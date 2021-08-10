Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж

Более полсотни военнослужащих Сил специальных операций ВСУ в рамках совместных учений выполнили десантирование с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021".





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Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели обучение, где пояснили особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, сообщили о мерах безопасности.







"Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины. Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тысяч метров", - рассказали в командовани украинских ССО.

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