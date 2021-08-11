Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти. ФОТО

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Одессе принял участие в церемонии прощания с выдающимся украинским художником, депутатом Одесского областного совета, директором Художественного музея Александром Ройтбурдом.

Порошенко поддержал инициативу депутатов из "Европейской Солидарности" ходатайствовать о присвоении Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня Одесса, Украина и весь мир прощается с человеком, величие которого, масштаб которого не все сейчас понимают. Сегодня мы прощаемся с великим творцом, гражданином, патриотом, профессионалом, который в общении был очень простой, доступной и человечной личностью. И вместе с тем вызывал большое сопротивление тех, кто не понимает его творчество, искусство, Одессу и Украину", - отметил Петр Порошенко.

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"Масштаб его личности, масштаб фигуры Александра и его разнообразные таланты не только в том, что он является эпохой украинской живописи. Он поэт, общественный деятель и блестящий администратор музея. Одессе и Украине повезло, что судьба привела его к тому, чтобы реализовать эти свои способности. Кто с ним общался, знают как он жил вторым этажом. И лучшая форма уважения, которую сейчас одесситы, украинцы и мир могут отдать - прийти и посмотреть его работы. Приобщиться к его творчеству", - убежден пятый Президент.

"Я поддерживаю инициативу одесситов, депутатов из нашей фракции инициировать процесс присвоения музею, его делу его большого имени. Это будет справедливо, и мы должны увековечить его память", - говорит Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также поддержал идею переименовать одну из одесских улиц в честь Александра Ройтбурда. "Мы будем за это бороться. У нас есть опыт. Например, мы переименовали улицу в Киеве в честь моего большого друга, друга Украины сенатора Маккейна. Сейчас нам надо такое же сделать в Одессе. Я очень надеюсь, что одесситы поддержат эту инициативу о переименовании улицы в честь своего великого земляка", - говорит Петр Порошенко.

"Александр очень любил европейскую, цивилизованную, современную Украину. Классную и драйвовую", - вспоминает пятый Президент.

"Для меня большая честь, что он был моим доверенным лицом на выборах президента. Спасибо тебе, Александр. Он был депутатом областной рады от "ЕС", который полностью разделял наши принципы. И мы ответственны за то, чтобы сохранить высокую планку, которую он поставил относительно будущего Украины, в которое он так безоговорочно верил", - отметил Петр Порошенко.

"Я благодарю всех, кто пришел сегодня отдать дань почета и уважения к Александру. Я полностью согласен с тем, что он не уходит от нас. Он остается в наших сердцах. И будет жить с нами, пока мы будем его помнить. А мы будем его помнить всегда. Вечная память Александру Ройтбурду", - сказал Порошенко.