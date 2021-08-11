Первый детсад в селе Лебедевка на Киевщине построят до конца года, - ОГА. ФОТО

В селе Лебедевка на Киевщине появится первый детсад. Ранее родителям приходилось возить детей в Вышгород и Киев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская ОГА.

"В Лебедевке проживает 80 детей. И отсутствие детского сада на территории села - серьезная проблема. Сейчас исправляем ситуацию. Подходящее помещение для обустройства учреждения уже нашли. Сейчас его реконструируем в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". До конца этого года строительно-монтажные работы планируем завершить", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Строительная готовность объекта составляет 51%. В прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка" провели демонтажные работы, вырыли котлован под фундамент пристройки и установили двери и окна. А в этом году работают над внешней и внутренней отделкой здания, устройством кровли и инженерных сетей и благоустройством территории.

Общая стоимость реализации проекта составляет 23,6 млн гривен.

Недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в этом году открыть около 100 школ и 67 детских садиков по всей Украине.

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