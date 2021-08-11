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Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ предотвратила новые попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в юго-восточных регионах Украины. Злоумышленники планировали сформировать псевдогосударственные образования в Мелитополе. Организаторы фейковой "громады" призывали граждан не признавать украинские органы власти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, несколько местных жителей планировали создать фейковое самоуправление для расшатывания обстановки в регионе. Для этого они провели фиктивное "учредительное" собрание и избрали так называемого "уполномоченного обществом". Чтобы привлечь в свои ряды "единомышленников", злоумышленники обещали им освобождение от уплаты налогов, а также неподсудность органам судебной власти Украины.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников печати псевдогосударственных образований; компьютерную технику и документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности.

Изъятые материалы направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности организаторов незаконных действий.

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Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 01
Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 02
Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8764
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11.08.2021 12:29
+2
Не удивительно В Мелитополе много пенсионеров из кацапии покупало недвижимости
Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
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11.08.2021 12:03
+2
за такое отстрел вводить пора зеленой власти то зеленые меньшевеки контра
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11.08.2021 12:03
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А в Бердянську розписали машини з расєйськими номерами ПТН-ПНХ. Було навіть фото. Фейковые органы самоуправления пытались создать в Мелитополе для расшатывания обстановки в регионе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1283
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11.08.2021 11:59 Ответить
Это все тот же "президент Украины" Балахнин? Почему они еще все не в тюрьме? СБУ ловит на живца и играет в долгую?
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11.08.2021 12:00 Ответить
Не удивительно В Мелитополе много пенсионеров из кацапии покупало недвижимости
Мне рассказывала жительница Мелитополя, шо кацапы сидят на лавочках и клянут Украину
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11.08.2021 12:03 Ответить
Та тут иное таки! Тут не пенсионеры, на лавочках. Тут действия. Правда, действия идиотов.
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11.08.2021 12:06 Ответить
за такое отстрел вводить пора зеленой власти то зеленые меньшевеки контра
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11.08.2021 12:03 Ответить
Это как??? Тихий провинциальный Мелитополь... и тут на тебе! Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8192 Я иногда не могу врубиться с кем имею дело, с придурками или больными, бывает такое, в реале. Тут- идентичный случай. Потому, не знаю- что и сказать.
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11.08.2021 12:04 Ответить
Мелитополь 150 тыщ.? Да они в селах по 10 тыщ это организовывают.
Хочешь врубиться в суть? Методы сектанстские. Окучивают людей псевдо совершенной логикой "украинского законодательства". Любой человек прочитавший законодательство на эту тему поймет что это чушь несусветная. Но как и все одуривание, полагаются на тех, кто ничего не понимает, но так хорошо им ложиться, как хочется в своем неведении.
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11.08.2021 13:25 Ответить
в 14-м с "тихого провинциального" Славянска тоже начиналось...
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11.08.2021 13:33 Ответить
Для первого раза -просто расстрелять.каждого второго из той шоблы..остальных в допру к тубикам!.....
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11.08.2021 13:48 Ответить
За токе должна быть статья пожестче , а не присвоение властных полномочий и званий ! Это сепаратизм и антигосударственная деятельность ! Этим кстати рашистские спецслужбы занимаются у нас с 2012-2013 года ходят по неудавшимся депутатам и предлагают этот бред.
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11.08.2021 12:06 Ответить
_Это не сепаратизм! Это не какие-то там нации и народности Донбасса и Луганска, Мелитополя и т. п. борятся за свободу и независимость - это коллаборанты, вражеские агенты и диверсанты. Разницу надо осознавать! Когда глупцы называют вражеских агентов и диверсантов сепаратистами - они поддерживают ложь врага о "внутриукраинском конфликте". Так что хватит, хватит - говорю я вам - тупить!
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11.08.2021 12:41 Ответить
Вы глубоко ошибаетесь. Эта "политическая секта" распространенна равно по всей Украине, от Запада до Востока. Гуглите "Балахнин". Это ваш президент. ВЫ не знали? Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 85 А он считает. Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9068
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11.08.2021 13:30 Ответить
ПНХ, ольгинец
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11.08.2021 13:37 Ответить
Не слепни. Гугли "Балахнин президент Украины". Не со мной бороться надо.
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11.08.2021 14:12 Ответить
Это не сепаратисты - а вражеские диверсанты. Что именно тебе неясно?
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11.08.2021 14:16 Ответить
зачем? надо было до последнего следить, вбросить что то типо мол - Выхадым, Путин щас введет - и повязать сотню террористов, Баканов, ты черт или как? Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 9013
это тупо провал же - зачем же взять кучу говна потом, если взяли пару дурачков щас и отчитались то?
а чаусы отпустят и так, либо как еее, ну типо Москалькова, но только наша - обменяет
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11.08.2021 12:09 Ответить
Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 8764
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11.08.2021 12:29 Ответить
Там жопоблок мутить Фейкові органи самоврядування намагалися створити в Мелітополі для розхитування ситуації в регіоні, - СБУ - Цензор.НЕТ 4800
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11.08.2021 13:08 Ответить
Величезна проблема України в тому, що "органи місцевого самоврядування" по всій державі не утворені відповідно до конституції, а саме ст 143
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11.08.2021 13:10 Ответить
Самоуправление и так фейковое!
Без денег управляй неуправляй всё равно ...
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11.08.2021 14:57 Ответить
 
 