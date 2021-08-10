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аренда (183) замок (24) Каменец-Подольский (74) ФГИУ (654)

Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Онлайн-аукцион по аренде части памятника архитектуры национального значения в Каменце-Подольском пройдет 25 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

Общая площадь актива - 210,2 м². В состав комплекса входят помещения Казематной куртины (109,4 м²), Привратная башня (31,8 м²) и Полубашня с галереей (69 м²).

Стартовая цена - 16,5 тыс грн в месяц, срок аренды - 5 лет.

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Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц 01
Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц 02
Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц 03
Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц 04

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В пресс-службе отмечают, что комплекс сооружений находится в удовлетворительном техническом состоянии, обеспечен электроснабжением мощностью 50 кВт.

"Актив расположен на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", что является национальным учреждением культуры и одним из семи "Туристических чудес Украины". Также заповедник является одним из старейших на территории Украины. Общая площадь заповедника составляет 121 га и насчитывает почти 200 памятников архитектуры.

С повышением интереса к внутреннему туризму в Украине постоянно растет поток посетителей к НИАЗ "Каменец". Именно поэтому аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов расположения, а также историческую, культурную и научную ценность", - говорится в сообщении.

Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц 05

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Автор: Анна Судак
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камянець, то такий тупік, така й ціна
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10.08.2021 22:01 Ответить
треба гроші на ремонт...

Буревій, який ввечері 5 серпня пронісся над Кам'янцем-Подільським, зачепив фортецю і зірвав дах з башти Ласької (Ляцької), який впав і розтрощив дах музею.
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10.08.2021 22:19 Ответить
можно туда сено возить новыми бронепикапами от КИА ...не верите ?
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10.08.2021 22:44 Ответить
Робиться в замку готель на цих 210 м2, ставиться ціна 1000-2000 грн/ніч і профіт Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 5837 16 500 грн за аренду - це як 2-кімнатна не в центрі Києва!
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10.08.2021 23:24 Ответить
На фото не замок, а окрема споруда - Руська брама. Вчить матчастину... Фонд держмайна здає в оренду 200 кв. м замку в Кам'янці-Подільському, стартова ціна - 16,5 тис. грн на місяць - Цензор.НЕТ 6020
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10.08.2021 23:48 Ответить
Пфф, в луцком замке вообще закрытые пати по ночам и всякие пост свадебные празднования
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11.08.2021 00:00 Ответить
СНАЧАЛА ПУСТЬ ГОРОД ОТ КРИМИНАЛИТЕТА ОТЧИСТЯТ !!!
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11.08.2021 01:28 Ответить
 
 