РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14026 посетителей онлайн
Новости Фото Киевские новости
10 852 36
авто (4066) Киев (24529) реклама (637) София Киевская (89) уборка (62)

Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости

Уборка брусчатки на Софийской площади в Киеве от следов дрифта, оставшихся в результате рекламных съемок компании Red Bull UA, продолжится еще несколько дней.

Об этом рассказал представитель клининговой компании, которая занимается уборкой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Максимально черное будем пытаться убрать сегодня, а все остальное будем заканчивать в течение следующих дней", - сказал он.

По словам собеседника, работы по отмыванию продолжались до 22.00 10 августа, а возобновились в 06.00 11 августа.

По состоянию на 09.30 11 августа от следов дрифта частично убрана половина площади.

Дрифт на Софийской площади: уборка брусчатки займет несколько дней 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Red Bull извинился за дрифт на Софийской площади

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+38
Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 6810
показать весь комментарий
11.08.2021 11:04
+33
Дайте Альоні тряпку і нехай сама відмиває . Заодно і похудіє . Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 1399 .
показать весь комментарий
11.08.2021 11:03
+19
Не знала баба клопоту -купила порося! А конкретно баночку "Ред Буллшіт" і поросну свиню Альону!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проблема ж, здається, була не лише в слідах від шин. Писали, що місцями бруківка пошкодилася, і шви між камінням бруківки.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:01 Ответить
Бруківку потрібно перекладати заново. Погуляли. Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 5076
показать весь комментарий
11.08.2021 11:06 Ответить
Не знала баба клопоту -купила порося! А конкретно баночку "Ред Буллшіт" і поросну свиню Альону!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:01 Ответить
проблема когда дебилов выбирают
показать весь комментарий
11.08.2021 11:02 Ответить
Дайте Альоні тряпку і нехай сама відмиває . Заодно і похудіє . Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 1399 .
показать весь комментарий
11.08.2021 11:03 Ответить
Е нє, не для того ця квітонька розцвіла! 😁
показать весь комментарий
11.08.2021 11:08 Ответить
Дайте Альоні тряпку...

все так...але дайте льосi ганчiрку...геть кацапiзми з мови!


Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 6616
показать весь комментарий
11.08.2021 13:27 Ответить
Згоден . Інколи пишу швидко і плутаю слова Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 2619 .. Це наслідки довгого перебування в русьгоізичному середовищі .
показать весь комментарий
11.08.2021 14:23 Ответить
нiчого страшного, це добре, що вдосконалюєте. )
я майже 40 рокiв живу за межами Неньки, але намагаюсь не забувати та практикуватись, як тiльки випадає нагода.
показать весь комментарий
11.08.2021 15:27 Ответить
Помои на погоны

Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 4284

В продолжение вчерашнего материала о спортсменах-шоуменах возникла очередная иллюстрация того, что это за публика. Буквально через пару часов после публикации стало известно о том, что некая шоувуменша, под псевдонимом Проклёна-Проклёна или как-то так, устроила позорный перфоманс на Софийской площади. Два центнера своего живого веса она впихнула в легковой автомобиль и тот начал выписывать круги по пешеходной части площади, покрытой светлой плиткой. Понятно, что бедолажное авто от такой нагрузки стерло почти всю свою резину и наверное - днище. Но «днище» это было редкое и отвратительное и показывающее отношение этой публики ко всему и всем.
В общем, чем больше таких вот инцидентов происходит с ними и чем больше «спортсмены» несут поток своего нижеплинтусного сознания, тем больше создается впечатление, что это люди, склонные к тяжелым нарушениям психики. Они почему-то считают, что им все должны и ими должны восхищаться. Но кроме глубокого и всеобъемлющего отвращения это позорное зрелище больше не вызывает никаких чувств. По крайней мере, нас никогда не интересовало, сколько и каких медалей они там получили, либо кто там выиграл Евровидение. Все эти «победители» и «герои» непременно начинают нести отборную дичь и показывать одно и тоже - плинтус, высоко над своей головой.
Но все же спортсмены имеют этот плинтус еще дальше, чем юмористы, шоумены или самозванные певцы и певицы. Это потому, что примерно к одному и тому же уровню позора здесь прибавляется еще и то, что они имеют какие-то воинские звания. И получается, что своими обычными помоями они поливают не только страну или память о тысячах погибших на войне с оккупантом, но еще и армию. Вот об этом следующий ниже текст, возникший в виде комментария к той статье. Как обычно, мы его публикуем в режиме «как есть» и потому к нему следует относиться как к комментарию, который автор не видел в качестве самостоятельного материала.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:04 Ответить
Автор: Domino
Советская традиция записывать всех значимых спортсменов в Вооруженные силы (или в другие силовые структуры), кого сержантом, кого офицером, в общем-то понятна на фоне тотальной милитаризации и пропаганды воинской службы в ссср. Плюс изучение иностранных государств самими "спортсменами" и их мнимыми "тренерами". Однако, как правило, их в подразделениях никто никогда не видел - это были мертвые души, которые числились и даже делали карьеру, повышаясь в званиях и должностях, но заочно. Это обычная для совка военная истерия в рамках подготовки к будущей мировой войне и уже давно предмет истории. В улусе Джучи эту традицию продолжают, что совершенно закономерно, как преемственность имперских замашек, тоталитаризм, величие и неспособность к модернизации. Тяжело представить, чтоб лейтенант ВС США только числилися, пропадая на сборах и тренировках, это просто невозможно в свободном, не тоталитарном, обществе.
Однако, как видно, у нас это тоже осталось. Каков смысл этой традиции для Украины, вероятно, сейчас уже не объяснит никто. О каких стандартах НАТО, якобы уже внедренных, может идти речь, если должностное лицо в наличии только "на бумаге", а если его вдруг вернуть на службу, то оно будет бессмысленно хлопать глазами, не зная куда пришить погоны и с какого конца взять в руки автомат. Вот такой "младший сержант" 19-ти лет - он какую пользу приносит Вооруженным Силам? Хотя о чем это я? Кто думает о пользе государству? Способных думать немного и, как правило, их у нас страшно не любят.
В итоге у нормальных людей из евроатлантического сообщества, вполне искренне (или из корысти) помогающих нам воевать с армией врага, возникает, мягко говоря, недоумение, когда они нам "Джавелины", а "сержанты", которые должны из них вести эффективный огонь по общему для нас с Западом противнику, вдруг обнимаются с капитаном ВС РФ и доверенным лицом ПТН на псевдовыборах царя? Тут дело даже не в пафосном определении "имидж страны" и т.д. Тут дело в элементарной человеческой логике. Иностранцы, особенно, англосаксы, люди прямые и простые. Для них сержант - это военнослужащий вооруженных сил или других формирований. Им тяжело понять, что сержант - это как бы и не сержант, а юная девица-спортсменка, 19 лет, "у нее все впереди", "на эмоциях", "молоденькая, еще не осознала" и прочая лабуда в стиле фейсбучного поста мэра Днепра в защиту Магучих. Мол, бестолковая юная девица, вчерашняя школьница, победила в соревнованиях и на радостях обнималась с колежанками, особо не задумываясь, с кем обнимается и т.д. Короче, понять и простить. Для нее это просто спорт, она, типа, сделала это не задумываясь и не со зла.
Как бы так, но не так.
Во-первых, зачем нам "младший сержант", который ни о чем не думает? Вдруг она устроит по глупости "дружественный огонь", а потом все будут говорить "не со зла, просто глупышка, молоденькая, не подумала". Или не сможет отличить танк от пулемета, офицера от солдата и врага от своего? Какой будет имидж нашей армии, держащей в своих рядах фейковых "младших сержантов" в силу совершенно малопонятной вменяемым людям некой "традиции", де еще и совковой? Чем мы тогда отличаемся от мордора, у которых делается точно так же? Чтоб условному пересичному немцу было тяжелее разобраться, где же разница между украинцами и мокшанами?
Во-вторых, не стоит выеденного яйца этот вселенский срач с посыпаем головы пеплом и сумными песнями на бандурах по поводу обнимашек. Мы сам раздули скандал и лупим теперь друг друга на потеху московитам, срывая голос на ток-шоу и стирая пальцы до хрипоты в фейсбуке. Какого лысого оно нам надо? Нам, украинцам, как нации? Обязательно ли демонстрировать свою незрелость и убогость всему миру? Жить в каком-то постоянном надрыве? Ой, на пару медалек меньше, ой горе, почему так? Кого наказать? Что за глупости? Ладно там, соревнуются США и Китай, они во всем соревнуются, геополитика такая. Но нам то что? Швейцария не взяла ни одной медали и что? Там все плачут и играют жалостливые песни на бандурах? С кем мы соревнуемся в убогости наших загаженных подъездов? Олимпиаду нам, престиж подавай, а вот в Швейцарии подъезды чистые. А Олимпиада так, строчка в новостях, о которой тут же забыли и пошли чистить подъезд. А у нас уже неделю истерика с подсчетом медалей, и спорами блоггеров по методике подсчета рейтинга выступления сборных, зато про подъезд забыли начисто. Пусть это дерьмо выгребают немцы и французы из наших подъездов, почему мы еще не в ЕС, а? и не в НАТО, а?
В-третьих. Девочке 19 лет, война идет 7 лет. Одной только глупостью и молодостью ее поведение с представителями врага уже никак не объяснишь. Как ни крути.
Пора взрослеть.
И наказывать, одних за поддержание совковых никому не нужных традиций, вторых за коллабориционизм. Третьих за схемы и воровство. Это возможно только, если общество захочет, а оно пока не хочет - 73%.
Компромиссы и "какая разница" приведут к коллапсу нашей государственности, как и "спорт….(нужное подчеркнуть) вне палитики".https://defence-line.org/2021/08/pomoi-na-pogony/
показать весь комментарий
11.08.2021 11:04 Ответить
Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 718Вместо тысячи слов - 11 августа 2021 года.
показать весь комментарий
11.08.2021 12:23 Ответить
Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 6343
показать весь комментарий
11.08.2021 12:31 Ответить
Тогда уже Red Pig
показать весь комментарий
11.08.2021 15:29 Ответить
Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 6810
показать весь комментарий
11.08.2021 11:04 Ответить
Ахахах, то что в бога веришь точно поможет, можешь даже с дивана не слазить
показать весь комментарий
11.08.2021 14:20 Ответить
Через час будит сообщение , - Что отмыли 50 плиток и мыли до 23.45 , бо после 24 вера не позволяет , что бы не превратится в Тыкву.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:05 Ответить
Дрифт на Софійській площі: прибирання бруківки триватиме кілька днів - Цензор.НЕТ 7944
показать весь комментарий
11.08.2021 11:06 Ответить
А почему мойка брусчатки за наш счет? Было бы уместно, чтобы мыли, хоть языком, те, кто устраивал эти выпендросы на гоночных карах. И Алена-Алена в том числе!!! Мозг дан человеку не ради наполненности черепной коробки, а ради функционирования и продуцирования разумных действий. Уродовать народное добро, - это разумно? Когда плохо работают мозги, как компенсатор, включаются руки. ЕЗДУНЫ И АЛЕНА-АЛЕНА должны приводить брусчатку в первозданный вид! Точка!!!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:09 Ответить
все робилося біля главку мвс і неподалік сбу...і жодної реакції...дивовижно!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:10 Ответить
шоумен у власти не разрешит
показать весь комментарий
11.08.2021 11:12 Ответить
Щьотку дека їм у зуби, і хай миють, гівнюки.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:11 Ответить
ред булом пробували?
показать весь комментарий
11.08.2021 11:11 Ответить
А свиня поросна вже на площі з шваброю? Чи вже загордилася "звізда" і забула як гівно в горщиках виносила в дитсадку! Тепер пише " високодуховні вірші в стилі реп ( для своїх одноклітинних прихильників)" про складну долю людства і жорстокість людей до тварин таких як вона сама!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:13 Ответить
Дід Панас! Агов! Тут про твою" любімую знойную женсчіну" пишуть коменти! РятуЙ! Бо лише така краса як даблАльона врятує світ!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:15 Ответить
Все ж таки досягли мети, зробили рекламу. Я, наприклад, до цього дріфта взагалі не знав про існування співачки Альони.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:19 Ответить
а я вперше почув про ред булл
показать весь комментарий
11.08.2021 11:31 Ответить
Я, наприклад, до цього дріфта взагалі не знав про існування співачки Альони. Ти що! Село! Це ж "звязда звяздовна"! Nothing personal !
показать весь комментарий
11.08.2021 11:27 Ответить
Привезіть, ту свиню, що каталася, нехай язиком миє.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:48 Ответить
Заставить участников лично отмывать/менять брусчатку!
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
Мусарню теж вигоніть на прибирання, якщо охороняли і не зупинили правопорушення.
показать весь комментарий
11.08.2021 11:49 Ответить
Это просто писец. За деньги налогоплательщиков чистят засранную мудаками площадь! Почему этим не занимаются редбуловские дегенераты?!
показать весь комментарий
11.08.2021 12:03 Ответить
Red Bull платит, при чем тут налогоплательщики
показать весь комментарий
11.08.2021 12:18 Ответить
то дрист, а не дрифт
показать весь комментарий
11.08.2021 13:21 Ответить
Хто платить ? Кияни чи організатори бл..дства ? Це ж ключове питання . Ну і сума штрафу на користь міста не вказана . Це ж неправильно .
показать весь комментарий
11.08.2021 13:47 Ответить
 
 