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Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой, муж Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Об обстоятельствах гибели Березового в Facebook напомнил медийщик, политик и бывший боец "Азова" Игорь Луценко.

"7 лет назад в этот день во время штурма Иловайска погиб мой командир Николай Березовой.

Погиб отчасти из-за собственного мужества и хладнокровия. Будучи ранен снайпером, он спокойно сообщил об этом в рацию.

Возможно, если бы не его спокойный тон, его бы бросились спасать как-то интенсивнее. Ну, и если бы под рукой было больше кровоостанавливающих средств.

А так, он потерял кровь.

Вечная память!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое украинских защитников ранены в результате обстрела войсками РФ, с начала суток 4 нарушения режима "тишины", - штаб ООС

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 01
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 02

Также Татьяна Чорновол опубликовала в Facebook фото из семейного альбома.

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 03

Также читайте: Памяти Николая Березового: Батальон "Азов" потерял одного из лучших бойцов

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 04
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 05
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 06
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 07
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 08

Смотрите также: "Герои не умирают!", - в Борисполе попрощались с Николаем Березовым. ФОТОрепортаж

Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 09
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового 10

Напомним, в боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой. Позже стало известно, что он спасал раненого побратима. 13 августа Николая Березового похоронили в Борисполе.

В семье Чорновол двое детей - дочь Иванка и сын Устим.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+40
Светлая память Герою , защитнику Украины.
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10.08.2021 20:36
+32
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
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10.08.2021 20:38
+27
.. Царство Небесне...
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

.
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10.08.2021 20:38
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Светлая память Герою , защитнику Украины.
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10.08.2021 20:36 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 2781
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10.08.2021 20:38 Ответить
.. Царство Небесне...
Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового - Цензор.НЕТ 8836

.
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10.08.2021 20:38 Ответить
Светлая Память тебе Воин !!!
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10.08.2021 20:43 Ответить
Слава Україні !
Герою Слава !

гинуть кращі...
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10.08.2021 20:50 Ответить
Жаль парня до слез и семью его тоже.
А Луценко Игорек хоть и напомнил, но умудрился и себя пропиарить и еще обвинить Березового в том что он погиб. От же ш гнида тимошенковская
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10.08.2021 20:53 Ответить
Спасибо Вам, что вспомнили...
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 5449
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10.08.2021 22:34 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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10.08.2021 22:49 Ответить
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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10.08.2021 22:56 Ответить
Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 327
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10.08.2021 23:20 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою...

Сьогодні 7 років від дня загибелі патріота українського Донбасу Миколи Березового - Цензор.НЕТ 5603
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11.08.2021 00:00 Ответить
Татьяно, ми пам'ятаємо!!! Тримайся. Герої не вмирають
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11.08.2021 00:41 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.

Може, недоречно, але дуже гарно, що виклали стільки фото.
Це також пам'ять, бачиш людину за різних обставин, уявляєш, якою вона була.
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11.08.2021 08:23 Ответить
 
 