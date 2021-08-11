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Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Боевики вооруженных формирований Российской Федерации продолжают цинично обстреливать населенные пункты, которые находятся вблизи линии разграничения. Сегодня, 11 августа, российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Новоселовка Вторая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Подчеркивается, что оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм. В результате обстрела пострадали несколько частных домов местных жителей. Взрывы повредили близлежащие домохозяйства.

Штаб ООС также подтверждает информацию, что в результате обстрела погиб местный житель 1935 года рождения. Об указанном уведомлена СММ ОБСЕ. По данному факту возбуждено уголовное производство.

"Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия, свидетельствуют о явной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и сознательном нежелании соблюдать минские договоренности относительно режима прекращения огня, а также являются нарушением международного гуманитарного права, что несет прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения, значительный материальный ущерб местным жителям", - следует из сообщения.

Читайте также: Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов

 

Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель 01
Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель 02
Последствия утреннего обстрела террористами Новоселовки Второй из 122-мм артсистем, в ходе которого погиб мирный житель 03

Автор: Ірина Дашківська
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Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:37 Ответить
З ким застосовувати з победоносцем та воно сситься кожний день млявий шутовський головнокомандувач не віддасть такого наказу
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11.08.2021 11:47 Ответить
Заміна Хомчака показує що Зеленський готовий до активних бойових дій. Останні навчання показують що ЗСУ виходить з коматозу.
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11.08.2021 11:59 Ответить
Быстро ты упоротый переобуваешься.
То что ты дрищевский жополиз, все знают давно.
Но тут ты переплюнул себя барана.
Как ты раньше дерьмом обливал писюграя зелёного, так сейчас ты очередной подлиз показал.
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11.08.2021 14:08 Ответить
А полковник інженерно-електрифікаційних військ Анатолій Гриценко уже перестав сцятися і готовий повести в бій хоча б роту солдат?
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11.08.2021 12:04 Ответить
...разом з Порошенко)))
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11.08.2021 15:57 Ответить
У нас вроде есть контрбатарейные радары и еще много чего. Вроде. Понятно, что РФ виновато, но есть и наш начальник сектора, при котором происходят безнаказанные обстрелы. Понятно, что есть приказ Путина и наших пацифистов не стрелять, но преступные приказы можно вполне законно не выполнять.
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11.08.2021 11:52 Ответить
І втратиш премію плюс трибунал.
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11.08.2021 12:04 Ответить
Защитили таки російсько-фашистські загарбники , рускагаварящего дєда-пабєдітєля від бєндєравцев і кієвскай хунти . Рюзькє мір , **** .
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11.08.2021 13:53 Ответить
 
 