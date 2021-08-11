$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Злоумышленники обещали посодействовать в назначении гражданина на должность главы Николаевской ОГА. За свои "услуги" просили 600 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Николаевской области.

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Правоохранители установили, что организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева - бывшая работница управления делами Аппарата Верховной Рады Украины. К схеме женщина привлекла 36-летнего жителя столицы - главу правления благотворительной организации.

Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал якобы кандидата на должность главы Николевской ОГА.

"За это требовала у последнего 600 тыс. долларов США. При этом подчеркивала, что средства нужны для чиновников, которые будут способствовать соответствующему назначению", - говорится в сообщении.

Вчера, 10 августа, оперативники и следователи при силовой поддержке областного управления "КОРД" задержали организатора и ее сообщника во время получения части оговоренной суммы - 200 тыс. долл. США. Решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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