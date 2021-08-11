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стадион (184) Черкасщина (952) Скичко (41) Большая стройка (722)

В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Стартовала реконструкция стадиона "Колос" в Городище Черкасской области. На нем будут тренировать детей из местных школ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черкасской областной администрации Александр Скичко.

Отмечается, что на стадионе будет профессиональное покрытие, которое сейчас имеют только два стадиона в регионе - Черкассы и Умань.

"Колос" служит тренировочной базой для полутысячи учеников из трех местных учебных заведений. Здесь работают секции дзюдо, фитнеса и футбола, проводят спортивные соревнования различного уровня.

"Но сегодня на стадионе активно занимаются не команды, а бригады строителей. Они капитально ремонтируют спортивные площадки и легкоатлетические дорожки по программе Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил Скичко.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстанавливают спортивную инфраструктуру по всей стране. Как сообщал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, до конца 2021 года планируется строительство или реконструкция 94 стадионов, старт строительства 19 ледовых арен, реконструкция 18 спортивных интернатов и 100 ДЮСШ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Первый детсад в селе Лебедевка на Киевщине построят до конца года, - ОГА. ФОТО

В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА 01
В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Некуда сейчас деньги тратить? Субсидии снова урезают, денег на них есть только до ноября, долги по зарплатам, долги по соцвыплатам, долги по содержанию военных -- а они пилят деньги, аж гай шумит.
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11.08.2021 15:27
+4
В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА - Цензор.НЕТ 9870
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11.08.2021 15:23
+2
КОгда Порох открывал новые объекты, дебилы визжали и улюлюкали. А сейчас вдруг всё резко стало норм
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11.08.2021 15:28
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В Городище на Черкасщине реконструируют школьный стадион, - ОГА - Цензор.НЕТ 9870
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11.08.2021 15:23 Ответить
Ремонтувати спортивні споруди в далеких містах це не дуже вдала ідея, бо там немає грошей підтримувати ці споруди в справному стані і за рік вони вже будуть мати жахливий вигляд. Потрібно будувати щось в великих містах, там де всі ці споруди будуть активно використовуватись! Потрібно будувати щось виключно красиве, дороге та ефектне, те що стане прикрасою міста на десятиліття. Саакашвілі в Грузії будував скляні поліцейські відділки, нові школи, нові лікарні. А в нас тільки фарбують старі будівлі - це тупість! Якщо будувати то нове, зі скла, металу та бетону, щось футуристичне, таке щоб дух захоплювало, щоб це був останній піск архітектурної, технічної та екологічної думки! Немає розмаху і креативу в ідеях креативщиків Зеленського! Слабенькі, дуже слабенькі!
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11.08.2021 15:39 Ответить
там вже є якісь місцевий слуга народа, який зразу там зробе платні тенісні корти як в київі на русанівці. а чому б і ні,,, тепер по стадіону ходити не можна,,, бо, піклується. а ви кажете))))
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11.08.2021 15:57 Ответить
хазяїни житьття
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11.08.2021 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fD4JIc0090g&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online
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11.08.2021 21:03 Ответить
Мне хватает этого зеленого дебила в жизни, чтобы его еще в тупых поделках смотреть.
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11.08.2021 21:57 Ответить
Некуда сейчас деньги тратить? Субсидии снова урезают, денег на них есть только до ноября, долги по зарплатам, долги по соцвыплатам, долги по содержанию военных -- а они пилят деньги, аж гай шумит.
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11.08.2021 15:27 Ответить
КОгда Порох открывал новые объекты, дебилы визжали и улюлюкали. А сейчас вдруг всё резко стало норм
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11.08.2021 15:28 Ответить
Ты про работу или про перерезание ленточек? У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 632
Это две большие разницы.
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11.08.2021 15:33 Ответить
Ну так президент и не должен лопатой махать или пожарные машины плечом подталкивать. Этим занимаются только плохие президенты.
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11.08.2021 15:35 Ответить
А хорошие ленточки перерезают. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 265
(на камеру)
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11.08.2021 15:37 Ответить
Вообщето мой посыл был не про президентов, а про дебилов с двойными стандартами
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11.08.2021 15:39 Ответить
Но если вы хотите сравнимать президентов, то это тоже можно
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11.08.2021 15:40 Ответить
Оба хороши.
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11.08.2021 15:49 Ответить
Ющ и Зеля? В чём-то вы правы... хотя Ющ выглядит ещё более-менее на фоне...
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11.08.2021 15:51 Ответить
Не валяй чауса. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 8904
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11.08.2021 15:55 Ответить
Ну что вы? Как можно? Я корчу из себя зелю
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11.08.2021 16:07 Ответить
Тебе ничего и корчить не нужно. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 6943
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11.08.2021 16:09 Ответить
Конечно не нужно. Как и тебе. Ты забыл, что мы теперь все - президенты?
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11.08.2021 16:30 Ответить
Ты чауса не переводи с больной на здоровую.
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11.08.2021 16:32 Ответить
Т.е. перерезали ленточки на не сделанных объектах. Делали и больше, но гораздо дешевле и без такого пиара. Скоро таблички про "велике" будут вешать на свежевымытых полах и покрашенных стенках. Доходит уже до полного маразма.

У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 5399
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11.08.2021 15:38 Ответить
Т.е. перерезали ленточки на камеру.
И не нужно большой фантазии, чтобы понять - для чего всё это было. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 2790
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11.08.2021 15:41 Ответить
Да не нужно большой фантазии, чтобы понять, что эта карта "великого будівництва" одной из областей -- полная туфта для лохов. Это все строится и делается за деньги местных бюджетов и раньше на это никто и не обращал внимания. А сейчас тупой пиар делается на всем подряд.

У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 1680
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11.08.2021 15:57 Ответить
В Кобиловолоках закінчують сезонний літній ремонт класів, залишилось ще помалювати підлоги в декількох кабінетах. Перед "першим" звоником почистять плитку на подвір'ї школи.
Ще важливих новин давайте!
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11.08.2021 15:32 Ответить
Полторы тысячи домов в Черкасской области остались без крыш. В селе Сагуновка жители четвертый день без света, разбирают поваленные деревья и собирают шифер по огородам. На улицах до сих пор лежат вырванные стихией электроопоры с грудами разорванных проводов. Проблемы людям наделал дождь с ветром и градом.
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11.08.2021 15:36 Ответить
і місцева алкашня яка вспіла покрасти провода з повалених ліній електро передач.
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11.08.2021 15:38 Ответить
Напиши заявление в полицию.
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11.08.2021 15:43 Ответить
місцеві хай і пишуть. У Городищі на Черкащині реконструюють шкільний стадіон, - ОДА - Цензор.НЕТ 8338
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11.08.2021 15:45 Ответить
Ты же фактами располагаешь!
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11.08.2021 15:47 Ответить
я не фактами располагаю, а знаю те, що мені розповіли. фактами располагає слідство.
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11.08.2021 15:51 Ответить
Тут інші наголоси- стихійне лихо, а не ремонт плановий.
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11.08.2021 15:40 Ответить
Обычно, устраняют последствия стихийного бедствия, а потом продолжают строить.
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11.08.2021 15:42 Ответить
Та ясне діло!
А куди ж мона задовбать мільйонів п'ять бабла - в стадіон!
Оце вже всі станемо спіртсменами!
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11.08.2021 15:43 Ответить
Точно. Головне - ні слова про суму, витрачену на чергове велике крадівництво. Умніки всякі скажуть, що якщо треба, заходьте в Прозоро, шукайте... Але невже так важко, подаючи новину, редактору дізнатись це і просто поінформувати усіх. Врємя - дєньгі...
Схожа ситуація і в моєму селі на межі Київської з Черкаською областю. Кругом, ***, дороги убиті, а вони купу мільйонів убехкали в кілька кілометрів дорогущого капітального ремонту дороги. Уявіть лише собі - здерли усі трасу, наклали пиріг по усіх правилах і головне (для нашого забитого села це зараз найголовніше і найпотрібніше) дорога тепер обмежена бордюрами (кацапам поясню - порєбріком ) і дорогим тротуаром, причому не асфальтованим а з тротуарної плитки. Корови ходять, офігівають, перечіпаються і з переляку уже засрали ту плитку по самоє нє могу...
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11.08.2021 15:56 Ответить
 
 