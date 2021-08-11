РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12419 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияКиевские новости
10 534 73
авто (4066) Киев (24529) нарушения (934) скандал (4446) София Киевская (89) alyona alyona (Алена Савраненко) (1)

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Исполнительница alyona alyona (Алена Савраненко), участвовавшая в дрифте на Софийской площади в центре Киева, получила повестку о вызове на допрос.

Фото документа она обнародовала в сторис в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Как видно на снимке, певицу вызвал в качестве свидетеля в уголовном производстве №12021100100003119. Она должна явиться 16 августа в 10:00 в Шевченковское управление полиции в Киеве (ул. Прорезная, 12Б).

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рэп-певица Аlyona alyona отмывает Софийскую площадь от следов дрифта после скандальных съемок. ВИДЕО

Напомним, утром 10 августа на Софийской площади дрифтовали 2 автомобиля, в одном из них находилась рэп-исполнительница Алена Алена, все это снимали на видео. Дрифт вызвал скандал: машины оставили на площади следы, в КГГА заявили, что ранее отказали организаторам - компании Red Bull - в проведении съемки, но те проигнорировали отказ. Полиция начала уголовное дело, прокуратура подсчитала, что размер ущерба составил 50 тыс. грн и изъяла дрифтовавшие автомобили.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+58
Альона Альона дрифтує Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3262

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1355
показать весь комментарий
11.08.2021 22:09
+20
ты же хотела пиар?) получи и распишись)
показать весь комментарий
11.08.2021 22:08
+15
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 6522
показать весь комментарий
11.08.2021 22:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ты же хотела пиар?) получи и распишись)
показать весь комментарий
11.08.2021 22:08 Ответить
Нащо піарити цю істоту...?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:08 Ответить
свиноматка, готуйся... реп "заспіваєш" поліціянтам...
показать весь комментарий
11.08.2021 22:09 Ответить
Альона Альона дрифтує Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3262

Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1355
показать весь комментарий
11.08.2021 22:09 Ответить
))))))))))))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:23 Ответить
Тю! А якщо до вподоби дрифтувати? Не заздрить

Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6104
показать весь комментарий
11.08.2021 22:56 Ответить
С такими данными всё, остаётся - это дрифт.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:03 Ответить
Так смішно, ну просто кацапський рівень гумору! Молодці!
показать весь комментарий
11.08.2021 23:35 Ответить
та мені якось пох на цих зелених потвор. воно наробило шкоди, а я винуватий! як це по кацапські! Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 3847
показать весь комментарий
12.08.2021 09:49 Ответить
Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 3158
показать весь комментарий
12.08.2021 00:26 Ответить
Щось забагато цієї Альони в новинах.Та й взагалі,як можна таке слухати?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:16 Ответить
Можна. І добре, що в нас ще не всі обрусіли.
Чого ви нищите своє за одну помилку...
показать весь комментарий
11.08.2021 22:20 Ответить
Ксюша ,хто її нищит,хіба що сама себе ???)))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:22 Ответить
Не туди спрямовуєте гнів.
Не подумала- виправить.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:31 Ответить
ви впевнені, що там є розум для цього?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:38 Ответить
Так це ж сміття.Маю на увазі її творчість.Навіщо нам таке?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:23 Ответить
Замість моргерштерна .
Чи ви хочете йому конкуренцію скласти ?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:32 Ответить
Ці хто слухають її і моргенштерна слухають і ще не багато гірших від моргенштерна слухають.Я колись думав,що зараз будуть не таке лайно слухати.Я вже тут казав,що навесні йшов біля школи.Так старшокласники слухали меладзе і співали.Це взагалі зашквари.Вся така бридка музика,в одному полі.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:36 Ответить
Йому конкуренцію не потрібно складати.Є повно закордонних виконавців.Є класичні рок гурти,класичні поп гурти,навіть класичні вже репери.Сам я електронну музику слухаю.Але не можна таку бездарність слухати.

Я так помітив,що ми є ті.що ми слухаємо і дивимось.Це можливо в ********* світі,найважливіше.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:39 Ответить
Ну, ти сьогодні... всю нашу культуру - туди. Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1812
показать весь комментарий
11.08.2021 22:37 Ответить
Меркава Ну якщо в нас така культура,то тому і країна в глибокій ямі.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:40 Ответить
Ksenia VB Це й репачок якраз прийшов з москальщини.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:24 Ответить
Що ? З якої ще москальщини?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:31 Ответить
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 4226
показать весь комментарий
11.08.2021 22:33 Ответить
Ksenia VB Стиль.Москалі взяли з Америки і переробили на свій лад.А ми з москалів і переробили на свій лад.Кліпи навіть бездарно зняті і дуже подібно.саме до москалів.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:42 Ответить
Не всё то золото, что блестит.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:25 Ответить
Та какой там слушать??? Тут пощупать страшно. Вы на пальчики гляньте, внизу фотки. Особенно правая ручка впечатляет. Я даже не упомню аналогов, в видимых мною женских ручках. Если ото всё мышцы- то я бы не рискнул поздороваться, рукопожатием.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:23 Ответить
То все наше ,улюлене сало !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:27 Ответить
Ну я за зовнішність не критикую.Хоча вона би могла схуднути і підтягнути себе.В неї є можливості.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:27 Ответить
площадь отдраила ?
или только видуху сняла со щеткой???
показать весь комментарий
11.08.2021 22:17 Ответить
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 3788
показать весь комментарий
11.08.2021 22:19 Ответить
Дюймовочки ! Дєвачки-сопелочкі !!!))))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:21 Ответить
Мама имя! Куда ей ещё мороженое!
показать весь комментарий
11.08.2021 22:32 Ответить
поверх катлєток та печева. Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 2288
показать весь комментарий
11.08.2021 22:37 Ответить
Господи... шерепи перегрілись, антифризу потребують...
показать весь комментарий
11.08.2021 22:41 Ответить
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 1682
показать весь комментарий
11.08.2021 22:43 Ответить
Альона на максималках Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 5378 Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6959
показать весь комментарий
11.08.2021 23:14 Ответить
Мені "подобається"! Дехто з цієї льохи колгоспної ліпить образ Рятувальниці від рюсського репа і попси! Зовсім вже подуріли! Рагулі і бидло не мають національності- це особливий біовид і біогумус ! Фу !Гидко дивитися на цю бадіпазітіфницю! Воно не тільки страшне зовні- ще й дурне як срака!
показать весь комментарий
12.08.2021 00:35 Ответить
Піар понад усе і на всьому !!!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:20 Ответить
посмотрел только что на Софийскую площадь - думал она та со шваброй рысачит - а нет ее , пару уборочных машин ездит но что то без особого успеха
показать весь комментарий
11.08.2021 22:18 Ответить
Значить буде міняти плитку за власний кошт.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:22 Ответить
Булоб не погано в компанію по ремонту площі взяти Ред Булл та ментів !!)))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:24 Ответить
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 6522
показать весь комментарий
11.08.2021 22:19 Ответить
сивошке лучше пока не просыпаться - а то не только обмочится...)))) еще и заикой останется ))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:41 Ответить
Ну а шо, поспал - пописал, проснулси - заодно и покакал... Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 6369
показать весь комментарий
11.08.2021 23:07 Ответить
Цікаво ,а поліціанти будут відповідати за це неподобство ???)))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:19 Ответить
Реперы не фраера)))
Должны и нары прочувствывать))
Тоже мне, Лил Ким ))
показать весь комментарий
11.08.2021 22:19 Ответить
Эта барышня своими понтами решила показать что она по уровню положения выше всех...вот такое быдло нужно штрафовать по максирмуму и желательно чтоб суд ей добавил 100 часов отработки по благоустройству Киева.
показать весь комментарий
11.08.2021 22:20 Ответить
А покрытие площади щеткой не отпалируеш
Манентко химию нужно применять и дорогую
показать весь комментарий
11.08.2021 22:21 Ответить
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 824
показать весь комментарий
11.08.2021 22:22 Ответить
Що це взагалі за корова?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:26 Ответить
А как ты думала, альона?
Или не думала?
показать весь комментарий
11.08.2021 22:27 Ответить
Дай нам, пане Боже, щоб у нас в Країні це було найбільшою проблемою
показать весь комментарий
11.08.2021 22:30 Ответить
Реп а реп нула.
Дрифт на Софийской площади: alyona alyona опубликовала повестку о вызове в полицию - Цензор.НЕТ 4035
показать весь комментарий
11.08.2021 22:33 Ответить
Андрій Альохін

А ця моя подруга Алёна² якась, їй-Богу, причинна: напартачить - а тоді давай бідкатись: не подумала, простіть.
Запросили на з'їзд Порошенка - посиділа, фуршет подивилася, а тоді: простіть, заманули обманом, я нейтрал, зразу не вхопила суть.
Записала кліп з расєйськими КВНщиками, а тоді - ой, даруйте, не подумала. Яка ж я колаборантка, я ї жопу прапором, бува, обертаю: ось, дивіться, милота яка.
Тоді заспівала дуетом з маскавітами, які і в Криму виступали, й Х...йла вітали - і знову така: більше - ніколи, це я по дурості, звиняйте. Не рознюхала зблизька, щó воно.
Тепер з гонщиками тисячолітню Софію перепаскудила - і звично: ах, не знала, думала, красівоє, посадили для баласту.
Я оце дивлюся і думаю: Господи, та вже викрикуй ці свої пісні і рекламуй по дамських журналах ожиріння. Але що ж ти вляпуєшся постійно в якесь лайно?
Як наче магніт який, пороблено скоріш за все дівчині, хоч яйцем викатуй.

Джерело: телеграм-канал Tanya Adams, від August 11
показать весь комментарий
11.08.2021 22:34 Ответить
Влада переключае увагу з могучих и говоруна на корову корову
показать весь комментарий
11.08.2021 22:35 Ответить
Магучих і ця псевдо птріотка-одного поля ягоди!
показать весь комментарий
12.08.2021 00:39 Ответить
когда увидела повесткуДрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 9053
показать весь комментарий
11.08.2021 23:06 Ответить
Якщо чесно, то я майже зовсім не знаю шо це за "лідер" думок - альона. І чиїх думок. Імя макшанське. Повинна бути Олена. Чув шо робила в дитячому садочку. Мила підлогу чи ще шо - повага до всіх хто власною працею заробляє на хліб. Нехай і дальше миє.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:08 Ответить
то все пусте. є політ/колір/габарит/сексі/нєтакеє коректним терором. тих хто до цеї фуйні ставиться ігнорно. но баблокосне ****** накручує недолугих з хитрою сракою. заііпали моральні підораси.
показать весь комментарий
11.08.2021 23:42 Ответить
скажет, что была буховая и ничего не помнит, мусора идут лесом
показать весь комментарий
11.08.2021 23:19 Ответить
ну. якщо пп обгадила по знатному. то простять. мєнти теж люде. зезє..
показать весь комментарий
12.08.2021 00:14 Ответить
НАРОД, может хватит делиться ? Может нужно включить мозги.
Дебилы изгавняли площадь,которая в Юнеско.
Киевляне,вас это не гнетет ?
А почему?
Может вы и не киевляне вовсе ?
Если нет, то идите в жепу все,кому понравился дрифтинг.
А все,кто при памяти, идут во все соцсети и требуют наказания для дебилов,которые
не имеют понятия о достоинстве.
показать весь комментарий
12.08.2021 00:41 Ответить
Кто не понял,добавлю. Я-киевлянин до мозга костей.
И мне не всеравно,что какие-то дебилы, и свиньи,типа алены,
уничтожают историю моего родного КИЕВА.
показать весь комментарий
12.08.2021 00:49 Ответить
Недостаточно клиринговым компаниям заплатить и смыть "колеса".
А наказать дебилов,не срослось ??????????????????????????????
показать весь комментарий
12.08.2021 00:51 Ответить
Я сомневаюсь , что смогут оттереть ФЭМ( фигурные элементы мощения ) . Они сделаны из цемента и песка в основном на заводе Ковальской методом прессования( как я понимаю) , потому верхний слой стёрт
показать весь комментарий
12.08.2021 00:56 Ответить
С накрытием этими ФЭМами был курьезный случай из-за непрофессионализма
Когда площадь накрыли, покрытие поднялось колом ( образно) . Оказалось забыли про температурные швы . А материал имеет свойство розширятся при нагреве и ссужаться при холоде
Потому перекладывали площадь по новой
МЫ СЕЙЧАС СВИДЕТЕЛИ КРУПНОЙ ПОДЛЯНКИ ОТ РАШИ , т к переложить ФЭМы к 30 летию уже не успеют и гости всех стран увидят грязь на СВЯТОЙ ПЛОЩАДИ У СОФИИ
показать весь комментарий
12.08.2021 01:01 Ответить
Единственное что можно сделать - временно покрасить или раскрасить ФЭМы
показать весь комментарий
12.08.2021 01:02 Ответить
Покрасить,расскрасить.......а не проще ли убить дебилов ?
Чтоб другим было неповадно ???

Жарт.Нннноо................
показать весь комментарий
12.08.2021 01:07 Ответить
Этот не просто площадь там Собор Софии , который будут показывать мировым лидерам
показать весь комментарий
12.08.2021 01:11 Ответить
Та да,мэм, эксперты говорят,что нужно снимать покрытие и заменять НОВЫМ. Дрифт на Софійській площі: alyona alyona опублікувала повістку про виклик до поліції - Цензор.НЕТ 2235
Ну не твари,а ??/ Те,кто эти круги навыписывал ?/
показать весь комментарий
12.08.2021 01:04 Ответить
Ну и я об этом 😀😀я эксперт в этих вопросах .
Ничего Ред Бул богатый - не одну площадь оплатит .
Я считаю , что это продуманная провокации от кацапов, бо крупные мировые компаниии обычно открывают представительства в мацкве , а оттуда рассаживают по всему совку - рашка сразу берет монопольные дистрибьюторские права на все пост советское пространство . Вот и Фейсбук также аккредитован в мацкве
показать весь комментарий
12.08.2021 01:10 Ответить
"РедБулл отупляє" новий слоган для Дітріха Матєшица.
показать весь комментарий
12.08.2021 01:26 Ответить
 
 