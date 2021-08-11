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На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных "рабочих". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Роли сотрудников завода сыграли представители местной администрации. Перед визитом президента РФ им пришлось 2 недели отсидеть в карантине на базе отдыха.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российскую "Новую газету".

Владимир Путина посетил завод "Цемикс" 6 августа. Во встрече участвовали инвесторы, глава Башкортостана и "работники завода".

Буквально через несколько часов после того как трансляция мероприятия была показана на федеральных каналах, местные жители заметили, что три женщины, на которых была форма работников завода и которым дали задать вопрос Путину, являются сотрудницами администрации Абзелиловского района Республики Башкортостан.

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На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных рабочих 01

Так, сначала вопрос задала одетая в форму рабочей завода Гузель Янбердина. На сайте районной администрации указано, что она "главный инженер отдела капитального строительства". Янбердина спросила Путина о том, когда на олимпиаде будет снова звучать российский гимн, при этом не упомянула, что ее отдел не имеет отношения к заводу.

На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных рабочих 02

Гузель Янбердина

Другая сотрудница администрации Розалия Булатова, одетая в форму рабочих, спросила, когда будет закончена газификация местных районов. Азалия Ягудина также работает в местной администрации. Она числится как госинспектор по жилищным субсидиям, но представилась Путину главным инженером.

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На встречу с Путиным в Башкирии привезли подсадных рабочих 03

Азалия Ягудина и Владимир Путин

Из всех, кто задавал Путину вопросы, настоящим рабочим был только один человек - Станислав Ишмаев, мастер по отгрузке. Он спросил у Путина, планируется ли дальнейшая реализация программы льготного кредитования для населения.

Один из сотрудников завода рассказал журналистам на условиях анонимности, что всех, кто оказался на встрече с Путиным, за 2 недели до нее увезли в санаторий на самоизоляцию, чтобы они не могли заразить президента РФ COVID-19. Остальным рабочим, которых не допустили до встречи, запретили выходить с завода (их не выпускали с восьми утра до часу дня), подходить к окнам.

Сам завод стоял, станки и печи не работали.

Это далеко не первый раз, когда на встречах с Путиным оказываются "подставные" люди. Так, в 2016 году Путин с Медведевым якобы случайно встретились с рыбаками на озере Ильмень. Затем, через несколько месяцев, этих же "рыбаков" заметили на фотографии рядом с Путиным, сделанной во время рождественской службы. Позже выяснилось, что одной из "рыбаков" была генеральный директор новгородской компании "Еврохимсервис".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+62
Фейковый президент-узурпатор, фейковые "рабочие", фейковые вопросы, фейковые ответы. Все ложь и обман, ничего настоящего -вот суть современной России.
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11.08.2021 23:25
+39
фу, гидота!
будь ти тричі проклята !
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11.08.2021 23:19
+38
на переднем плане почти никого выше этого недоразумения
все так же от роста комплексует
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11.08.2021 23:21
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пишдаглазка стоит рядом с картонкой пыни..на подпорке)
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12.08.2021 07:59 Ответить
какое оно только хйло ! На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 7928
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12.08.2021 08:33 Ответить
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 2754
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12.08.2021 09:09 Ответить
Да , правдивие рабочиє - круче
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 5229
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12.08.2021 10:48 Ответить
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 7165
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12.08.2021 10:49 Ответить
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 2902
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12.08.2021 10:50 Ответить
На зустріч з Путіним в Башкирії привезли підсадних "робітників" - Цензор.НЕТ 6873
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12.08.2021 10:52 Ответить
***** тоже не настоящий)
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12.08.2021 09:39 Ответить
Зкріпно!
Маразм крєпчаєт на расєє.
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12.08.2021 12:05 Ответить
У меня служили (при СССР) башкиры. И я хочу сказать, что это были очень толковые, умеющие помогать друг другу солдаты. Ими было приятно командовать.

И вот, в эту республику, Путин приезжает с ТАКИМИ мероприятиями по обеспечению собственной безопасности.

Да он же ссыт!!! Очень сильно ссыт. И какие бы рейтинги не печатались в кацапских газетах, но вот такие подставные говорят о том, что у чекистов имеется совсем иная картина поддержки Путина.
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12.08.2021 13:45 Ответить
"поддержка" и "рейтинг"- это очень интересные понятия в условиях тоталитарного строя. Например. Если вы поедете в КНДР и начнёте спрашивать прохожих, поддерживают ли они своего пузатика, то вам каждый первый будет клястся в вечной любви к нему. Но стоит оставить дырку на границе без присмотра, как тот же каждый первый попробует сделать ноги.
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12.08.2021 14:00 Ответить
вряд ли....единицы, им там хорошо...футболисты их чемпионы мира....а космонавты давно высадились на Солнце..))
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12.08.2021 15:31 Ответить
В соответствии с пирамидой Маслоу жрачка - более базовая потребность, чем футбол. А с ней там плохо.
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12.08.2021 15:44 Ответить
Тоже мне новость. Он уже лет десять так делет, если не больше.
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12.08.2021 13:56 Ответить
костюм у х..л....высокий )))
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12.08.2021 15:29 Ответить
Где же они столько людей с ростом 140 см понабирали?
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12.08.2021 17:36 Ответить
Зеля оттуда и черпает вдохновение. Все делает как под копирку
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12.08.2021 18:00 Ответить
А когда у них настоящие були, кацапстан це страна фейк. Чиста рузкие морди)
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12.08.2021 18:49 Ответить
Нормальные морды. Это Башкортостан вообще-то, а не московия.
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12.08.2021 19:46 Ответить
Шановне товариство! А що ви хотіли від кремлівського педофіла- ***** та його команди. Все закономірно. І ніхто не запитав у ***** : скільки років йому світить у Гаагському трибуналі за скоєні ним злочини проти людства, за вбивства громадян суверенних країн та анексію та окупацію їхніх територій : в Придністров`ї, в Грузії, в Україні , в Сирії, за війну в Чечні, в Єфіопії та інших регіонах світу. Тому й не пускають адекватних( хоча таких на кацапії дуже мало) на такі зустрічі та й возять за собою треновану масовку. На превеликий жаль.
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12.08.2021 21:59 Ответить
"Осень патриарха" явно затянулась. Книга была написана за 40 лет, а как про современность писали.
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12.08.2021 22:38 Ответить
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