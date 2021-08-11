Расстрел молодого парня в Дубно: скрывавшийся более полугода злоумышленник сам явился в полицию, его поместили в СИЗО. ФОТОрепортаж

35-летний уроженец г. Дубно, который несколько месяцев скрывался от органов предварительного расследования за совершение умышленного убийства явился в Главное следственное управление Нацполиции вместе с адвокатом, его поместили в следственный изолятор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

В полиции напомнили, что 8 января, возле развлекательного заведения в городе Дубно 34-летний местный житель расстрелял 23-летнего молодого человека.

Следователи следственного управления полиции Ривненской области сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью пунктом 5 части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и вручили его отцу.

Подозреваемый был объявлен в международный розыск и ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В июне первым заместителем Генерального прокурора Украины досудебное расследование по вышеуказанному уголовному производству поручено осуществлять Главному следственному управлению НПУ поэтому уголовное производство направили в Киев.

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Вчера, 10 августа, подозреваемый сам пришел в столичную полицию. Его доставили в Ривненский городской суд, где во время судебного заседания вышеуказанную меру пресечения и применили.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет или пожизненное лишение свободы.



Фото: сайт полиции