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Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж (обновлено)

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Российские оккупационные войска обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу оперативно-тактической группировки "Північ", российские наемники обстреляли поле вблизи поселка Нью-Йорк (бывшее Новгородское), с которого сельчане только что успели собрать урожай зерна.

"Мы сеем наши поля пшеницей, а враг - железом", - с горечью говорят хлеборобы. Плодородные черноземы - крупнейшее природное богатство Украины, и именно их противник пытается если не уничтожить, то сделать непригодными к использованию", - говорится в сообщении.

Прибывшие по вызову украинских военнослужащих представители СЦКК зафиксировали очередное преступление и провели замеры воронок, оставшихся в поле после обстрела.

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"К счастью, неразорвавшихся боеприпасов на землях сельхозназначения выявлено не было, поэтому полевые работы - подготовка почв к посеву озимых - продолжатся согласно плану сельскохозяйственных работ", - отмечается в сообщении.

"И второй обстрел - плюс 19 снарядов 122-го калибра и 5 мин 120-мм миномёт. С нашими, слава Богу, все в порядке. Военные преступники. Создания, которые только вечером 10 августа, прикрываясь населенным пунктом Озеряновка, который временно находится под их контролем, применили ствольную артиллерию 122-го калибра по позициям защитников Нью-Йорка. 14 выстрелов. Каждый из которых может забрать много жизней. Стреляли ориентировочно с того района. С какой целью они это делают? Это не известно. Может для совершения психологического воздействия на нас, и это зря - здесь вы промахнулись. Может, просто потому что они иначе не могут. Просто им безразличны местные. Но вот прикрыться гражданскими, стать в пределах населенного пункта и открыть огонь - это да, это они могут. Мы знаем, что они, эти нелюди, нас читают. И хотим донести до их разума одну простую вещь (если есть чем принять ее, конечно) - вы за это ответите. Все ваши преступления документируются, фиксируются и подшиваются в дела. И настоящие имена, которые вы пытаетесь скрыть за позывными тоже далеко не секрет", - добавили в 10-й горно-штурмовой бригаде.

Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 01
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 02
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 03

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Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 04
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 05
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 06
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 07

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Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 08

Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 09
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 10


Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ Північ 11

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Снарядов излишка, а мозгов недостаток. Это называется Рашизм.
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12.08.2021 05:46
+5
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2532 Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8898
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12.08.2021 07:07
+3
Мрази рюзького мира!
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12.08.2021 07:45
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Правила форума Совет форумчан
орда имеет лишние снаряды... по команде из мацквы уничтожает.
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12.08.2021 05:07 Ответить
Снарядов излишка, а мозгов недостаток. Это называется Рашизм.
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12.08.2021 05:46 Ответить
Всё же лучше, чем воровать, как здесь принято. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2354
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12.08.2021 06:55 Ответить
Что лучше?
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12.08.2021 08:15 Ответить
воровать на Росии принято. Это у них в генах.
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12.08.2021 09:40 Ответить
Стрелять и убивать это лучше чем воровать?
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12.08.2021 11:20 Ответить
Это всё, что параша может сделать против Штатов. Нью-Йорк обстрелять в Донецкой области. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2022
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12.08.2021 06:39 Ответить
Еще не вечер. Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2001
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12.08.2021 06:56 Ответить
Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 2532 Российские наемники обстреляли хлебное поле около Нью-Йорка на Донбассе, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8898
показать весь комментарий
12.08.2021 07:07 Ответить
Мрази рюзького мира!
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12.08.2021 07:45 Ответить
Бубочку на поле поставить и пусть записывает видосик со словами - Я не лох! Нужно перестать стрелять.
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12.08.2021 07:52 Ответить
Так они себя чувствуют людьми, с точки зрения кацапов… Нью Йорк посмели обстрелять…
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12.08.2021 08:14 Ответить
Не понимаю, куда смотрит Байден. Сегодня снаряд разорвался в хлебном поле, а завтра долбанут по Манхэттену или Уолл-Стрит. Путин - это Бен Ладен и Годзилла в одном лице. Пора американцам призадуматься. Наверняка э мэр Нью-Йорка уже сообщил об обстреле.
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12.08.2021 08:20 Ответить
пора бы выслать эскадрилью F16 для защиты Нью Йорка принципиально ! байден введи войска !
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12.08.2021 08:29 Ответить
Вже расєянє хліб почали нищіти!
Хліб не можна нищіти!!!
расєянє це не люди!
Чи потрібна ця нація на Планеті?
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12.08.2021 08:30 Ответить
Тю,мля,не встигли вкрасти зерно,тепер ще злішими будуть,бо дуже голодні.
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12.08.2021 09:59 Ответить
А шо там за улица у дамбасов называется скрепно "Минин и Пожарский"?? Нахрена нам ************ герои?? Своих нет?
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12.08.2021 10:01 Ответить
А шоб помнили, что от раши на дамбасе сполшные мины и пожары. Російські найманці обстріляли хлібне поле поблизу Нью-Йорка на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 4246
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12.08.2021 10:15 Ответить
 
 