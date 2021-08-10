Фонд госимущества сдает в аренду 200 кв. м замка в Каменце-Подольском, стартовая цена - 16,5 тыс. грн в месяц. ФОТОрепортаж

Онлайн-аукцион по аренде части памятника архитектуры национального значения в Каменце-Подольском пройдет 25 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

Общая площадь актива - 210,2 м². В состав комплекса входят помещения Казематной куртины (109,4 м²), Привратная башня (31,8 м²) и Полубашня с галереей (69 м²).

Стартовая цена - 16,5 тыс грн в месяц, срок аренды - 5 лет.

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В пресс-службе отмечают, что комплекс сооружений находится в удовлетворительном техническом состоянии, обеспечен электроснабжением мощностью 50 кВт.

"Актив расположен на территории Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец", что является национальным учреждением культуры и одним из семи "Туристических чудес Украины". Также заповедник является одним из старейших на территории Украины. Общая площадь заповедника составляет 121 га и насчитывает почти 200 памятников архитектуры.

С повышением интереса к внутреннему туризму в Украине постоянно растет поток посетителей к НИАЗ "Каменец". Именно поэтому аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов расположения, а также историческую, культурную и научную ценность", - говорится в сообщении.

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