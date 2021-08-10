Ромов вакцинируют на Закарпатье. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Здоровье
На Закарпатье продолжается вакцинация ромского населения. Местные власти и волонтеры организуют выезды бригад медиков в места компактного проживания ромов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Это довольно трудно организовать, ведь ромские общины закрыты, вакцинальной сессии предшествуют переговоры и с местными общинами, их лидерами, и с медиками, и с областной властью. Надо, чтобы все договорились, - ведь среди ромов много дезинформации о кампании вакцинации, значительное количество людей отказывается вакцинироваться. Поэтому нам надо сначала проводить просветительскую работу в поселениях, а уже потом ехать туда с вакцинами", - рассказал представитель ромской общины на Закарпатье Мирослав Горват.
Подобные выезды проводят уже месяц. Выезд проводят, когда сделать прививки соглашаются хотя бы 20 жителей общины.
"Мы за это время побывали с медиками в таких общинах, куда никогда не приезжали медработники. У многих людей нет возможности иначе, кроме как таким способом, пройти вакцинацию, поскольку у многих нет документов, семейного врача, контактов, чтобы зарегистрироваться в очереди на вакцинацию и т.д.", - добавил Горват.
По его словам, ромы Закарпатья очень тяжело пережили год пандемии коронавируса - и вторую волну осенью 2020-го года, и третью весной 2021-го.
"Были вспышки инфекции в поселениях, многие болели. Учитывая условия жизни ромов, этому надо уделять больше внимания - потому что инфекция не делит людей по этническому принципу, если она есть в ромском лагере, то есть и за его пределами. Поэтому я считаю, что надо вести активнее просветительскую работу и с ромами относительно коронавируса и защиты от него", - отметил волонтер.
Всего на Закарпатье привито около 7% населения, сообщила главный эпидемиолог области Виктория Тимчик.
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- Мама! Мама! Я дура?
- Дура! Я -папа !
если пивной животик - мужик
Навіть циган охопили вакцінацією.
Я про него как то уже писал. Образованный человек, журналист, общественный и политический деятель.
Сколько его знаю, столько он и пытается наставить соплеменников на «путь истинный»: Получить документы, устроиться на работу, получать образование.
В 14-м году наблюдал картину на пешеходном переходе КПП Ужгород, вереница пожилых цыганок в брониках и касках. Переносили для помощи добровольцам, для фронта.
Но выглядело очень необычно )))
Разные цыгане есть
Потому они и не болеют, как другие слои населения.
https://www.facebook.com/parsla.lorence/videos/5689383517801807
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В Киеве на Борщаговке дети ромской национальности остановили городскую электричку и забросали ее камнями.
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Дети положили на железнодорожные пути дерево, поезд вынужден был остановиться. Когда это произошло, они начали бросать камни в окна вагонов.
Це як?!!!!