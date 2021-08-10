Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового. ФОТОрепортаж

В боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой, муж Татьяны Чорновол.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Об обстоятельствах гибели Березового в Facebook напомнил медийщик, политик и бывший боец "Азова" Игорь Луценко.

"7 лет назад в этот день во время штурма Иловайска погиб мой командир Николай Березовой.

Погиб отчасти из-за собственного мужества и хладнокровия. Будучи ранен снайпером, он спокойно сообщил об этом в рацию.

Возможно, если бы не его спокойный тон, его бы бросились спасать как-то интенсивнее. Ну, и если бы под рукой было больше кровоостанавливающих средств.

А так, он потерял кровь.

Вечная память!", - написал он.

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Также Татьяна Чорновол опубликовала в Facebook фото из семейного альбома.

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Напомним, в боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой. Позже стало известно, что он спасал раненого побратима. 13 августа Николая Березового похоронили в Борисполе.

В семье Чорновол двое детей - дочь Иванка и сын Устим.