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спецназ (605) военные учения (3277) ССО (379) ВСУ (5122)

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Более полсотни военнослужащих Сил специальных операций ВСУ в рамках совместных учений выполнили десантирование с военно-транспортного самолета МС-130 из состава военного крыла Сил специальных операций Воздушных Сил США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 01

Это один из этапов подготовки украинских спецназовцев к стратегическим командно-штабным учениям "Объединенные усилия - 2021".

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 02
Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 03

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Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 04

Перед началом практической фазы десантирования с МС-130 американские военные инструкторы провели обучение, где пояснили особенности выполнения подобных задач с борта именно этого типа военно-транспортных самолетов, порядок отделения от рампы, определили очередность выхода групп, сообщили о мерах безопасности.

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 05

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 06

"Это совместные учения ССО Вооруженных сил США и Украины. Сегодня мы отработали вывод в условный район групп специального назначения по воздуху с помощью управляемых, парящих парашютных систем типа "Крыло" с высоты от 2 до 3 тысяч метров", - рассказали в командовани украинских ССО.

Также читайте: Военные летчики Воздушных сил США прибыли в Винницу для проведения совместных учений с украинскими спецназовцами

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 07
Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 08

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
наконец то
кто хочет МИРА
- готовится к войне
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10.08.2021 22:31
+16
Молодцы ! Так держать !
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10.08.2021 22:25
+13
Це добре… Побільше таких контактів з норм. піплами , норм вояками
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10.08.2021 22:26
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Правила форума Совет форумчан
Молодцы ! Так держать !
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10.08.2021 22:25 Ответить
Це добре… Побільше таких контактів з норм. піплами , норм вояками
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10.08.2021 22:26 Ответить
А так поработали на воде

Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130 - Цензор.НЕТ 733
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10.08.2021 22:26 Ответить
наконец то
кто хочет МИРА
- готовится к войне
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10.08.2021 22:31 Ответить
млять мало ато чтобы на орках отрабатывать? че бензин зря палить
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10.08.2021 22:37 Ответить
"бензин" американский... с прекрасными навыками и в ато можно...
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10.08.2021 22:54 Ответить
В Винницкую область прибыли два американских самолета МС-130. Они проведут совместные учения с украинскими военными.

Согласно официальной информации, самолеты из США будут находиться на территории Украины около месяца. Их планируется задействовать для тренировки бойцов Сил специальных операций Украины. Соответствующие учения предусмотрены программой сотрудничества с блоком НАТО.

Sharp`s
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10.08.2021 22:44 Ответить
они нужны не на месяц, они нужны на года....
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10.08.2021 22:54 Ответить
Наступна висадка на Червону площу 😉
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10.08.2021 23:05 Ответить
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 28
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10.08.2021 23:15 Ответить
Уютный самолётик возвращаться с операций.
Не всё так плохо !
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10.08.2021 23:31 Ответить
Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 4878
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11.08.2021 00:02 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМЫ СИЛЫ ВСЕХ СТРАН НАТО !!!
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11.08.2021 01:25 Ответить
Літачок сподобався.

Хлопців не видно, але без сумніву - класні. Українські спецпризначенці відпрацювали десантування з американського літака МС-130 - Цензор.НЕТ 6163
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11.08.2021 05:05 Ответить
А где этих ССО-шников можно применять? Для чего они вообще нужны?
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11.08.2021 09:42 Ответить
 
 