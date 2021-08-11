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Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сеть подпольных криптообменников блокировали в Киеве. Ежемесячно через нее пропускали около 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать их.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица. В частности люди, которые получали средства через запрещенные в Украине электронные кошельки страны-агрессора, например, "Яндекс.Деньги", "Qiwi", "Webmoney" и другие.

В частности, речь идет и об организаторах массовых акций протеста накануне Дня Независимости Украины. Именно через эту сеть они получали финансирование для оплаты "услуг" провокаторов.

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Сеть функционирует с начала 2021 года. "Обслужили" за это время более 1000 "клиентов". Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За "услуги" получали 5-10% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведены 5 обысков по местам функционирования "офисов" в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. изъяты:

- компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
- мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
- печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, и были задействованы в схеме вывода средств;
- наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и причастных к противоправному механизма лиц.

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Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников 01
Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников 02
Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников 03
Финансировали провокации ко Дню Независимости Украины: СБУ блокировала в Киеве сеть подпольных криптообменников 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Цікаво на яких дибілів розраховані такі новини, де обналічка криптовплют, а де якісь провокації до дня Незалежності, . Напишіть чесно, взяли і грабонули декілька обмінників, кеш поділили між братвою.
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11.08.2021 14:37
+2
передєл ринку почався з крипти. видно Зе владі не донесли...
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11.08.2021 14:35
+1
Жлобізм згубив, не ділились з СБУ.
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11.08.2021 14:35
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передєл ринку почався з крипти. видно Зе владі не донесли...
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11.08.2021 14:35 Ответить
Жлобізм згубив, не ділились з СБУ.
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11.08.2021 14:35 Ответить
Цікаво на яких дибілів розраховані такі новини, де обналічка криптовплют, а де якісь провокації до дня Незалежності, . Напишіть чесно, взяли і грабонули декілька обмінників, кеш поділили між братвою.
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11.08.2021 14:37 Ответить
Это уже давно такой тренд. Вот, навскидку, аналогичная новость на Цензоре от 30-го апреля : "СБУ в Киеве заблокировала работу сети подпольных обменников электронных валют с миллионным ежемесячным оборотом". Содержание аналогичное, - сеть использовали шпионы и диверсанты. На днях тут же была новость про то, как СБУ накрыла каких-то он-лайн биржевых дельцов, - обвинение в финансировании террористов. То бишь, все МВД-шные темы перехватывает СБУ под предлогом борьбы с терроризмом и шпионажем.
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11.08.2021 14:54 Ответить
На злодієві шапка горить?
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11.08.2021 15:16 Ответить
Вывод:
Крипта -- зло!))
Точнее притягивает зло
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11.08.2021 18:40 Ответить
НЕ ПОНЯВ?...
Це ж мабуть ті "АйТі-шники", що на них Зеленський такі надії покладав....
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11.08.2021 21:59 Ответить
Тільки одне питання, нащо вони крипту одразу в кеш переводять?? бояться нестабільності? крипта ще менш стабільна ніж гривня? краще вже "твердий" доляр в кишені??
)))))))))) Хахахаха-хх
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11.08.2021 22:01 Ответить
просто деньги очень нужны
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12.08.2021 09:49 Ответить
это сбу так майнингом занимаеться
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12.08.2021 09:51 Ответить
ну так легадизлвать обменики и налогом обложить ума нет или чего
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12.08.2021 09:53 Ответить
менял ограбилтеперь пишут что попало
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12.08.2021 09:53 Ответить
 
 