2-этажное здание загорелось в Голосеевском районе Киева, огонь перебросился на гаражи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
12 августа в 8:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Михаила Бойчука, в Голосеевском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Киева.
Установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании, с распространением огня на рядом расположенные гаражи.
Сотрудники ГСЧС приступили к тушению пожара и поиску источников водоснабжения. Вместе с тем проводится эвакуация автомобилей из гаражей.
В 9:46 пожар был локализирован на площади 400 кв.м, ликвидация в настоящее время продолжается.
"Тушение пожара осложняется отсутствием вблизи пожарных гидрантов. Сейчас организован постоянный подвоз воды", - следует из сообщения.
Также отмечается, что к ликвидации огня привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 40 человек личного состава.
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