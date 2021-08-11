Массовые протесты против обязательной вакцинации прошли в Вильнюсе. ФОТОрепортаж

10 августа жители Вильнюса провели акцию протеста против решения властей ввести ограничения для граждан, которые не привились от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что у парламента собралось около 4500 человек.

"У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса - бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида", - говорится в сообщени.

Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент - вон!"

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Как заявил глава комиссариата, полиция применила необходимые меры и разогнала толпу, задержаны 26 человек. Их задержали по подозрению в участии в беспорядках. По данным полиции, эти люди подозреваются в нарушении общественного порядка и нанесении травм полиции.

"Все они применяли незаконные меры, нанесли ущерб полицейскому транспорту, нанесли физическую боль полицейским, забросали камнями автомобиль скорой помощи. Я должен сказать, что пострадали около 10 полицейских, сотрудников СОБ", – сказал глава комиссариата.

Глава Службы общественной безопасности Ричардас Поцюс рассказал изданию, что трое стражей порядка госпитализированы: один получил контузию в результате взрыва, у второго переломаны ноги взрывпакетом, у третьего переломы ног, полученные в результате нанесения травм камнями. Окончательно бунтовщиков разогнали лишь к двум часа ночи. Их разогнали с помощью слезоточивого газа.

После окончания заседаний в парламенте часть участников митинга блокировала выход из здания и выезд из внутреннего двора парламента. Когда полицейские оттесняли их от выхода, начались беспорядки, в стражей порядка стали бросать бутылки, сигнальные ракеты, против участников протеста пришлось применить слезоточивый газ. Кроме того, участниками акции протеста была использована и пиротехника.

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