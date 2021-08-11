Учения резервистов в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве проходят учения: резервисты отрабатывают ведение боевых действий в городских условиях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники учений отрабатывали защиту ключевых правительственных зданий и гражданских строений.

Места, в которых проходили учения, были временно закрыты городскими властями. Горожан предупредили, что не стоит бояться звуков стрельбы и взрывов.

Учения в Киеве будут продолжаться до 13 августа.

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