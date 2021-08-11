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Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж За рубежом

10 августа жители Вильнюса провели акцию протеста против решения властей ввести ограничения для граждан, которые не привились от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что у парламента собралось около 4500 человек.

"У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса - бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида", - говорится в сообщени.

Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент - вон!"

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Как заявил глава комиссариата, полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек. Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи. Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СОБ", – сказал глава комиссариата.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс рассказал изданию, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями. Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.

После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, участниками акции протеста была использована и пиротехника.

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Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 01
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 02
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 03
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 04
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 05
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 06
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 07
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 08
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 09
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 10
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 11
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 12
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 13
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 14
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 15
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 16
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 17
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 18
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 19
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 20
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 21
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 22
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 23
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 24
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 25
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 26
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 27
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 28
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 29
Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе 30

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+34
Дайте угадаю національність більшості протестуючих?))
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11.08.2021 12:19
+18
Но на атєчєства их ни калачом не заманишь, ни пинком не выгонишь Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильюнсе - Цензор.НЕТ 115
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11.08.2021 12:20
+16
большинство "протестующих" лаптеногие с "русскай челюстю", потомки гэбни и лахты, привезённых взамен увезённых в лагеря местных?
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11.08.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Дайте угадаю національність більшості протестуючих?))
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11.08.2021 12:19 Ответить
Но на атєчєства их ни калачом не заманишь, ни пинком не выгонишь Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильюнсе - Цензор.НЕТ 115
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11.08.2021 12:20 Ответить
Ото видно, що ви не були у балтійських кранах і мислите стереотипами... Я у Литві (і Латвії) не раз був, народ там дуже навіть веселий і гулящий! Стільки рокових і джазових клубів ніде не бачив!
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11.08.2021 12:36 Ответить
О, кацапчик спалився! Красиво, браво - я все почув, у спам, козломорде!
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11.08.2021 12:45 Ответить
До речі , дуже ментально схожі на Українців . Я теж був приємно здивований - і гумор схожий , і мову швидко починаєш розуміти , навіть призвіща є на наші схожі .
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11.08.2021 12:46 Ответить
Коли дивився литовський фільм Зеро 2 трохи був у шоці, на слух таке враження наче говорять українською але нічого не зрозуміло)
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12.08.2021 16:04 Ответить
Скрепна національність там не приживається. Чомусь.
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11.08.2021 12:23 Ответить
Тому , що з Людей не зробили совків .
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12.08.2021 16:07 Ответить
у себя на рефии они бы сидели тихо
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11.08.2021 12:35 Ответить
ватники повыходили..стоп фашизму и прочая хрень....
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11.08.2021 12:20 Ответить
ковид фашизм процветает, и это факт.
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11.08.2021 14:32 Ответить
большинство "протестующих" лаптеногие с "русскай челюстю", потомки гэбни и лахты, привезённых взамен увезённых в лагеря местных?
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11.08.2021 12:20 Ответить
Я лично не сторонник вакцинации (не делал и небуду), но в данном конкретном случае без провокации со стороны русских свиней не обошлось однозначно!!!
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11.08.2021 12:21 Ответить
Дякую за патріотзм , але вакцинуйтесь , якщо жити хочете .
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12.08.2021 16:10 Ответить
Обязтельная вакцинация -- сложный выбор между свободой воли и общественным благом.
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11.08.2021 12:23 Ответить
Та дивно якось виходить, раніше всім нам десятиліттями робили прививки від віспи, кору, дифтерії, туберкульозу і ніхто ніколи на протести не виходив!
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11.08.2021 12:26 Ответить
Так. В школі приходила медсестра на урок і казала "урок скасовано, всі станьте в чергу до медкабінету". Коль-Коль-Коль. І батьки навіть могли не знати про прививку, якщо дитина вдома не сказала.
А зараз все в руках людей. Як вони вирішать, так і буде.
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11.08.2021 12:31 Ответить
Ну у нас теж не всіх підряд кололи - якщо у дитини протипоказання чи навіть простуда, то не прививали. Інша справа, що причина мала бути дійсно вагомою (і бажано - з довідкою від лікаря).
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11.08.2021 12:34 Ответить
З вагомими причинами не кололи по карточках. А з ситуативними (простудами) виглядало так "ти не хворий, добре себе почуваєш, дитина: так" Коль.
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11.08.2021 12:38 Ответить
У кого як... Але побочки в мене ніколи не було... Хоча у 90-х і індійських чи китайських вакцин не було у нас!
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11.08.2021 12:42 Ответить
Побочок я ніколи не бачив. Правда.
А що до вакцин, то в СРСР індійські ліки і вакцини вважалися за супер.
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11.08.2021 12:47 Ответить
Китайських не було. Якщо ви пам'ятаєте СРСР ворогував з Китаєм. Та й Китай тоді не був такою розвиненою державою, як зараз.
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11.08.2021 12:56 Ответить
как бы да - нужно давать место и для эволюционного развития общества.... тот или иной выбор - важен для всего человечества и с его последствиями жить или нет.. туту уже только время расставит на свои места
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11.08.2021 12:28 Ответить
Це вибір між здоровим глуздом(небажання хворіти і померти) та ідіотизмом , підкріпленим російською та іншими пропагадами , і шарлатанами від медицини . Завдяки вакцинаціям людство перемогло багото смертельниз пандемій . За 60 років не зустрів жодного знайомого серйозно постраждалого від щеплення , а робили всім .
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12.08.2021 17:14 Ответить
Було б цікаво дізнатися у скількох з затриманих є паспорт негромадянина (кацапа).
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11.08.2021 12:25 Ответить
А це ніби у Латвії і Естонії такі паспорти, в Литві % кацапів менше, то у них немає такого...
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11.08.2021 12:26 Ответить
Совковая отрыжка даже в Литве угомонится не может... Про Украину вообще нет слов с до сих пор существующей опзж...
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11.08.2021 12:27 Ответить
Ох сейчас лукашеску заявит так заявит! Ждёмс🤓
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11.08.2021 12:27 Ответить
Ввести санкції проти литовського режиму, диктаторшу Грибаускайте у Гаагу за розгін мирного мітингу.
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11.08.2021 12:28 Ответить
Ти з неба впав, ілі гдє? Там президент Науседа.
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11.08.2021 12:31 Ответить
І Наусєлу тоже туда 😀
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11.08.2021 12:34 Ответить
Лапоть навіть не знає хто в Литві президент. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 5532
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11.08.2021 12:37 Ответить
Сам ти лапоть.
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11.08.2021 13:40 Ответить
иди лизни Х-йлу.
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11.08.2021 12:37 Ответить
Пипец, стадо в комментах.
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11.08.2021 12:29 Ответить
Наскільки я зрозумів, протести через обмеження для не вакцинованих.
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11.08.2021 12:30 Ответить
Da skazem nebudet puskat torgovyje centra bez vakcinaciji,tolko v malenkyje magazini mozno pojti eto odin iz primerov.Bolsinstve na mitinge 5000 + byli liudi s dereven kotoryje nexocet vakcini,potom bolsinstvo usli,ostalis mozet 300
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11.08.2021 12:48 Ответить
і коли осталось 300, поліція почала вязати...так скрізь, бо ж відіб,ють
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11.08.2021 15:45 Ответить
Mitingi tut casto byvajet tut netu problem s nimi.Tolko s etogo posli pogovorit v seim,zakryli vyjezd deputatom.Potom policija probyvala zdelat tak sto te mogli ujexat,odni brosali kamni v policiju te im gazom otvetili.
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11.08.2021 17:34 Ответить
а, ты, сам вакцинировался или, ну его нах?
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11.08.2021 17:46 Ответить
Ja da vakcinu pfizer. nicego strasnogoJa pinimaju tex liudej netu vybora kak bi,no statistika takova sto zarazionix imejem 500 v den,v bolnicax tolko takyje i lezit,umerajet takze tolko takyje.
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11.08.2021 17:58 Ответить
А в Украине точно 73% привьются ....
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11.08.2021 12:30 Ответить
Судя по комментам даже и больше.
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11.08.2021 12:33 Ответить
Знали- разгон неминуем. Ну и приготовились. Взрывпакеты не слабенькие, пиротехника...
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11.08.2021 12:33 Ответить
На РАБссии такого не будет..там горят 5 регионов но это Государтвенная Тайна...Якутия горит 2 месяца...вчера смотрел видео из Якутии типа сгоревшая дяревня осталась Лысой что башка Путлера...сгорело ВСЁ... Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 6679 Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 6679
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11.08.2021 12:33 Ответить
у вільнюсі нині рашинців небагато. тож маразм антивакційний приблизно однаково розповсюджений по всім країнам
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11.08.2021 12:33 Ответить
А с чего вы взяли что в Литве нет Мавзолейного БЫДЛА? Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 3444 Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 3444
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11.08.2021 12:35 Ответить
З чого ви тут взяли, що якщо люди вийшли з лозунгами проти фашизму вони відразу кацапи!? Люди порівнюють новітні ковідні порядки із диктатурою як при фашизмі, що є правдою.
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11.08.2021 12:38 Ответить
потерпаєш від ковідного фашизму?
то може розповіси розгорнуто, які ж такі порядки, які панували в фашистській Італії відповідають ковідним обмеженням?
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11.08.2021 12:50 Ответить
Bolsinstve derevnia,iz tex sto na foto ,bolsinstve i neucastvovali bezporiadkax tam mozet 300 tolko ostalis i ucastvovali,teper nekotorim iz nix grozit tiurma do 6 let
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11.08.2021 12:50 Ответить
Я живу в Украине с 1969 года с женой и 2 сыновьями одному 30 , второму 22 вакцинироватся не собираюсь..Стадо идиотов Мавзолейных... Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 7696
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11.08.2021 12:40 Ответить
ми про вас пам'ятатимемо.
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11.08.2021 12:51 Ответить
Однозначно, лишить гражданства, или пинком под зад всех свиней москалей.
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11.08.2021 12:44 Ответить
Совки і в нормальних країнах залишились .
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11.08.2021 12:48 Ответить
Вот это понимаю, нерабы.
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11.08.2021 13:16 Ответить
Путлеровские рабы повылазили. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 5803
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11.08.2021 13:42 Ответить
Закрийте московську "церкву" і безлад припинеться . Ну і лаптєногих - на родіну відправте .
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11.08.2021 14:04 Ответить
Вот это по-европейски.
Жаль, что мирными протестами многого не добиться.
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11.08.2021 14:54 Ответить
Беседа 2 дня назад. Александровская больница. Зашла бабушка на вакцинацию. Спрашивает врача: "Хочу вакцинироваться, но боюсь... Разное говорят. Про чипы например... Планирую к батюшке обратиться за советом" - "Просто шоб вы знали. Вся Печерская Лавра у нас вакцинировалась в полном составе. Так же и синагога. А так - да, консультируйтесь"
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11.08.2021 15:33 Ответить
тыблы обнаглели. но это отличный способ их отловить в одном месте
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11.08.2021 15:45 Ответить
говорят злые языки шо во Хфранциях тоже неспокойно, ходят тучи хмурые на еуропейцами! Это все из за конопли. Кара небесная. Масові протести проти обов'язкової вакцинації відбулися у Вільнюсі - Цензор.НЕТ 9330
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11.08.2021 18:19 Ответить
Правильно ! І я про теж саме . І , головне , нікому не було погано , а діти не хворіли на тяжкі хвороби . Думаю , пару годин підвищеної температури до уваги брати не варто . А зараз я б без сертифікату про щеплення не пускав би нікуди .
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12.08.2021 17:20 Ответить
Концлагерь он такой. Был ли неправ Гитлер, когда пытался освободить Европу от иудоглобализации.
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13.08.2021 04:36 Ответить
 
 