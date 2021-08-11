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Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня, 11 августа, с 3 до 4 часов ночи боевики незаконных вооруженных формирований, используя артиллерийский огонь, нанесли повреждения гражданской инфраструктуре села Новомихайловка. Оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122-мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативно-тактической группировки "Схід".

Подчеркивается, что всего было зафиксировано 22 выстрела, вследствие чего повреждены трансформаторная подстанция и водонапорная башня. В результате обстрела обесточены населенные пункты Новомихайловка, Тарамчук, Степное и Сладкое. Пострадавших среди местных жителей нет.

"В очередной раз, нарушая перемирие, противник продолжает обстрелы мирного населения и, пренебрегая нормами гуманитарного права, подвергает опасности гражданских и жизненно важную инфраструктуру Донбасса. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК уведомила представителей Миссии ОБСЕ", - следует из сообщения.

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Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты 01
Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты 02
Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты 03
Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты 04
Последствия обстрела террористами Новомихайловки из 122-мм артсистем: Повреждена трансформаторная подстанция и водонапорная башня, обесточены населенные пункты 05

Автор: Ірина Дашківська
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А ответка была их 122..артсистеи ..или опять с пулеметео потрещали.и пару выстрелов из РПГ сделали...в никуда.для СМИ что ответка была..
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11.08.2021 14:29 Ответить
пока не будут давать ответ по тем же объектам, которые находятся на оккупированной территории, то так и будут наглеть
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11.08.2021 14:35 Ответить
пикарда взорвалась
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11.08.2021 16:00 Ответить
 
 