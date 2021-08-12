Ремонт трассы Житомир-Черновцы стартовал на Хмельнитчине, - "Укравтодор". ФОТО
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Ремонт участка трассы Н-03 Житомир - Черновцы стартовал возле села Ладыги Хмельницкой области.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора", рабочие уже уложили первый километр новой дорожной основы по инновационной технологии холодного ресайклинга.
В ходе президентской программы "Большая стройка", новый участок автодороги планируют расширить на 2 метра. Производство основы дорожной одежды по технологии холодного ресайклинга происходит прямо в движении.
"Ресайклер измельчает старое асфальтобетонное покрытие и смешивает его с щебеночно-песчаной смесью и цементом. В процессе ко всему этому добавляются вяжущие материалы. Затем полученную смесь распределяем автогрейдером и уплотняем катками. На выходе получаем сверхпрочную основу дороги", - говорится в сообщении "Укравтодора".
Отмечается, что сейчас рабочие готовятся к укладке двух слоев асфальтобетона и ремонту моста через реку Случ.
Работы на участке дороги планируют завершить до конца дорожно-строительного сезона-2021.
Трасса Н-03 проходит по территории Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой областей, ее длина составляет 336,1 км.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.
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...Ти думаєш, що цим скавчанням піднімеш рейтинг олігарха, що отримав нищівного пендаля, вище рейтинга якогось там бойка? ))))
Головна проблема Аргентини - у сільському господарстві панують великі землевласники та іноземні компанії. Великі господарства з площею понад 1 тис. га володіють 75 % землі. Монополія завжди погано. А в Польщі майже всі землевласники - дрібні, тут дозволяється володіти ділянкою під виробництво від 1 до 100 га, причому лише людині, яка має аграрну освіту, має досвід роботи на землі і прожила в цій місцевості не менше 5 років - тому змови між аграріями майже неможливі, бо це було б надто помітно. І тому вони нормально конкурують один з одним. У виграші всі - разом з аграріями включно, тому що в країні постійний ріст купівельної спроможності, і вони завжди знаходять гарантований збут.
Щодо Польщі, то ПДВ тут 8,5% - і я купую свинину по 8,5 злотого за кілограм, хоч в Lidl, хоч в Auchan, хоч в Biedronka. А ще тут зарплата в селі чи на переробних підприємствах, складає мінімум 20 тисяч гривень на сісяць, і ця ціна лягає на собівартість того ж м'яса.
А в Києві в супермаркеті свинина в понеділок коштувала 145 грн за кг, це майже 21 злотий. І я хотів би знати, кому з селян платять 20 тисяч на місяць.
Розповідай свої казочки про ПДВ далі.