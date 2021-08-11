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Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. "долга", задержан на Днепропетровщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепропетровской области задержан криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя несуществующий долг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 01

По данным следствия, так называемый смотрящий устанавливал и распространял преступное влияние через доверенных лиц на территории г. Кривой Рог и Криворожского района, облагад предпринимателей - фермеров данью для материального обеспечения, в том числе лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

В октябре 2020 года к подозреваемому обратилась гражданка с просьбой за денежное вознаграждение взыскать с предпринимателя несуществующий долг в  сумме 10 тыс долл. Подключив двух доверенных лиц, смотрящий в течение длительного времени требовал у потерпевшего денежные средства в сумме 30 тыс долларов для погашения "долга" и пополнения "воровского общака", угрожая применением физического насилия.

Во время очередной встречи его сообщники нанесли предпринимателю несколько ударов ножом, причинив легкие телесные повреждения. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший передал часть средств в размере 15 тыс грн.

Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 02
Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 03

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В настоящее время все подозреваемые, в том числе заказчица, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Во время санкционированных обысков по месту их проживания и в авто правоохранительными органами изъяты денежные средства, банковские карты, оружие, мобильные телефоны, черновые записи.

Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 04
Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 05

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Криминальный авторитет, вымогавший у предпринимателя 30 тыс. долл. долга, задержан на Днепропетровщине, - прокуратура 06

Криминальному авторитету и двум его сообщникам сообщено о подозрении в распространении преступного влияния и вымогательстве (ч. 1 ст. 255-1, ч. 2 ст. 189 УК Украины). Гражданке, которая воспользовалась "услугами" этих лиц, сообщено о подозрении в обращении за применением преступного влияния и вымогательстве (ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Автор: Володимир Янченко
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А потерпевший, одолживший 30 тонн у криминального авторитета, белый и пушистый?
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11.08.2021 01:03 Ответить
Як що борг реальний то підприємцю життя не буде.
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11.08.2021 01:14 Ответить
О , бачь, мордяку замазали... аби суддів трусив чи мусорню у формі поліції то не замазували б мордяку на фото.
"Закон один для всіх" - сказав якось янєлох й сам поржав з того...
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11.08.2021 01:13 Ответить
Нарик?
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11.08.2021 08:09 Ответить
Юзик
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11.08.2021 08:42 Ответить
А дійсно, спочатку прочитав - Квартальный авторитет...
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11.08.2021 09:15 Ответить
Долг конечно же был реальный. И к бандитам женщина обратилась не от хорошей жизни. Наверняка перед этим месяцами пыталась вернуть "по-хорошему".

Большой привет нашим законам, судьям и правоохранительной системе, которые вынуждают людей обращаться к бандосам.
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11.08.2021 09:37 Ответить
 
 