Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призывали граждан не признавать украинские органы власти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных образований; компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Изъятые материалы направлены на экспертизу.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.
Пожалуйста, подождите...
Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
Хочешь врубиться в суть? Методы сектанстские. Окучивают людей псевдо совершенной логикой "украинского законодательства". Любой человек прочитавший законодательство на эту тему поймет что это чушь несусветная. Но как и все одуривание, полагаются на тех, кто ничего не понимает, но так хорошо им ложиться, как хочется в своем неведении.
это тупо провал же - зачем же взять кучу говна потом, если взяли пару дурачков щас и отчитались то?
а чаусы отпустят и так, либо как еее, ну типо Москалькова, но только наша - обменяет
Без денег управляй неуправляй всё равно ...