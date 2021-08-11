Россияне устроили разлив нефти в Черном море, площадь загрязнения - более 80 квадратных километров. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Нефть разлилась в 6 км от Новороссийска на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) при закачке нефти на греческий танкер "Минерва Симфони".
Разлив произошел еще 7 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
Виновная в аварии компания оценила масштаб бедствия всего в "200 квадратных метров". Ученые же утверждают, что площадь загрязнения уже превышает 80 квадратных километров.
Сегодня Институт космических исследований Российской академии наук опубликовал спутниковый снимок образовавшегося пятна.
Пятно вытянулось от берега на расстоянии 19 километров.
На данный момент ущерб от разлива нефти еще не оценен.
Экологи же заявляют о масштабной экологической катастрофе, последствия которой могут быть непоправимы.
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«Гадит и создает проблемы по всему миру! Он реально больной!»: Путина сравнили с диктатором Гитлером
Президента страны-агрессора Владимира Путина сравнили с убийцей десятков миллионов человек, главой третьего рейха Адольфом Гитлером. Как пишет replyua.net, поводом для такого нового обсуждения в сети стало выступление президента России в столице Франции на фоне Эйфелевой башни. Пост в соцсети «Твиттер» с определенными фотографиями обнародовала группа МН17Ru.
Так, в сети вспомнили, как в летнюю пору года 1940-го на фонде той самой достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни позировал немецкий диктатор Адольф Гитлер. Но, как известно с истории, последнему так и не удалось взобраться на вершину башни. Обнародованное в соцсети видео подписано таким образом: «Все в истории повторяется. Гитлер в Париже на фоне Эйфелевой башни говорит о принципах демократии».
В свою очередь пользователи сети не заставили ждать с комментариями к посту, написав: «Гадит и создает проблемы по всему миру», «Глаза сумасшедшего», «Он реально больной. Дергается всеми конечностями, когда не с бумажки читает за столом», «У него ни одной человеческой черточки, чистый сатана», «Это - циничный, хитрый, подлый мудак. Мерзавец!».
чтоб на общем фоне.помойки внутри роССии,не так заметно было.
Якщо проїхатись глубінкою, то там такий свинарник чи кощлятник...явно ще не подолали наслідки першої світової, не кажучи вже про другу...
Пожалуй единственная на Земле абсолютно вредная и никому не нужная страна.
Збсь компанія у кацапів. Цим можна пишатись
А Роися - практически вечный генератор дерьма с огромной территорией.
(хоча Сомалі це траблмейкер теж іще той, бо кораблям якось треба йти біля тієї піратської клоаки)
для справки ( ЮБМЛ - южный берег моря лаптевых)
П.С.: Сужу по этой фотке, то есть- аэрофотосъемке. Там не может быть нефтепричала по определению!
Акционеры консорциума:
Российская Федерация (представлен ПАО «Транснефть») - 24 %;
Республика Казахстан (представлен «КазМунайГаз») - 19 %,
Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15 %;
LUKARCO B.V. - 12,5 %;
Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5 %;
Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5 %;
КТК Компани (представлен ПАО «Транснефть») - 7 %;
BG Overseas Holding Limited - 2 %;
Eni International N.A. N.V. - 2 %;
Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75 %;
Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75 %.
судя по фото, там как такого причала нет что ли
Да ладно.
Готовтесь. Будет "массовая зачистка" не только служебных клоунов,парящих в облаках слабоумия.
Максім помер, ну і хрєн з ним