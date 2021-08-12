Преступная организация грабила товарняки на Приднепровской железной дороге, за день могли похитить до 30 тонн груза, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники и следователи Нацполиции разоблачили преступную организацию, которая обворовывала грузовые поезда на Приднепровской железной дороге. "Команда" из 40 человек специализировалась на кражах из товарняков минудобрений и угля. В течение одного дня они похищали от 5 до 30 тонн груза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Оперативники Департамента уголовного розыска и следователи Главного следственного управления установили, что на территории Приднепровской железной дороги в Запорожской области преступная организация длительное время совершает кражи из грузовых поездов, перевозящих минудобрения и уголь.

Полицейские выяснили, что 34-летний житель Запорожской области создал разветвленную преступную организацию, в которую входили три преступные группы. Также им помогали работники военизированной охраны регионального филиала Приднепровской железной дороги. В целом преступная организация насчитывала около 40 человек.

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Злоумышленники действовали по отлаженным схемам: похищали продукцию, когда поезд находился на железнодорожной станции или во время движения товарного поезда. Установлено, что в течение одного дня фигуранты отгружали от 5 до 30 тонн груза. В дальнейшем похищенную продукцию сбывали населению смежных районных центров, а также через частных предпринимателей, специализирующихся на продаже угля.

Установлено, что средства от преступной деятельности передавались представителям криминалитета, так называемым "смотрящим".

Правоохранители задокументировали около 30 фактов преступной деятельности.

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Полицейские провели 58 санкционированных обысков в нескольких областях. В результате изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, деньги и банковские карты, черновые записи, транспортные средства, которые использовались во время совершения преступления, журналы регистрации появления посторонних лиц на железнодорожных путях и недостачи груза на вагонах, документы по движению поездов, мешки с углем и селитрой.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции организатору и 15 активным участникам организованной преступной организации сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 255 (Создание преступной организации), и ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. 12 фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются. Полицейские устанавливают других участников преступной организации. После проведения соответствующих экспертиз будет установлена ​​сумма ущерба.

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