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Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге. "Команда" из 40 человек специализировалась на кражах из товарняков минудобрений и угля. В течение одного дня они похищали от 5 до 30 тонн груза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления установили, что на территории Приднепровской железной дороги в Запорожской области преступная организация длительное время совершает кражи из грузовых поездов, перевозящих минудобрения и уголь.

Полицейские выяснили, что 34-летний житель Запорожской области создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы. Также им помогали работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В целом преступная организация насчитывала около 40 человек.

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Злоумышленники действовали по отлаженным схемам: похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Установлено, что в течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали населению смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на продаже угля.

Установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим".

Правоохранители задокументировали около 30 фактов преступной деятельности.

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Полицейские провели 58 санкционированных обысков в нескольких областях. В результате изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции организатору и 15 активным участникам организованной преступной организации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (Создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. 12 фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​сумма ущерба.

Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 01

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Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 02
Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 03
Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 04
Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 05

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Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция 06

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
мля...на последнем фото чувак обоссался
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12.08.2021 02:29
+4
Я еще где-то в 2004-2005 году на жд станции Таврическ (город Васильевка) наблюдал, как просто на перроне с вагона на асфальт выгружали уголь и это напротив дежурного станции. Я был в шоке тогда. Уголь поставляют на Запорожскую ТЭС и видел года 3 назад, как состав с углем въезжал в Энергодар, а на составе в первом и последнем вагоне сидело по одному человеку, типа охранники, так знакомый машинист говорил. Также был в Васильевке года 4 назад, привозил ребенка на ЗНО, так около школы есть дом и в этот двор въежали машины типа пирожок и я так понял браконьеры, водохранилище рядом. Ну и город Васильевка депрессивный город, работы нет, но идти против закона тоже не выход. Ну браконьеры еще как-то воспринимаю, но красть с идущего состава це занадто.
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12.08.2021 05:51
+4
Воровать надо не с вагонов, а вагонами! Тогда менты не при делах!
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12.08.2021 06:25
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Реальные каторжане))))
Их шо? Ваше не кормили???
Чахлыки....
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12.08.2021 01:49 Ответить
Особенно КАТОРЖАНИН на предпоследнем фото
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12.08.2021 02:13 Ответить
мля...на последнем фото чувак обоссался
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12.08.2021 02:29 Ответить
Во! Таки это реально стало униформой, для задержания. Я имею ввиду что всех стали в трусах задерживать. А толчок дал некто Чаус... Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1415 И ещё интересно: на второй фотке сверху мешки. А на мешках надпись: срок годности декабрь 2018. Это что, неликвид какой-то, подлежащий утилизации? Уже три года как истек срок годности!
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12.08.2021 04:58 Ответить
Ну якщо точніше, то написано грудень 2019. А що буде з білим цукром (суддячи з напису) після нормального зберігання?
А цих кріпишей - на передок укрілення рити Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2499
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12.08.2021 06:00 Ответить
Пришлось включить экранную лупу на 300%. Вы правы 2019 год. Что не снимает вопроса об истечении срока годности. А этот сахарок, как я понимаю, в вагонах возили которые после уголька, немытые. А можэ и мытые, но не тщательно.
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12.08.2021 06:08 Ответить
Я еще где-то в 2004-2005 году на жд станции Таврическ (город Васильевка) наблюдал, как просто на перроне с вагона на асфальт выгружали уголь и это напротив дежурного станции. Я был в шоке тогда. Уголь поставляют на Запорожскую ТЭС и видел года 3 назад, как состав с углем въезжал в Энергодар, а на составе в первом и последнем вагоне сидело по одному человеку, типа охранники, так знакомый машинист говорил. Также был в Васильевке года 4 назад, привозил ребенка на ЗНО, так около школы есть дом и в этот двор въежали машины типа пирожок и я так понял браконьеры, водохранилище рядом. Ну и город Васильевка депрессивный город, работы нет, но идти против закона тоже не выход. Ну браконьеры еще как-то воспринимаю, но красть с идущего состава це занадто.
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12.08.2021 05:51 Ответить
Сто лет назад видали и иное- крючников. Помните таких, по книгам/фильмам? Ото було точно занадто! А это- такэ...
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12.08.2021 06:10 Ответить
Потому, что воровать - не грех! Грех - не воровать!..
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12.08.2021 06:07 Ответить
шахтеры, мля
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12.08.2021 06:15 Ответить
Воровать надо не с вагонов, а вагонами! Тогда менты не при делах!
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12.08.2021 06:25 Ответить
100% 👍
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12.08.2021 12:08 Ответить
вохр педики и зачем вам калаш и наган.((
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12.08.2021 07:32 Ответить
Шахтеры, заслуженные.
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12.08.2021 07:44 Ответить
дикий запад в 21 веке...
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12.08.2021 08:07 Ответить
Работы нет а тут такая шара ... это всегда так было но сред белого дня вообще страх потеряли.
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12.08.2021 08:09 Ответить
скорее всего они работали на мусоров
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12.08.2021 08:41 Ответить
Да это по всей Украине разворовывают вагоны по крышей ментов.
Как-то отправляли вагонами кондитерку, так на одном направлении постоянно пропадало 20-30% вагона.
Завели дело и прочая показуха. А потом как-то следователь говорит тет-а-тет: "Слушай, воруют и крышуют наши же - МЕНТЫ, это целая мафия, организация, ОТДЕЛ в ментовке по разграблению вагонов. Вы ничего и никогда здесь не добьетесь, никогда и ни через кого. Поверьте просто. Поверьте. Как бы мы ни расследовали, всё равно дело сольют. Там ОЧЕНЬ большие деньги"."
То, что я написал - правда.
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12.08.2021 08:43 Ответить
При порошенко такого не було!
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12.08.2021 10:45 Ответить
удобно,Злочинна організація грабувала товарняки на Придніпровській залізниці, за день могли викрасти до 30 тонн вантажу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9524
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12.08.2021 11:33 Ответить
 
 