Сегодня 7 лет со дня гибели патриота украинского Донбасса Николая Березового. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой, муж Татьяны Чорновол.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Об обстоятельствах гибели Березового в Facebook напомнил медийщик, политик и бывший боец "Азова" Игорь Луценко.
"7 лет назад в этот день во время штурма Иловайска погиб мой командир Николай Березовой.
Погиб отчасти из-за собственного мужества и хладнокровия. Будучи ранен снайпером, он спокойно сообщил об этом в рацию.
Возможно, если бы не его спокойный тон, его бы бросились спасать как-то интенсивнее. Ну, и если бы под рукой было больше кровоостанавливающих средств.
А так, он потерял кровь.
Вечная память!", - написал он.
Также Татьяна Чорновол опубликовала в Facebook фото из семейного альбома.
Напомним, в боях под Иловайском 10 августа 2014 года погиб боец спецбатальона "Азов" Николай Березовой. Позже стало известно, что он спасал раненого побратима. 13 августа Николая Березового похоронили в Борисполе.
В семье Чорновол двое детей - дочь Иванка и сын Устим.
Пожалуйста, подождите...
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Герою Слава !
гинуть кращі...
А Луценко Игорек хоть и напомнил, но умудрился и себя пропиарить и еще обвинить Березового в том что он погиб. От же ш гнида тимошенковская
Може, недоречно, але дуже гарно, що виклали стільки фото.
Це також пам'ять, бачиш людину за різних обставин, уявляєш, якою вона була.