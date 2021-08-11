В 2021 году за преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения возбуждено 37 уголовных производств, изъяты товары на 180 млн грн, - ГПСУ

С начала 2021 года на востоке Украины пограничники ликвидировали деятельность 12 преступных групп, причастных к контрабанде и контрафакту, за преступную деятельность на границе с РФ и линии разграничения возбуждено 37 уголовных производств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Благодаря работе оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, с начала этого года выявлена и прекращена деятельность 23 баз накопления контрабандных и контрафактных товаров и 78 мест их сбыта. Это в основном об подакцизных товарах. В частности, из незаконного оборота изъяты свыше 840 тыс. пачек сигарет, 43 тонны контрафактного алкоголя, 1,3 тыс. тонн контрафактного горючего и оборудование для его производства. Общая сумма изъятого товара составила более 180 млн грн", - следует из сообщения.

За совершение преступлений в экономической сфере по представлению пограничников Восточного регионального управления начаты 37 уголовных производств.

"В этом году за совершение таких преступлений 4 человека получили обвинительные приговоры суда и наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 до 3 лет. Также судами наложены штрафы на сумму 119 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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