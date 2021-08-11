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Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Местные депутаты и налоговики Кировоградщины пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя 60 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Государственное бюро расследований в ходе совместной операции со Службой безопасности Украины разоблачили на мошенничестве депутатов местных советов Кировоградщины и работников областной налоговой. Они обещали предпринимателю за 60 тыс. долларов США помочь закрыть производство в отношении него. Досудебное расследование установило, что работники областной налоговой вступили в сговор с депутатами местных советов Кировоградской области. Сообщники гарантировали директору частного предприятия, которое занималось развитием альтернативной энергетики за деньги "решить" вопрос с закрытием уголовного производства, в котором он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что за 60 тыс. долларов кроме закрытия производства чиновники обещали фермеру избежать штрафных санкций, хотя не имели на это никаких полномочий. 

Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 01
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 02
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 03
Местные депутаты и налоговики пытались мошенническим путем выманить у предпринимателя $60 тыс. При обыске обнаружен арсенал оружия, - ГБР 04

Махинация была пресечена работниками ГБР при получении фигурантами всей суммы неправомерной выгоды на автозаправочной станции в Кропивницком.

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В настоящее время для установления всех лиц, причастных к мошеннической схеме, следователи ГБР проводят обыски по месту жительства фигурантов и в помещении Государственной налоговой службы в Кировоградской области.

"У одного из депутатов правоохранители изъяли арсенал оружия: пистолеты с глушителями и патроны к ним, карабин, ружье и арбалет со стрелами. В его гараже обнаружены 66 тыс. американских долларов. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в покушении на преступление (ч.2 ст. 15 УК Украины) и мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества", - отмечают в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская областная прокуратура. Оперативное сопровождение - СБУ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+14
синоним слова "бандюки"?
- местные дупутаты и налоговики ! Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1147
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11.08.2021 15:45
+6
Не зрозумів, - бандюгани вже цим не займаються? )
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11.08.2021 15:42
+6
Зараз бандюгани при владі...
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11.08.2021 16:45
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Усьо нажито непосільним рєкєтом..
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11.08.2021 15:40 Ответить
Не зрозумів, - бандюгани вже цим не займаються? )
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11.08.2021 15:42 Ответить
Зараз бандюгани при владі...
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11.08.2021 16:45 Ответить
синоним слова "бандюки"?
- местные дупутаты и налоговики ! Місцеві депутати і податківці намагалися шахрайським шляхом виманити в підприємця $60 тис., - ДБР - Цензор.НЕТ 1147
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11.08.2021 15:45 Ответить
а если быть точнее то реформаторы и эксперты из ассоциаций.
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11.08.2021 15:49 Ответить
В цій справі головне який буде "фінальний акорд", а не початок.
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11.08.2021 15:47 Ответить
А що, є випадки, що когось посадили?
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12.08.2021 07:37 Ответить
ДПС = ОПГ
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11.08.2021 15:49 Ответить
в депутаты только за этим и идут, чтобы нажиться
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11.08.2021 16:06 Ответить
Нет крыши - жди перевирки,штрафа,вымогательств,конфискации майна и прочих неприятностей,полный бардак.
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11.08.2021 16:10 Ответить
...разоблачили на мошенничестве депутатов местных советов Кировоградщины и работников областной налоговойИсточник: https://censor.net/ru/p3282168, т.е. эти как бы уважаемые люди при должностях - обычные бандюки? и что им будет? как обычно - ничего, наверное, под личное обязательство и на волю с чистой совестью...
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11.08.2021 16:17 Ответить
Так и осталось непонятным: предприниматель все-таки уклонялся от уплаты налогов в особо крупных размерах? Уголовное дело было правильно возбуждено или нет? Или все-таки часть из суммы в 60 тыс.долл. пойдет на закрытие дела?
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11.08.2021 17:10 Ответить
 
 