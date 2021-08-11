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Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Одессе принял участие в церемонии прощания с выдающимся украинским художником, депутатом Одесского областного совета, директором Художественного музея Александром Ройтбурдом.

Порошенко поддержал инициативу депутатов из "Европейской Солидарности" ходатайствовать о присвоении Одесскому художественному музею имени Александра Ройтбурда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сегодня Одесса, Украина и весь мир прощается с человеком, величие которого, масштаб которого не все сейчас понимают. Сегодня мы прощаемся с великим творцом, гражданином, патриотом, профессионалом, который в общении был очень простой, доступной и человечной личностью. И вместе с тем вызывал большое сопротивление тех, кто не понимает его творчество, искусство, Одессу и Украину", - отметил Петр Порошенко.

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Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти 01
Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти 02

"Масштаб его личности, масштаб фигуры Александра и его разнообразные таланты не только в том, что он является эпохой украинской живописи. Он поэт, общественный деятель и блестящий администратор музея. Одессе и Украине повезло, что судьба привела его к тому, чтобы реализовать эти свои способности. Кто с ним общался, знают как он жил вторым этажом. И лучшая форма уважения, которую сейчас одесситы, украинцы и мир могут отдать - прийти и посмотреть его работы. Приобщиться к его творчеству", - убежден пятый Президент.

"Я поддерживаю инициативу одесситов, депутатов из нашей фракции инициировать процесс присвоения музею, его делу его большого имени. Это будет справедливо, и мы должны увековечить его память", - говорит Порошенко.

Лидер партии "Европейская Солидарность" также поддержал идею переименовать одну из одесских улиц в честь Александра Ройтбурда. "Мы будем за это бороться. У нас есть опыт. Например, мы переименовали улицу в Киеве в честь моего большого друга, друга Украины сенатора Маккейна. Сейчас нам надо такое же сделать в Одессе. Я очень надеюсь, что одесситы поддержат эту инициативу о переименовании улицы в честь своего великого земляка", - говорит Петр Порошенко.

"Александр очень любил европейскую, цивилизованную, современную Украину. Классную и драйвовую", - вспоминает пятый Президент.

Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти 03

"Для меня большая честь, что он был моим доверенным лицом на выборах президента. Спасибо тебе, Александр. Он был депутатом областной рады от "ЕС", который полностью разделял наши принципы. И мы ответственны за то, чтобы сохранить высокую планку, которую он поставил относительно будущего Украины, в которое он так безоговорочно верил", - отметил Петр Порошенко.

Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти 04

"Я благодарю всех, кто пришел сегодня отдать дань почета и уважения к Александру. Я полностью согласен с тем, что он не уходит от нас. Он остается в наших сердцах. И будет жить с нами, пока мы будем его помнить. А мы будем его помнить всегда. Вечная память Александру Ройтбурду", - сказал Порошенко.
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Топ комментарии
+17
Світлій Людині і талановитому художнику
Світла пам'ять 😪😪😪
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11.08.2021 13:51
+13
Респект, пане гетьмане. Шляхетно проста ідея без кловунських турбовикрутасів з моднявими фішечками та упісяними півнями.
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11.08.2021 13:53
+11
І про упісяних півнів яких охороняє нацгвардія від дітей

Порошенко в Одессе поддержал инициативу присвоить художественному музею имя Александра Ройтбурда: Это будет лучшим чествованием его памяти - Цензор.НЕТ 4464
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11.08.2021 14:00
Комментировать
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Страница 2 из 2
Большинство комментаторов на Цензоре всё на свете оценивают с точки зрения политики : если бы этот Ройтбурд был ватником, то всё его творчество смешали бы с говном и единодушно признали сумасшедшим. А поскольку он патриот, то картины его сразу трансформируются в недооценённые шедевры уровня Дали...
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11.08.2021 15:12 Ответить
********* оцінюють Ройтбурда за його справи в Україні. А мистецтво - не буває, щоби подобалось усім. Роботи багатьох імпресіоністів за життя не визнавались. Публіка вважала картини Гогена дешевою мазнею.
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11.08.2021 18:43 Ответить
Vlad Ivory Зображення какашок має подобатись?
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11.08.2021 22:10 Ответить
Вы лично видели большинство картин Ройбурда ? Это же хрестоматийный китч и эпатаж... Хорошо, из уважения к покойнику можно назвать их неоднозначными. Но вот какие эпитеты я читаю в статье : "выдающийся художник", "великий творец", "эпоха украинской живописи"... Это не про политическую или административную деятельность, а конкретно про картины.
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11.08.2021 23:28 Ответить
Лєнін був ліваком та глобалістом.
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11.08.2021 14:34 Ответить
Лідер головної опозиційної партії.
А хто такий psg psg ?
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11.08.2021 14:26 Ответить
Ні. Я українобот.
Рамси не плутайте.
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11.08.2021 14:32 Ответить
Ще один, нульовий....
Хочеш розказати про україноботів подоляка-татарова?
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11.08.2021 14:44 Ответить
Ну давай, починай.
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11.08.2021 14:46 Ответить
Я про це вже написала:
"... україноботів від подоляка, татарова не існує в природі, там тільки українофоби."
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11.08.2021 14:56 Ответить
Та їм все одно проти кого. Аби юшка.
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11.08.2021 18:44 Ответить
А у відповідь тиша ... Що очікувано.
Тому що україноботів від подоляка, татарова не існує в природі, там тільки українофоби.
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11.08.2021 14:55 Ответить
> А хто такий psg psg? <
...
Гонорея (шуткує): Та то якесь випадєніє.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
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11.08.2021 14:33 Ответить
PSG PSG - ???
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11.08.2021 21:49 Ответить
PSG PSG - нік дописувача, від якого вище самі хрестики лишилися, гейби гробки на цвинтарі.
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11.08.2021 23:28 Ответить
колишній президент, мені здаються
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11.08.2021 14:36 Ответить
Ющенко - Червоненко...Порошенко - Ройтбурд...
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11.08.2021 14:45 Ответить
Каждому еврею по музею.
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11.08.2021 19:31 Ответить
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