цыган в коренные народы(может забыли?)... ото был бы смех.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:11 Ответить
Краще б робили Вазектомію...
показать весь комментарий
10.08.2021 21:12 Ответить
Раскололся один чиновник из закарпатья..., оказывается цыганам вводят особый экстракт, который не позволяет им больше плодиться. все это замаскировали под ковидвакцинацию..
показать весь комментарий
10.08.2021 21:16 Ответить
Я ненавижу вакцинацию, по-честному. Но, до подобного зверства даже я бы не додумался.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:19 Ответить
будь креативнее... еще и не до такого додумаешься... Ромів вакцинують на Закарпатті - Цензор.НЕТ 7209
показать весь комментарий
10.08.2021 21:37 Ответить
Ромів вакцинують на Закарпатті - Цензор.НЕТ 5208
показать весь комментарий
10.08.2021 21:27 Ответить
Типа пошутил
показать весь комментарий
10.08.2021 22:44 Ответить
На Кубу схоже
показать весь комментарий
10.08.2021 21:34 Ответить
Даже если от ковида их защитили, то судя по месту обитания там такая антисанитария, что...
показать весь комментарий
10.08.2021 21:46 Ответить
Блин, да эту цыганву неделю надо отмывать отпаривать прежде чем укол делать.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:53 Ответить
Я не думаю, что их надо уговаривать вакцинироваться. Они живут обособлено, с редкими приближениями к нам, когда обворовывают. Поэтому их ковид на нас мало сказывается. Пусть как хотят.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:56 Ответить
Чого вони так кривляются? Мені коли робили щеплення, я навіть не відчув.
показать весь комментарий
10.08.2021 21:59 Ответить
ну ти й мачо, шостого рівня?
показать весь комментарий
10.08.2021 22:24 Ответить
бо у багатьох немає документів,Джерело: https://censor.net/ua/p3282001

Це як?!!!!
показать весь комментарий
10.08.2021 22:27 Ответить
Як им вторую колоть?
показать весь комментарий
10.08.2021 22:45 Ответить
Надо было цианидом калия
показать весь комментарий
10.08.2021 23:00 Ответить
Цигани .
показать весь комментарий
10.08.2021 23:26 Ответить
Вот это правильно, а то развелось их как тараканов.
показать весь комментарий
11.08.2021 02:15 Ответить
их - только индийской, отечественной, вакциной.
показать весь комментарий
11.08.2021 06:32 Ответить
 
 