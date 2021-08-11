Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию. ФОТО

Исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко), участвовавшая в дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос.

Фото документа она обнародовала в сторис в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Как видно на снимке, певицу вызвал в качестве свидетеля в уголовном производстве №12021100100003119. Она должна явиться 16 августа в 10:00 в Шевченковское управление полиции в Киеве (ул. Прорезная, 12Б).

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Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.