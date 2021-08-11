Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней. ФОТО

Уборка брусчатки на Софийской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате рекламных съемок компании Red Bull UA, продолжится еще несколько дней.

Об этом рассказал представитель клининговой компании, которая занимается уборкой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней", - сказал он.

По словам собеседника, работы по отмыванию продолжались до 22.00 10 августа, а возобновились в 06.00 11 августа.

По состоянию на 09.30 11 августа от следов дрифта частично убрана половина площади.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.