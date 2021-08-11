Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко), участвовавшая в дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос.
Фото документа она обнародовала в сторис в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
Как видно на снимке, певицу вызвал в качестве свидетеля в уголовном производстве №12021100100003119. Она должна явиться 16 августа в 10:00 в Шевченковское управление полиции в Киеве (ул. Прорезная, 12Б).
Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.
Пожалуйста, подождите...
Чого ви нищите своє за одну помилку...
Не подумала- виправить.
Чи ви хочете йому конкуренцію скласти ?
Я так помітив,що ми є ті.що ми слухаємо і дивимось.Це можливо в ********* світі,найважливіше.
или только видуху сняла со щеткой???
Должны и нары прочувствывать))
Тоже мне, Лил Ким ))
Манентко химию нужно применять и дорогую
Или не думала?
А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.
Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
Дебилы изгавняли площадь,которая в Юнеско.
Киевляне,вас это не гнетет ?
А почему?
Может вы и не киевляне вовсе ?
Если нет, то идите в жепу все,кому понравился дрифтинг.
А все,кто при памяти, идут во все соцсети и требуют наказания для дебилов,которые
не имеют понятия о достоинстве.
И мне не всеравно,что какие-то дебилы, и свиньи,типа алены,
уничтожают историю моего родного КИЕВА.
А наказать дебилов,не срослось ??????????????????????????????
Когда площадь накрыли, покрытие поднялось колом ( образно) . Оказалось забыли про температурные швы . А материал имеет свойство розширятся при нагреве и ссужаться при холоде
Потому перекладывали площадь по новой
МЫ СЕЙЧАС СВИДЕТЕЛИ КРУПНОЙ ПОДЛЯНКИ ОТ РАШИ , т к переложить ФЭМы к 30 летию уже не успеют и гости всех стран увидят грязь на СВЯТОЙ ПЛОЩАДИ У СОФИИ
Чтоб другим было неповадно ???
Жарт.Нннноо................
Ну не твари,а ??/ Те,кто эти круги навыписывал ?/
Ничего Ред Бул богатый - не одну площадь оплатит .
Я считаю , что это продуманная провокации от кацапов, бо крупные мировые компаниии обычно открывают представительства в мацкве , а оттуда рассаживают по всему совку - рашка сразу берет монопольные дистрибьюторские права на все пост советское пространство . Вот и Фейсбук также аккредитован в мацкве