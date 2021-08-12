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Киев (24529) пожар (5558) ГСЧС (4481)

2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, в Голосеевском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Киева.

Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи.

Сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара и поиску источников водоснабжения. Вместе с тем проводится эвакуация автомобилей из гаражей.

В 9:46 пожар был локализирован на площади 400 кв.м, ликвидация в настоящее время продолжается.

"Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Сейчас организован постоянный подвоз воды", - следует из сообщения.

Также отмечается, что к ликвидации огня привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.

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2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС 01
2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС 02
2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС 03
2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС 04
2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС 05

Автор: Ірина Дашківська
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Раритетные экспанаты сгорели... Там музей?
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12.08.2021 10:24 Ответить
Кому музей, а кто-то на этом выживает...
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12.08.2021 10:39 Ответить
Заголовок должен быть - "Сожгли автосервис, как в 90х"
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12.08.2021 10:25 Ответить
і додати, що на цьому місці виростуть багатоповерхові споруди-красені зі скла і бетону, котрі, нарешті, милуватимуть око киянам і гостям столиці
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12.08.2021 11:00 Ответить
Там речки Лыбидь под боком случайно нет ? В ней как бы вода.
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12.08.2021 10:39 Ответить
та там, всё больше фекалии, а не вода...
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12.08.2021 10:58 Ответить
Для тушения пожара сойдёт.
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12.08.2021 11:20 Ответить
 
 