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В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Церемония прощания с умершим 8 августа художником, директором Одесского художественного музея, Александром Ройтбурдом, проходит во дворе музея.

К гробу выстроилась длинная очередь друзей и близких художника, его коллег, а также просто одесситов, которые пришли проститься с Ройтбурдом. Сотни людей пришли возложить цветы к его гробу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Рядом на экране показывают фотографии Александра Ройтбурда. 

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Похороны Ройтбурда состоятся в 13:00 на Еврейском кладбище.

В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом 01
В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом 02
В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом 03
В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом 04
В Одессе прощаются с Александром Ройтбурдом 05
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