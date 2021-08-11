В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Стартовала реконструкция стадиона "Колос" в Городище Черкасской области. На нем будут тренировать детей из местных школ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской областной администрации Александр Скичко.
Отмечается, что на стадионе будет профессиональное покрытие, которое сейчас имеют только два стадиона в регионе - Черкассы и Умань.
"Колос" служит тренировочной базой для полутысячи учеников из трех местных учебных заведений. Здесь работают секции дзюдо, фитнеса и футбола, проводят спортивные соревнования различного уровня.
"Но сегодня на стадионе активно занимаются не команды, а бригады строителей. Они капитально ремонтируют спортивные площадки и легкоатлетические дорожки по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил Скичко.
Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливают спортивную инфраструктуру по всей стране. Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2021 года планируется строительство или реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.
Пожалуйста, подождите...
Это две большие разницы.
(на камеру)
И не нужно большой фантазии, чтобы понять - для чего всё это было.
Ще важливих новин давайте!
А куди ж мона задовбать мільйонів п'ять бабла - в стадіон!
Оце вже всі станемо спіртсменами!
Схожа ситуація і в моєму селі на межі Київської з Черкаською областю. Кругом, ***, дороги убиті, а вони купу мільйонів убехкали в кілька кілометрів дорогущого капітального ремонту дороги. Уявіть лише собі - здерли усі трасу, наклали пиріг по усіх правилах і головне (для нашого забитого села це зараз найголовніше і найпотрібніше) дорога тепер обмежена бордюрами (кацапам поясню - порєбріком ) і дорогим тротуаром, причому не асфальтованим а з тротуарної плитки. Корови ходять, офігівають, перечіпаються і з переляку уже засрали ту плитку по самоє нє могу...