Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Более полсотни военнослужащих Сил специальных операций ВСУ в рамках совместных учений выполнили десантирование с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021".
Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели обучение, где пояснили особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, сообщили о мерах безопасности.
"Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины. Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тысяч метров", - рассказали в командовани украинских ССО.
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кто хочет МИРА
- готовится к войне
Согласно официальной информации, самолеты из США будут находиться на территории Украины около месяца. Их планируется задействовать для тренировки бойцов Сил специальных операций Украины. Соответствующие учения предусмотрены программой сотрудничества с блоком НАТО.
Sharp`s
Не всё так плохо !
Хлопців не видно, але без сумніву - класні.