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Учения резервистов в Киеве. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве проходят учения: резервисты отрабатывают ведение боевых действий в городских условиях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники учений отрабатывали защиту ключевых правительственных зданий и гражданских строений.

Места, в которых проходили учения, были временно закрыты городскими властями. Горожан предупредили, что не стоит бояться звуков стрельбы и взрывов.

Учения в Киеве будут продолжаться до 13 августа.

Смотрите: Украинские спецназовцы отработали десантирование с американского самолета МС-130. ФОТОрепортаж

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Учения резервистов в Киеве 02
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Учения резервистов в Киеве 09
Учения резервистов в Киеве 10
Учения резервистов в Киеве 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Для отработки боя в городских условиях нужен полигон. Это не учения, а показуха для замазывания глаз.
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11.08.2021 02:33
+6
Москалі на шостому фото чудово виглядають
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11.08.2021 04:52
+5
Фигасе. Зелёная банда действительно боится что её вынесут с Банковой и на кол посадят.
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11.08.2021 02:51
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Для отработки боя в городских условиях нужен полигон. Это не учения, а показуха для замазывания глаз.
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11.08.2021 02:33 Ответить
Насколько я знаю терроборона это партизанщина и все фото просто бред.
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11.08.2021 07:53 Ответить
ты еврей? это называется удержать горпункт до подхода красной плесени регуляров
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11.08.2021 07:57 Ответить
Ты дебил? Ты меня будешь учить как воевать? Ты Наполеон?
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11.08.2021 08:04 Ответить
та шо там наполеон - Помпей был гораздо крепче - мочился без шлема бо раз его чуть не убил солдик - не узнал а пароль Помпей забыл)
ты не в курсе шо враг не всегда ВНЕЗАПНО захватывает город? - регуляры сдерживают, а тероборона занимает позиции..... а потом все встречают Путина Навчання резервістів у Києві - Цензор.НЕТ 278
ниче тя учить не собираюсь, т.к. уроки то платные)
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11.08.2021 08:42 Ответить
Ты не глупый человек, но не понял цель и задачи терробороны. Это рух опору ,а иначе партизаны и подпольщики. То что идёт под первым пунктом доктрины о терробороне просто слова т.к это плохо увязывается с цивилизованными методами ведения войны
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11.08.2021 09:59 Ответить
Слова о том что ху...до может реально захватить Украну,а вот контролировать территорию не сможет --- это не просто слова и эта цель и стоит перед терробороной
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11.08.2021 10:08 Ответить
понимаешь ли что если оккупация, то уже накласть на партизанщину, бо рашка тупо будет выжигать, если на то пойдет.
терроборона - это удержать города до прибытия войск НАТО. и тут вспомнилась песня Арии - Мечты Навчання резервістів у Києві - Цензор.НЕТ 591
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11.08.2021 10:21 Ответить
Меняйте уже свои методички про вяликую и няпабедимую, на чеченском детородном органе верченную дедываеванную армию.
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11.08.2021 11:14 Ответить
ты не понимаешь с кем мы имеем дело?
я же сказал - второй раз рашка не упустит, если зайдет, то сможешь эти навыки засунуть в каземат. в Чечне наживалка была для кучи друзей Путина и Ельцина - никто бы не устоял перед миллионом мяса русского, так шо ты это мимо сказал.
и да - диды так и ваевале - навалить миллионы пушмяса и пока противник лечится от шока - навалить еще пару миллионов(и тот в панике убегает)
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11.08.2021 11:20 Ответить
"насколько я знаю")))))
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11.08.2021 09:36 Ответить
Фигасе. Зелёная банда действительно боится что её вынесут с Банковой и на кол посадят.
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11.08.2021 02:51 Ответить
Ого! Вот это масштаб.Не ожидал. В Мариуполе бывали учения, понятное дело, но чтобы взрывы и стрельба- не упомню.
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11.08.2021 04:37 Ответить
Москалі на шостому фото чудово виглядають
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11.08.2021 04:52 Ответить
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11.08.2021 05:46 Ответить
Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 1920 Отработка боевых действий в городских условиях - "стоя", "с колена" и .... "на коленях". Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 1289

Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 5915
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11.08.2021 06:18 Ответить
Лугандон.
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11.08.2021 06:44 Ответить
У тебя в башке.
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11.08.2021 08:50 Ответить
похоже на расстрел
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11.08.2021 08:22 Ответить
Расстреливать тоже нужно уметь.
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11.08.2021 08:51 Ответить
к осенним митингам готовятся ..1850 грн в месяц это не так уж и мало сказал президент-комик 2 года назад
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11.08.2021 07:10 Ответить
Та да… народ жи з калашами прийде на мітинги, ти переплутав тренінги моськовського омона
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11.08.2021 07:21 Ответить
Уряд з презом звичайно агенти кремля зрадники зебіли , але подібні тренінги то добра справа , Тим більше бойові дії в міських умовах найважчі
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11.08.2021 07:17 Ответить
"Агенти кремля" мабуть тренують армію для протидії військам НАТО?!!!
Я правільно вас зрозумів?
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11.08.2021 07:33 Ответить
Армию или партизан? Какое отношение эти люди имеют к ВСУ ?
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11.08.2021 08:01 Ответить
Так звичайно
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11.08.2021 08:35 Ответить
Феєрично. Хто небудь, з цих командирів, на війні був? Що таке бій в умовах міста коли-небудь вони чули? Окопи біля висоток...напів-дот з мішків з висоткою в дупі...феєрично. Класика совкового ідиотизму і маразму. Показуха, окозамилювання та дерибан коштів.
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11.08.2021 07:31 Ответить
Наступаючі війська супротивника прийдуть з центра міста?
І таке може статися, але тренуються відбивати атаку зовні.
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11.08.2021 07:36 Ответить
Наступаючі війська супротивника, шанцями та дотами, зустрічають задовго ДО входу в місто, а в самому місті в доти та лінії укріплень перетворюють самі будинки. Принцип "панівних висот" працює і для міста також. Це, звичайно, не так показушно, зате еффективно.
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11.08.2021 07:46 Ответить
Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 4755Учения резервистов в Киеве - Цензор.НЕТ 6884
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11.08.2021 08:00 Ответить
Інструктора- АТОшники. З хорошим бойовим досвідом.
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11.08.2021 08:12 Ответить
Ну якщо бойовий досвід "хороший", то звідки ця вся дічь на фото?!!!
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11.08.2021 08:19 Ответить
как у кино ни рикошетив не пробачень все сталося саме собою...
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11.08.2021 07:57 Ответить
за рикошеты кстати - судили же солдика шо выстрелил в землю, а пуля знала куда срикошетить и сепар вроде подох, или ранен был.
неплохо - нападали на военных, а тут такой фошист посмел выстрелить под ноги сепарастам. хотя по уставу - должен был всех там положить. оно трудно но блин - судить за то шо действовал по уставу(!)
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11.08.2021 08:03 Ответить
пруф и ссылку
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11.08.2021 08:40 Ответить
не смог найти, но вроде тут было это.
да еще было шо прорывались на машине, а пограничник или на КПП кто-то стрелял в двигатель вроде, но пассажир(ка?) погиб(ла?) - и тоже судили. поди найди новость 5летней давности - гугл засран - листать там хз скока.
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11.08.2021 08:46 Ответить
В разных источниках по разному освящают происходящее.если это резервисты то учения в Киеве более чём неуместны. Если это терроборона то вообще дичь.
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11.08.2021 08:17 Ответить
Нарід, чого ви кипішуєте!!!
Хай москалі бояться. І побільше української мови, від неї у москалів та манкуртів дупи рве, як від вибуху джавеліна.
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11.08.2021 08:30 Ответить
Это они готовятся к народным протестам
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11.08.2021 08:34 Ответить
НОЧЬЮ НАДО ДЕЛАТЬ УЧЕНИЯ !!! С РЕЗИНОВЫМИ ПУЛЯМИ И НАСТОЯЩИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ !!!
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11.08.2021 09:15 Ответить
 
 