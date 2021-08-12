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ГогольFest (6) поезд (1010) фестиваль (294) Ройтбурд (43)

Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На первом в Европе арт-поезде можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest".

Это семь вагонов, расписанных современными украинскими художниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

В этом году к 30-летию Независимости Украины уникальный арт-поезд исколесит практически всю страну. Пассажиры - артисты и художники, которые участвуют в фестивале "ГогольFest". В маршруте - шесть городов, от Львова до Днепра. В планах - объединить страну с помощью современного искусства.

Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 01

"Первое направление 13 августа - это Киев-Одесса, а 21 августа - Одесса-Киев. Потом мы едем в Каменец-Подольский на Западную Украину, там у нас будет "Республика фестиваль". Затем отправляемся в Херсон. Далее у нас Парад фест в Харькове. Затем Львов - это Форум издателей. И, собственно, Днепр", - перечислил маршрут арт-поезда директор фестиваля "ГогольFest" Максим Демский.

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Уже в эту пятницу, 13 августа, поезд отправится на Одесский международный кинофестиваль. Этот рейс "ГогольTrain" посвятили умершему 8 августа художнику Александру Ройтбурду. На одном из вагонов изобразили его портрет.

Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 02

А мультимедиа-художник Максим Кильдеров из Новой Каховки создает рекордное цельное полотно, которое состоит из семи вагонов с разными надписями. Здесь и тема Независимости, и равных прав мужчины и женщины.

Кроме спальных вагонов, будет три фестивальных. В них во время путешествия можно будет послушать музыку или посмотреть фильмы. На самом фестивале "ГогольFest" организаторы обещают много сюрпризов.

Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 03
Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 04

"Это будет уникальное событие. В Алешковских песках будет проект с инсталляцией, музыкой "Дахи Брахи", с местными артистами, будут и крымскотатарские актеры. Мы будем представлять оперу-репост, посвященную Лесе Украинке", - сказал режиссер, основатель фестиваля "ГогольFest" Влад Троицкий.

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В следующем году арт-поезд станет международным проектом - "ГогольTrain" доедет до Мюнхена.

Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 05
Арт-поезд ГогольTrain отправится в путешествие по фестивалям в Украине 06

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Кстати!!!

Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.

И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
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12.08.2021 01:01
+3
А чего не первый в Мире, солнечной системе или в галактике?
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12.08.2021 00:59
+3
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 392
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12.08.2021 01:27
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Правила форума Совет форумчан
Якщо ви вже зображуєте Ройтбурда, то і картини його переносьте на поїх. Наприклад картину анального сексу. 😊
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12.08.2021 00:51 Ответить
Наркотрафик?????))))
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12.08.2021 00:55 Ответить
Та й взагалі, хоч би поїзд був ********, а не металолом.
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12.08.2021 00:56 Ответить
колись був такий поїзд цк лксму...чи то корчагінець, чи молода гвардія...
чого металолому іржавіти...та й масовий фестивальний рух в україні взагалі не скоординований і не освітлений на загал, окрім ентузіастів на місцях...
де сонячні кларнети?
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12.08.2021 09:47 Ответить
Металолом має бути порізаний.
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12.08.2021 12:31 Ответить
А чего не первый в Мире, солнечной системе или в галактике?
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12.08.2021 00:59 Ответить
Кстати!!!

Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.

И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
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12.08.2021 01:01 Ответить
Во Франции запустили арт-поезда 26.06.2016

Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 7950
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12.08.2021 01:07 Ответить
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1512
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12.08.2021 01:08 Ответить
Но даже и не сомневайтесь, что Укзализныця все придумала сама и впервые в Мире. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8511

Анало говнет!!! Прямо, как у "той стороны".
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12.08.2021 01:11 Ответить
Тоже, небось, впервые в Мире. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8137
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 8464
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12.08.2021 01:13 Ответить
у цк лксму був поїзд ще у далеких 80-х
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12.08.2021 09:49 Ответить
Как это все задолбало...арт поезд из вагонов прошлого тысячелетия, парашютный гопак на парашютах прошлого тысячеления....тризуб из сала с последующей дрысней в инфекционке...

Где блин новые сверхзвуковые самолеты, где современные вертолеты? Где технология изготовления своего ядерного топлива? Где тысячи дронов и новое ПВО? Нахрен нужна эта шароварщина? Зачем на нами уже 30 лет издеваются эти твари?
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12.08.2021 01:22 Ответить
Тут такое дело...

Сейчас у руля те, кто представляет себе украинское именно, как шароварщину. Даже, если им начать объяснять, они не поймут.

Поэтому под вывеской Марии Приймаченко под ОП на полном серьезе сидит обосцаный петух.
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12.08.2021 01:28 Ответить
Это уже шестой обосцаный петух у нас президентом.
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12.08.2021 09:25 Ответить
У вас стопудово. Шото с вами не так.
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12.08.2021 09:35 Ответить
Та не. То ты мудак.

Поэтому теперь Зеля.
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12.08.2021 10:02 Ответить
Та не.
Просто ты тупой кугут с напроч отсутствующими причинно-следственными связями.
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12.08.2021 22:07 Ответить
Так людям це все подобається.
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12.08.2021 01:37 Ответить
Киевские вагоны метро давно сделали Арт поездами
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1325
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12.08.2021 01:26 Ответить
Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 392
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12.08.2021 01:27 Ответить
Это тоже впервые в Европе. Только никому не говори. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 1680

Судя по тому, что я поискал, в Европе только немцы скучные и разрисованые поезда не запустили.
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12.08.2021 01:29 Ответить
Немцы вместо этой дурни совершенствуют поезда 😀
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12.08.2021 01:33 Ответить
Немцы всегда были скучными. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 5906

Один раз в истории серьезно в масштабах Германии проявили творческое начало и то Холокост получился. Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 40
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12.08.2021 01:43 Ответить
Они ещё от скуки Мерседес , БМВ и Фольксваген придумали
И Дерижабль
А также лучшую в мире оптику
Рациональные они , эти немцы Первый в Европе арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 267
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12.08.2021 01:47 Ответить
То не от скуки. Это они наверное все время подсознательно готовятся к войне с дидами. Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 6164
С цепелинами у немцев вышло немного грустно. Хотя поначалу, когда их использовали, как немцы привыкли, кошмарить Англию неплохо получалось.

Если серьезно, то "Жизнь слишком коротка, чтобы пить плохие вина ездить на плохих машинах". Гёте.
Большинство украинцев не понимает, что тонна Ахметовского или Пинчуковского железа стоит в сотни раз меньше, чем тонна Мерседесов. Поэтому Германия лидер Европы, а Украина всегда пасет задних с умным видом и креативными идеями.
Жизненными стимулами большинства у нас являются понты и жлобство, а не прагматизм и рациональность. Время и силы у нас никто не считает ценным ресурсом.
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12.08.2021 09:21 Ответить
Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 4443 Я Ваш коммент перенесу на Автотему
Это то: что я пытаюсь постоянно в ней комментировать
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12.08.2021 09:25 Ответить
На здоровля.

В юности именно поэтому я был германофилом. Правда с возрастом обнаружил другую сторону медали и стал больше симпатизировать Великобритании. У британцев все-таки нет таких перекосов в рационализм, за счет прекрасного и иногда бесшабашного.
Может поэтому они спокойно говорят, что предпочитают немецкие машины британским. Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 698

Кстати, есть доля правды в том, что одной из причин поражения в ВМВ является непреодолимая тяга немцев к качеству. Даже пистолеты немцы делали так, будто на века. А в это время конвейеры США и СССР просто заваливали Германию менее качественными самолетами и танками. Правда США при этом больше заботились о своих людях, а совок потери не считал.
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12.08.2021 09:45 Ответить
У британцев сейчас индуссы работают, потому их автосборка не лучшего качества , а у немцев - словаки, украинцы и тоже немцы . Может немного и турки
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12.08.2021 09:51 Ответить
Британцы всегда предпочитали для цивильных целей немецкие авто.

Старая английская шутка:
"Если ты хочешь, чтобы утром твой Ягуар завелся покупай сразу два Ягуара".
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12.08.2021 10:05 Ответить
у немцев на заводах обычно поляков половина а то и больше.
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12.08.2021 22:04 Ответить
В Словакии на автозаводы берут украинцев и сербов - из-за близкого к словацкому языка
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12.08.2021 22:07 Ответить
Кстати в тему
Артпотяг "ГогольTrain" вирушить у подорож фестивалями України - Цензор.НЕТ 1371
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12.08.2021 09:53 Ответить
Кстати Октоберфест по всей стране и никакого поезда не надо - и так напьются 😀😀😀
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12.08.2021 01:50 Ответить
Вот пиво с капустой и свиными рульками в масштабах страны - это пожалуйста.
А как унитаз или вагон разрисовать психоделическими сюжетами - нет у них искры. Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 141
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12.08.2021 08:56 Ответить
Потому немцы такие здоровяки , а художества разные оставили нациям хилым ( без пива и рулек) 😀😀😀
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12.08.2021 09:04 Ответить
Правда, украинцы тоже на домашнем молоке и самогоне - здоровяки ( не будем приуменьшать достоинств) 😜
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12.08.2021 09:06 Ответить
Объединить страну с помощью писателя малоросса. Хорошая идея.
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12.08.2021 06:57 Ответить
Я осуждаю это шоу, это развод и провокация. Гоголь был агентом спецслужб московитов и выставлял украинцев придурками.
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12.08.2021 08:02 Ответить
поезд будет заполнен девочками, которые считают себя мальчиками и мальчиками, которые себя считают девочками... одним словом художники
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12.08.2021 08:05 Ответить
Кокса валом, ляща выдать отрезвляющего некому, вот и чудят. Скоро пушечные залпы по потешным полкам увидим, черникой вместо картечи. Прикольно же, все в цветную цяточку! И сразу видно, кто убит-ранен. Как в пейнтболе! Ваще идей море! Когда еще их реализовать, как не при презе-нарике?
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12.08.2021 08:39 Ответить
А я всегда думал, что он малоросский писатель, а не УКРАИНСКИЙ! Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине - Цензор.НЕТ 692
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12.08.2021 09:07 Ответить
Все погано, все не так! Скрізь одна зрада! Це що, клуб нитиків та невдах???? Шановні, розкажіть про свої досягнення у житті перш ніж лайном кидати!
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12.08.2021 09:23 Ответить
я от тоже думаю
прикольна ж ідея, як у подерев'янського - поїзд з митцями. Бацилу по святах, кохве по вихідних, а так макарони, компот і Люда.
Гдє атомоходи-ракєти-пароходи? - Гдє-гдє? В піздє!

Зробіть собі науковий поїзд і катайтесь по селам, пгт, та маленьким містам і там показуйте дітворі силу науки, а не сокрушайтєсь о судьбах отєчєства. До чого тут культура?
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12.08.2021 09:57 Ответить
То що Ви бидло то не э досягення....
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12.08.2021 10:02 Ответить
підлога країни бажає світу
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12.08.2021 10:59 Ответить
 
 