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Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Миссия невыполнима

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Совместно с Россией можно поставить на колени в течение суток", - Лукашенко о санкциях в отношении Украины

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Добро пожаловать

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угрозы белорусского диктатора Лукашенко требуют жесткой реакции украинской власти, - "ЕС"

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Какая разница?

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Спорт, мать вашу, вне политики! От**битесь от спортсменов", - украинский каратист Горуна заступился за легкоатлетку Магучих

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Вне политики?

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Только фото...

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Страна - ошибка

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

НЕдетская площадка под ОП...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам творчества Примаченко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Путинская чертовщина

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Топ комментарии
+48
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
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11.08.2021 08:11
+43
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5219
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11.08.2021 08:14
+41
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5380
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11.08.2021 08:13
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Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8329
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11.08.2021 08:11 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5380
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11.08.2021 08:13 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5219
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11.08.2021 08:14 Ответить
Ну дуже ж схожі, прямо як брати-близнюки!
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11.08.2021 09:05 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9042
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11.08.2021 08:14 Ответить
"Дай человеку хлеб - и он сыт весь день. Дай человеку арбуз - и он ссыт всю ночь"

Конфуций, древний китайский блогер..
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8325
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11.08.2021 08:15 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7883
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11.08.2021 08:16 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7116
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11.08.2021 08:17 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1967
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11.08.2021 08:18 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5435
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11.08.2021 08:23 Ответить
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7005 Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1904 Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6881
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11.08.2021 11:22 Ответить
что-то пошло не так
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11.08.2021 14:47 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 244
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11.08.2021 08:23 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1524
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11.08.2021 08:26 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 903
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11.08.2021 08:26 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2588

Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1793
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11.08.2021 08:28 Ответить
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2653
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11.08.2021 09:33 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1766
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11.08.2021 08:30 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1644 Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8299
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11.08.2021 08:33 Ответить
Путинская чертовщина, Недетская площадка под ОП, страна 404. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7514

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11.08.2021 08:35 Ответить
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4477.
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11.08.2021 10:23 Ответить
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2513
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11.08.2021 08:46 Ответить
Лукашенко будує перший концтабір. Його розташовано в районі Новоколосово, на території колишнього арсеналу ракетних військ. Кілька десятків заґратованих бараків на площі понад 200 гектарів оточено трьома рядами колючого дроту під напругою. Периметр контролюється системою відеоспостереження. По це повідомляє CNN з додаванням супутникових знімків.
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7318
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11.08.2021 10:14 Ответить
Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4653
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11.08.2021 10:47 Ответить
убого, впрочем как всегда
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11.08.2021 11:10 Ответить
Вместо тысячи слов - 11 августа 2021 года. Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7923Путінська чортівня, НЕдитячий майданчик під ОП, країна 404. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8578
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11.08.2021 13:29 Ответить
 
 