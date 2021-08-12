Арт-поезд "ГогольTrain" отправится в путешествие по фестивалям в Украине. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
На первом в Европе арт-поезде можно отправиться на главные события Международного фестиваля современного искусства "ГогольFest".
Это семь вагонов, расписанных современными украинскими художниками, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
В этом году к 30-летию Независимости Украины уникальный арт-поезд исколесит практически всю страну. Пассажиры - артисты и художники, которые участвуют в фестивале "ГогольFest". В маршруте - шесть городов, от Львова до Днепра. В планах - объединить страну с помощью современного искусства.
"Первое направление 13 августа - это Киев-Одесса, а 21 августа - Одесса-Киев. Потом мы едем в Каменец-Подольский на Западную Украину, там у нас будет "Республика фестиваль". Затем отправляемся в Херсон. Далее у нас Парад фест в Харькове. Затем Львов - это Форум издателей. И, собственно, Днепр", - перечислил маршрут арт-поезда директор фестиваля "ГогольFest" Максим Демский.
Уже в эту пятницу, 13 августа, поезд отправится на Одесский международный кинофестиваль. Этот рейс "ГогольTrain" посвятили умершему 8 августа художнику Александру Ройтбурду. На одном из вагонов изобразили его портрет.
А мультимедиа-художник Максим Кильдеров из Новой Каховки создает рекордное цельное полотно, которое состоит из семи вагонов с разными надписями. Здесь и тема Независимости, и равных прав мужчины и женщины.
Кроме спальных вагонов, будет три фестивальных. В них во время путешествия можно будет послушать музыку или посмотреть фильмы. На самом фестивале "ГогольFest" организаторы обещают много сюрпризов.
"Это будет уникальное событие. В Алешковских песках будет проект с инсталляцией, музыкой "Дахи Брахи", с местными артистами, будут и крымскотатарские актеры. Мы будем представлять оперу-репост, посвященную Лесе Украинке", - сказал режиссер, основатель фестиваля "ГогольFest" Влад Троицкий.
В следующем году арт-поезд станет международным проектом - "ГогольTrain" доедет до Мюнхена.
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чого металолому іржавіти...та й масовий фестивальний рух в україні взагалі не скоординований і не освітлений на загал, окрім ентузіастів на місцях...
де сонячні кларнети?
Еще впервые в Мире в стратосферу был запущен борщ.
Впервые в Мире парашютисты будут танцевать гопак.
И все потому, что впервые в Мире наркоман стал президентом. Креатив попер буром.
Анало говнет!!! Прямо, как у "той стороны".
Где блин новые сверхзвуковые самолеты, где современные вертолеты? Где технология изготовления своего ядерного топлива? Где тысячи дронов и новое ПВО? Нахрен нужна эта шароварщина? Зачем на нами уже 30 лет издеваются эти твари?
Сейчас у руля те, кто представляет себе украинское именно, как шароварщину. Даже, если им начать объяснять, они не поймут.
Поэтому под вывеской Марии Приймаченко под ОП на полном серьезе сидит обосцаный петух.
Поэтому теперь Зеля.
Просто ты тупой кугут с напроч отсутствующими причинно-следственными связями.
Судя по тому, что я поискал, в Европе только немцы скучные и разрисованые поезда не запустили.
Один раз в истории серьезно в масштабах Германии проявили творческое начало и то Холокост получился.
И Дерижабль
А также лучшую в мире оптику
Рациональные они , эти немцы
С цепелинами у немцев вышло немного грустно. Хотя поначалу, когда их использовали, как немцы привыкли, кошмарить Англию неплохо получалось.
Если серьезно, то "Жизнь слишком коротка, чтобы
пить плохие винаездить на плохих машинах". Гёте.
Большинство украинцев не понимает, что тонна Ахметовского или Пинчуковского железа стоит в сотни раз меньше, чем тонна Мерседесов. Поэтому Германия лидер Европы, а Украина всегда пасет задних с умным видом и креативными идеями.
Жизненными стимулами большинства у нас являются понты и жлобство, а не прагматизм и рациональность. Время и силы у нас никто не считает ценным ресурсом.
Это то: что я пытаюсь постоянно в ней комментировать
В юности именно поэтому я был германофилом. Правда с возрастом обнаружил другую сторону медали и стал больше симпатизировать Великобритании. У британцев все-таки нет таких перекосов в рационализм, за счет прекрасного и иногда бесшабашного.
Может поэтому они спокойно говорят, что предпочитают немецкие машины британским.
Кстати, есть доля правды в том, что одной из причин поражения в ВМВ является непреодолимая тяга немцев к качеству. Даже пистолеты немцы делали так, будто на века. А в это время конвейеры США и СССР просто заваливали Германию менее качественными самолетами и танками. Правда США при этом больше заботились о своих людях, а совок потери не считал.
Старая английская шутка:
"Если ты хочешь, чтобы утром твой Ягуар завелся покупай сразу два Ягуара".
А как унитаз или вагон разрисовать психоделическими сюжетами - нет у них искры.
прикольна ж ідея, як у подерев'янського - поїзд з митцями. Бацилу по святах, кохве по вихідних, а так макарони, компот і Люда.
Гдє атомоходи-ракєти-пароходи? - Гдє-гдє? В піздє!
Зробіть собі науковий поїзд і катайтесь по селам, пгт, та маленьким містам і там показуйте дітворі силу науки, а не сокрушайтєсь о судьбах отєчєства. До чого тут культура?