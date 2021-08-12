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Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - "Укравтодор". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Ремонт участка трассы Н-03 Житомир - Черновцы стартовал возле села Ладыги Хмельницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", рабочие уже уложили первый километр новой дорожной основы по инновационной технологии холодного ресайклинга.

В ходе президентской программы "Большая стройка", новый участок автодороги планируют расширить на 2 метра. Производство основы дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга происходит прямо в движении.

"Ресайклер измельчает старое асфальтобетонное покрытие и смешивает его с щебеночно-песчаной смесью и цементом. В процессе ко всему этому добавляются вяжущие материалы. Затем полученную смесь распределяем автогрейдером и уплотняем катками. На выходе получаем сверхпрочную основу дороги", - говорится в сообщении "Укравтодора".

Отмечается, что сейчас рабочие готовятся к укладке двух слоев асфальтобетона и ремонту моста через реку Случ.

Работы на участке дороги планируют завершить до конца дорожно-строительного сезона-2021.

Трасса Н-03 проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей, ее длина составляет 336,1 км.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

Также читайте: На Кировоградщине круглосуточно ремонтируют "Дорогу единства" - трассу М-30. ФОТО

Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - Укравтодор 01
Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - Укравтодор 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Велике ЗЕкрадівництво продовжується.
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12.08.2021 10:14
+4
Не факт, що буде як в Польщі, Аргентина нам світить...
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12.08.2021 10:39
+3
Молодці, розбудова інфраструктури держави окупається десятикратно.
****
...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
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12.08.2021 10:22
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Велике ЗЕкрадівництво продовжується.
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12.08.2021 10:14 Ответить
Молодці, розбудова інфраструктури держави окупається десятикратно.
****
...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
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12.08.2021 10:22 Ответить
Ти там не відволікайся, а збирай полуницю, бо пан поляк вижене.
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12.08.2021 10:36 Ответить
З паршивої вівці бодай шерсті клок.
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12.08.2021 11:02 Ответить
А ты за станком стоишь и пишешь? Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 5887
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12.08.2021 11:26 Ответить
Я своє відстояв, а тепер розважаюсь тут з такими як ти. Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 2925
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12.08.2021 11:35 Ответить
Ты не развлекаешься,а ноешь и бред пишешь)Или ты после станка решил ботом поработать? Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6663
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12.08.2021 11:39 Ответить
Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 8985
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12.08.2021 11:46 Ответить
Ото и все?А как же попрославлять Гэтьмана и попроклинать зебилов?Ты отрабатывай,а то высчитают или вообще их Секты выгонят))
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12.08.2021 11:51 Ответить
Ти таки досвистівся і отримуєш почесний номер Ремонт траси Житомир-Чернівці стартував на Хмельниччині, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 6278 4 в списку тріпачів згідно абетки.
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12.08.2021 12:00 Ответить
Нее...Все равно слабовато)Напиши что-то типа:5% истинных украинцев,которые любят Гэтьмана и работают,и воюют,а 95%-козлы и агенты кримля)Тогда Секта оценит))
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12.08.2021 12:33 Ответить
Розбудова інфраструктури почалася після того, як Яценюк-Порох прийняли закон про Дорожний фонд. Продовжується і зараз. Правда, зараз картель "зєлєйоббіків" краде великі гроші на кожному кілометрі дороги. Але, то таке, не звертайте уваги, пишіть ще. Бажано про Свинарчуків і торгівлю на крові)))))
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12.08.2021 12:17 Ответить
Так Пэтя не строил потому,что не хотел красть? Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 1529
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12.08.2021 10:26 Ответить
Ізвілін не вистачало.
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12.08.2021 11:03 Ответить
Одеса - Рені, Львів - Тернопіль - Хмельницький, Володимир - Луцьк і. т.п. побудовані при Пороху.
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12.08.2021 12:19 Ответить
Почали будувати в 2016 і далі темпи тільки нарощували. Але ти ж сліпеньке, не бачило, та ще й тупеньке, не розуміло, що подібним ремонтам передує стадія проектування, яка займає місяці, а іноді і більше.
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12.08.2021 12:31 Ответить
А можно поинтересоваться у нетупенького и пипец на сколько зрячего,сколько Пэтя с Сеней патронный завод проектируют?Можешь заодно сказать,как долго Питроликсеич планировал проекты по закрытию помоек Медведчука)А то что-то планировал,речи патриотические толкал,а Зеля взял и закрыл))
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12.08.2021 12:38 Ответить
Ти з теми не зістрибуй. І де там той патронний завод, може зеля будує чи проектує? А Петя таки да, тупанув, що по "бєспрєдєлу" не пішов, а так би закрив ще й те Г+Г, якому мова на хліб не мазалася і свинарчуки з усіх боків ввижалися.
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12.08.2021 13:02 Ответить
Знаешь,мне как-то пофиг каким именно образом закрылись эти клоаки:по Закону или по беспределу)Но,кто хотел,тот способ нашел,а хреновому танцору известно,что мешает
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12.08.2021 13:37 Ответить
А на счет патронного:ты просто не следишь за темой-уже и инвестор нашелся,и проект готов.И Пэтьки нэма,а путин все так и не напал...
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12.08.2021 13:38 Ответить
И скока отката на финишной прямой забито на старте...
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12.08.2021 10:20 Ответить
стартонули
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12.08.2021 10:20 Ответить
Був у Києві кілька днів, їздив також в одне з обласних міст. Зміни за рік в кращу сторону радують. Караван іде, а на гавкотливу дрібноту, підкормлену цукерками, яка гавкає синхронно з ворогом - не варто звертати увагу. І навіть те, що олігархи задерли ціни на цукерки до 35 гривень за 100г - їм не допоможе. Стартував ринок землі, і за пару років Україна буде завалена продуктами харчування, і конкуренція знизить ціну автоматично, як це відбувається в Польщі.
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12.08.2021 10:33 Ответить
Не факт, що буде як в Польщі, Аргентина нам світить...
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12.08.2021 10:39 Ответить
Ну, до Аргентини з її ВВП, який наближається до пів трильйона доларів, Україні ще не близько. Як і до рівня Аргентини в світі, а вона була на 7 місці, а тепер впала вдвічі нижче.
Головна проблема Аргентини - у сільському господарстві панують великі землевласники та іноземні компанії. Великі господарства з площею понад 1 тис. га володіють 75 % землі. Монополія завжди погано. А в Польщі майже всі землевласники - дрібні, тут дозволяється володіти ділянкою під виробництво від 1 до 100 га, причому лише людині, яка має аграрну освіту, має досвід роботи на землі і прожила в цій місцевості не менше 5 років - тому змови між аграріями майже неможливі, бо це було б надто помітно. І тому вони нормально конкурують один з одним. У виграші всі - разом з аграріями включно, тому що в країні постійний ріст купівельної спроможності, і вони завжди знаходять гарантований збут.
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12.08.2021 11:29 Ответить
На сьомому місці в світі Аргентина могла бути лише по бичкам на душу населення)))) А в Польщі продукти дешевші не через конкуренцію, а через те, що ПДВ на продукти харчування - 6-7%, а не 16 - 20%, як в Україні. "Іксперд", мля, знайшовся...)))
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12.08.2021 12:22 Ответить
Аргентина побудувала підземне метро у 1913 році. По сьогоднішній день вона входить в Велику 20.
Щодо Польщі, то ПДВ тут 8,5% - і я купую свинину по 8,5 злотого за кілограм, хоч в Lidl, хоч в Auchan, хоч в Biedronka. А ще тут зарплата в селі чи на переробних підприємствах, складає мінімум 20 тисяч гривень на сісяць, і ця ціна лягає на собівартість того ж м'яса.
А в Києві в супермаркеті свинина в понеділок коштувала 145 грн за кг, це майже 21 злотий. І я хотів би знати, кому з селян платять 20 тисяч на місяць.
Розповідай свої казочки про ПДВ далі.
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12.08.2021 12:44 Ответить
вже не входить в двадцятку, на 21 мiсцi, якщо зараз навiть не нижче.
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17.09.2021 13:26 Ответить
У Польщі конкурентна економіка тому споживачі у виграші.В Україн монополізована економіка олігархами які за 30 років нічого немодернізували і пререкли країну на відсталість,ось і все пояснення.І не треба дивуватися що соняшникова олія в Іспанії коштує дешевше ніж в Україні.
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17.09.2021 13:29 Ответить
Відсталість України не виникла само по собі, вона відкладалася і відкладається мільярдами в кишені ахмєтових, коломойських, порошенків та інших медведчуків.
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17.09.2021 17:56 Ответить
А ,що не дає Україні ліквідувати ПДВ взагалі?
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17.09.2021 13:24 Ответить
Такі ви оптиміст. Ціни в Україні знизяться, лише коли власників бізнесу тричі пропустити через крематорій. Можливо їх внуки стануть розумнішими.
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12.08.2021 11:07 Ответить
Вже пропустили, через Сибір, в 30-х роках. Тому й маємо зараз таких "власників". Пропонуєш ще раз по колу пройтися?
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12.08.2021 13:05 Ответить
Ці дороги довго не послужать,допустимі навантаження практично не контролюють,проїде по розпеченій дорозі перевантажена фура навіть одна і все,цього вистачить що б у зимку з невеликих деформацій та тріщин з'явилися великі вибоїни.Так як люди у нас в більшості не свідомі громадяни потрібно будувати бетонні дороги з великим терміном експлуатації та навантажень.
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17.09.2021 13:37 Ответить
 
 