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$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА. За свои "услуги" просили 600 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

Правоохранители установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К схеме женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - главу правления благотворительной организации.

Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал якобы кандидата на должность главы Николевской ОГА.

"За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению", - говорится в сообщении.

Вчера, 10 августа, оперативники и следователи при силовой поддержке областного управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс. долл. США. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 01
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 02
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 03
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 04
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 05
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады 06

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 784
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11.08.2021 10:17
+22
Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады...

эта ? не ????
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8806

...
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11.08.2021 10:19
+13
конкуренты зеленского и брата ермака))
да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
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11.08.2021 11:10
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$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 784
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11.08.2021 10:17 Ответить
конкуренты зеленского и брата ермака))
да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
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11.08.2021 11:10 Ответить
Конец эпохи бидности...
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11.08.2021 10:18 Ответить
Земародеры поставили дело на поток!😁😁😁😁😁
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11.08.2021 10:19 Ответить
Першим плату за призначення на посаду почав брати Янукович, як тільки переїхав в Київ.
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11.08.2021 17:11 Ответить
Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады...

эта ? не ????
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8806

...
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11.08.2021 10:19 Ответить
у этой схема в одно место упирается
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 2024
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11.08.2021 10:24 Ответить
У этой прайс лист покруче
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11.08.2021 15:47 Ответить
Для 64 годков выглядит бодрячком.
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11.08.2021 10:25 Ответить
Мошенница из статьи помоложе будет, чем тетя на фото.

Там же четко написано "организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева"
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11.08.2021 10:26 Ответить
от уже и пошутковать низзя ))))))
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11.08.2021 10:28 Ответить
Нет,это секс-работница.
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11.08.2021 10:57 Ответить
а одно другому не мешает )))
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11.08.2021 11:30 Ответить
...для сцикпрацівника. $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7286
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11.08.2021 14:23 Ответить
А какую должность она занимала - не уборщицы ли или курьера по разноске документов....о назначении на должности глав ОГА ? И почему не называют кандидата на главу ОГА и откуда такое бабло, даже аванс в 200 тыс. баксов? Что стесняются, будто он инкогнито или вообще не украинец? Как в анекдоте - ты член у комара когда-нибудь видел?... Нет!...Однако же он существует!!! И отсюда вопрос - что же меняется в Украине при смене высшего руководства, без которого такие назначения не происходят? Итог этой истории известный - бабки поделят и дело тихонечко без лишнего шума умрет!
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11.08.2021 12:01 Ответить
тупо, ніякого зв'язку.
При всій моїй нелюбові Мендель їй є що виговорити за її діяльність, а не придумувати фігню.
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11.08.2021 13:23 Ответить
Брат на горі схеми?
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11.08.2021 10:21 Ответить
Брателло Ермака снова вышел на большую дорогу...
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11.08.2021 10:22 Ответить
организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева


скорее мамка Ермака $600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 637
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11.08.2021 10:23 Ответить
Бери вище! Сама мама Рімма !
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11.08.2021 11:21 Ответить
Обьявили стоимость должности что бы в дальнейшем не задавали глупых вопросов.
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11.08.2021 10:23 Ответить
думаю, они играли на понижение, демпинговали, так сказать, вот их и повязали..., а на самом деле там все гораздо дороже...
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11.08.2021 10:26 Ответить
600 тис. зелених за щастя творити добро людям разом з зеленою командою? Похвально!
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11.08.2021 10:27 Ответить
Продаж посад - абсолютно звичайні у нас речі...Тут навіть доказів не потрібно,просто подивіться,хто займає у нас чільні державні посади і навіть є депутатами Ради...Абсолютні невігласи,часто навіть дебіли та ідіоти,дехто відразу після інституту,проте в кожного впливові та багаті родичі...Що сталось в даному випадку з цією пенсіонеркою - тут можна лишень здогадуватись...Можливо завеликі комісійні взяла,можливо підставилась...сумніву нема в одному - за тим всім видніється благородна лискуча пика нашого першого державного мужа - Єрмака...
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11.08.2021 10:31 Ответить
Через брата Ермака?
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11.08.2021 10:37 Ответить
Забавно. Глав областных госадминистраций назначает, если не ошибаюсь, Президент про представлению Кабмина. Как эта тетка могла запудрить жертвам мозги - она не похожа на нашего Президента.
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11.08.2021 10:42 Ответить
Це значить що -предЗЕдзент лише підписує укази ,, які пишуть інші люди . $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3685 . Вони ж і призначають голів адміністрацій , тощо .

Це означає що - президента в нас немає , є - весільний генерал .
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11.08.2021 10:59 Ответить
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА?
Маловато будет. Сколько в среднем берет Ермак?
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11.08.2021 10:59 Ответить
Что Так развестись , - Нужно быть Бомжом и деньги найти на Свалке Схематики Блин.
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11.08.2021 10:59 Ответить
так было всегда, еще с кучмы, с годами и презиками, менялся только ценник
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11.08.2021 11:04 Ответить
Теперь понятно почему ЗЕ так часто их меняет. А взяли потому, что мало давал.
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11.08.2021 11:04 Ответить
.....Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал ....
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11.08.2021 11:13 Ответить
Великий сумнів, що їх посадять.
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11.08.2021 11:15 Ответить
Ага, жди с моря погоды...
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11.08.2021 18:30 Ответить
Невже новоє літсо $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5867 ?
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11.08.2021 11:44 Ответить
600 к доллярив а попка не лусне $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 279 $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9760 $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5094
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11.08.2021 12:12 Ответить
сколько ж он долджен был скомуниздить потом шоб отбить цю взяточку
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11.08.2021 12:13 Ответить
А нынешний глава Николаевской ОДА за свое назначение заплатил 17 млн., причем не своих, а деньгами из областного бюджета на строительство самого высокого флага. И это при том, что и обычного размера государственные флаги в Николаеве трудно найти даже на госучреждениях.
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11.08.2021 12:20 Ответить
Коріння схеми треба шукати в Єрмака
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11.08.2021 13:48 Ответить
Торгова мережа убієного брата Єрмака діє.
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11.08.2021 13:50 Ответить
Ну я вам скажу и расценки у них там! Ни хрена никто не хочет работать, все хотят служить народу.
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11.08.2021 17:39 Ответить
 
 