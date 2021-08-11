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Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Шесть воинов ранены на Донбассе за трое суток, в том числе в тяжелом состоянии.

Об этом в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте беда, почти за трое суток погибли двое бойцов и еще шесть воинов ранены! Есть бойцы в тяжелом состоянии. Каждый день оккупанты обстреливают наши позиции. Нужна помощь на фронт! В понедельник надо выкупить квадрокоптер 45 тыс. и две батареи по 9 тыс., хотя бы одну. Вчера я оплатила лекарства 8 тыс. и 3800, оплатила назофарингеальные трубки, надгортанный воздуховод, это 6100 грн, и еще жду внутрикостные катетеры, иглы и тракционную шину, почти на 20 тыс. грн. Я давно не просила помощи, а ведь много всего отправила на фронт, многие лекарства, квадрокоптер 28 тыс., шлем 8600 тыс., все отчеты у меня на странице. Прошу помочь, 20, 30, 50 грн, кто как может. Пока народ наслаждается летними отпусками, наши воины отдают жизнь за страну. Спасибо всем, кто поддерживает армию! Карта для помощи: 5375 4115 0042 7369 и 4441 1114 4700 2464 монобанк", - написала волонтер.

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Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 01
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 02
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 03
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 04

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Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 05
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 06
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 07
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 08

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Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 09
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 10
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 11
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 12

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Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 13
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 14
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 15
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 16

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов. ФОТО

Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 17
Волонтер Юсупова собирает помощь для раненых воинов и фронта 18

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Ещё не всем олимпийцам квартиры выдали,какой ещё фронт,какие раненные?!
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11.08.2021 18:44
+4
сколько лярдов спалят на парад?
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11.08.2021 18:53
+2
Може і волали , тільки не за таку суму , як зарядили зеклоуни !
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11.08.2021 19:34
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Ещё не всем олимпийцам квартиры выдали,какой ещё фронт,какие раненные?!
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11.08.2021 18:44 Ответить
сколько лярдов спалят на парад?
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11.08.2021 18:53 Ответить
А ще рік тому волали майже усі, що парад конче потрібний 🥴
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11.08.2021 19:06 Ответить
Може і волали , тільки не за таку суму , як зарядили зеклоуни !
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11.08.2021 19:34 Ответить
+
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11.08.2021 19:25 Ответить
Извините , но я не верю что сейчас на передовой нет медикаментов для оказания помощи раненным.Когда этап реабилитации да, хотелось бы лучшего.
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11.08.2021 22:23 Ответить
О, закончился волонтерский запал, комментаторы? Теперь уже вовсю обплевываете Юсупову?Зато в комментариях вы все такие вояки, советчики еще те. Вы здесь такие патриоты, так любите наших защитников. А много ли из вас побывали в госпиталях, навестили раненых, поддержали их копеечкой и добрым словом? А Юсупова это делает постоянно.
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12.08.2021 00:46 Ответить
Вы, я надеюсь, поддержали? elena kosakovskaya правильно сомневается в том, что нет медикаментов.
Что касается Юсуповой, то последние полгода ее просьбы как под копирку одинаковые: квадрокоптер, медикаменты для раненых бойцов киевского военного госпиталя(!!!) и, что характерно, характер ранений постоянно один и тот же. И только чеки на покупку.
В то время как волонтеры делают фото, видео фиксацию передачи волонтерской помощи. Вплоть до документального подтверждения передачи некоторых видов девайсов.
Юсупова - человек не бедный, я далек от грязных мыслей, но выглядят постоянно одни и те же ее просьбы о помощи как-то уже странно
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12.08.2021 07:34 Ответить
 
 