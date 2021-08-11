Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Боевики вооруженных формирований Российской Федерации продолжают цинично обстреливать населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. Сегодня, 11 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Новоселовка Вторая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Подчеркивается, что оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Взрывы повредили близлежащие домохозяйства.
Штаб ООС также подтверждает информацию, что в результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения. Об указанном уведомлена СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.
"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - следует из сообщения.
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То что ты дрищевский жополиз, все знают давно.
Но тут ты переплюнул себя барана.
Как ты раньше дерьмом обливал писюграя зелёного, так сейчас ты очередной подлиз показал.