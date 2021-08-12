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Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили и задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что гражданин иностранного государства, временно проживающий на территории одного из регионов Украины, по заданию представителей спецслужбы страны-агрессора периодически выезжал в зону проведения ООС для сбора разведывательной информации.

За данную "работу" он получал денежное вознаграждение. Российских "кураторов" интересовали сведения о задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники, местах дислокации, личном составе подразделений ВСУ и тому подобное. Шпион задержан на "горячем" во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи.

В настоящее время злоумышленник задержан, он уведомлен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 1 ст. 114 (шпионаж) УК Украины.

Прекращение противоправной деятельности осуществлялось под процессуальным руководством Луганской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

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Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ 01
Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
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12.08.2021 10:41
+12
Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
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12.08.2021 10:45
+10
Или убит при поытке к бегству
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12.08.2021 10:50
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Таким надо яйца отбивать сражу при задержании чтобы не плодило себе подобных и сделать это традицией, глядишь и шпиёнов число по уменьшится.
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12.08.2021 10:41 Ответить
І якіж НОВІТНІ зразки озброєнь шукав шпигун? Невже свіжопокрашений танк Т 64?
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12.08.2021 11:00 Ответить
Все жду новыну, что в ОПе задержан сотрудник кацапстанской разведки с позывным Козырь. Чё-то все нету и нету. Работавший на ГРУ РФ шпион задержан при передаче данных о силах и средствах ВСУ в районе проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 5848
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12.08.2021 10:45 Ответить
Или убит при поытке к бегству
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12.08.2021 10:50 Ответить
Не-не! Этого е...анька надо на весь мир показать с петлей на шее. Тогда очень многие вздрогнут, захлопнут пасти и хвосты подожмут.
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12.08.2021 10:55 Ответить
Краще відірвало голову при спробі втечі.
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12.08.2021 10:57 Ответить
На хламидию похож
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12.08.2021 10:47 Ответить
На спирохету. Бледную.
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12.08.2021 10:55 Ответить
Півшостий поміняє на якогось таксиста.
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12.08.2021 10:51 Ответить
Якщо не постановка то респект спецурам (!)
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12.08.2021 11:00 Ответить
А толку? Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7830
Поосидит.
Помилуют.
Обменяют.
?????
Profit.
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12.08.2021 11:23 Ответить
Хлопці свою роботу зробили за це і респект а чи помилують цього щура чи засудять це вже судові функціі , не спецури
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12.08.2021 11:42 Ответить
Та понятно. Обидно, что их работу сольют в унитаз.
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12.08.2021 12:20 Ответить
То звичайно так.. ( О то тре було ще у 2014 році всю цю паскудну суддево прокурорську воровську зграю гнати драною метлою з своіх посад і робити реальну перевірку реальну ротацію
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12.08.2021 14:24 Ответить
Чё не в трусиках?
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12.08.2021 11:34 Ответить
Стара розложиста яблуня або груша,мотузка,мило,стілець і -прощай,мы расстаемся навсегда...
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12.08.2021 12:38 Ответить
Ну, так это обычное дело - предательство страны в ВСУ. Никакого общественного резонанса, нормальное явление, руководство и командный состав не волнует - сами такие. А вот девочка на Олимпиаде на стадионе после соревнований сфотографировалась - это возмутительно для ВСУ! Ничего себе - как посмела! Крысы тыловые.
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12.08.2021 13:13 Ответить
"...задержали агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ."

Де тут сказано про ВСУ? Шпигуна, який працював на ГРУ РФ, затримано на передачі даних про сили і засоби ЗСУ в районі проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7763
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12.08.2021 15:31 Ответить
Тут головне , правильно йому нирки підлікувати . Відрихтувати так , щоб він до скону тільки ними й займався .
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12.08.2021 14:02 Ответить
 
 