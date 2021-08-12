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"Шел 27-й день без Авакова", - полицейские подрались между собой в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Белой Церкви на Киевщине произошел конфликт между полицейскими. Они дрались прямо у патрульного автомобиля, а очевидцы сняли драку на видео из рядом стоящей многоэтажки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со zbroya.info.

В настоящее время детали конфликта точно не известны. На кадрах можно увидеть, что один из правоохранителей сцепился с другим прямо у патрульного автомобиля, а их коллеги пытались унять мужчин.

В Нацполиции пока не прокомментировали драку правоохранителей. Впрочем, известно, что закончилась перепалка без серьезных травм.

"Куда звонить, когда полиция убивает полицию? В Белой Церкви сняли редкие кадры настоящего правоохранительного тимбилдинга. Шел 27-й день без Авакова", - иронизируют авторы сообщения.

Читайте также: Рада отправила Авакова в отставку, поблагодарив его аплодисментами. ВИДЕО

Шел 27-й день без Авакова, - полицейские подрались между собой в Белой Церкви 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+35
Як вони ті всі психологічні тести попроходили при прийомі на службу?
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12.08.2021 11:51
+32
Горжусь Национальной Патрульной Полицией. Хорошо, что наши налоги идут не хрен знает на шо!!!
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12.08.2021 11:53
+29
Боже,какой стыд! При ЗЕбиле страна превратилась в зоопарк
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12.08.2021 11:54
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Страница 2 из 2
Если уж депутаты дерутся постоянно, то что с ментов взять. Понятие, честь мундира им неведомо. Какие могут быть моральные и этические рамки приличия, после обливания зелёнкой живых людей и бросания их в мусорный контейнер, под одобрительные крики граждан. Звонить надо пожарным, а если и они дерутся то скорую помощь надо вызывать. Что тут непонятного.
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12.08.2021 13:34 Ответить
патамушта зарплаты маленькие!!!)))
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12.08.2021 13:35 Ответить
Хорошо , что при Авакове научились НЕ стрелять при угрозе собственной жизни. А то поубивали бы друг друга.
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12.08.2021 13:40 Ответить
При Авакове они не дрались. Они друг друга стреляли...
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12.08.2021 13:42 Ответить
Цікаво, що не поділили? Точки по продажу наркоти? Чи може ділянку дороги під знаком 40?
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12.08.2021 13:44 Ответить
Закладку в ножке скамейки у падика
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12.08.2021 13:58 Ответить
Могли і за самицю подертися. А що? Запросто!
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13.08.2021 03:40 Ответить
Не факт, держномери ж на голубому фоні. Може і самець фігуровати.
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13.08.2021 09:19 Ответить
Йой... В такому випадку можна лише сказати: фе-фе-фе! "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 1788
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13.08.2021 18:56 Ответить
или зашел на "чужую" территорию, или не дай Бог попался появился чесный мент. но с ним сделают то что с харьковским ментом-правдорубом. будут пи.....дить пока не уволиться. и побоку с аваковым или кем другим. система живет и процветает
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12.08.2021 14:00 Ответить
И эти дегенераты всемс оружием ...жесть
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12.08.2021 14:01 Ответить
Нормальные украинские пацаны - когда слов недостаточно набрались в школе, а матюки не действуют - аргументом могут быть лишь кулаки. Кто имеет больше зубов - тот и прав. Не страна - дикие джунгли.
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12.08.2021 14:29 Ответить
Ребята по ходу расследования вышли на самих себя. Мент побил мента. Круг замкнулся. )))))
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12.08.2021 14:32 Ответить
зате вони ментально готові до короткостволу. а ви, бидло пролетарське, ні "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 3701
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12.08.2021 14:41 Ответить
Вєрнітє Авакава - прі нєм бил парядак
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12.08.2021 14:51 Ответить
Что за жизнь настала, ни где не спрятаться от очевидцев с камерами
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12.08.2021 15:12 Ответить
Я понимаю подраться за Приус, но за Рено...
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12.08.2021 15:29 Ответить
одесские проститутки за турка-дальнобойщика дрались круче..)
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12.08.2021 16:07 Ответить
меняй вывеску, не меняй, мусора все равно останутся мусорами.
зы мусора не люди!
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12.08.2021 17:01 Ответить
Я понимаю гвардейцы-срочники сцепились, у тех сперма в голову бьет...а эти клоуны какого хера?
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12.08.2021 19:44 Ответить
Хабар не поділили?
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12.08.2021 20:11 Ответить
Від скуки, мабуть. Сиділі хлопці у машині, робити немає чого, дурь в голову чіпається. Вирішили один одному морду набити. )))
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12.08.2021 20:12 Ответить
"Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 9309
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12.08.2021 20:24 Ответить
Я нічого не переплутав? Перестрілка у Княжичах коли трапилась? Уже точно не після відходу а-ффак-офф'а. Виходить, до його відходу? Ніт, це неможливо. Бо тоді главмусором був захєрченко, і мусорня на таке не мала часу - відстрілювала лише майданівців.
Отже, можливі два варіанти: або під час правління а-ффак-офф'а, або... тої перестрілки взагалі не було! "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 30
...Хлопці, тіштеся, що ті "любителі маринованих помідорів" не нагодували кулями одні інших.
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13.08.2021 03:11 Ответить
Так. При "вічному міністрові" стільки зашкварів було, що все й не запам'ятаєш.
Йшов N-й день при Рюкзáкову...
- У відділку поліції у Кагарлику копи гвалтували молоду жінку.
- У Переяславі п'яні копи стріляли для розваги і застрелили 5-річного Кирила Тлявова.
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13.08.2021 06:39 Ответить
...І про Сашка Білого, і про рюкзаки, і про казліно, і про кришування наркоторгівлі...
Є що пригадати гражданіну А-ффак-офф'у, є що.
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13.08.2021 19:11 Ответить
Оце прфесіонали - бійка ще не почалася, а поліція вже на місці злочину "Йшов 27-й день без Авакова", - поліцейські побилися між собою в Білій Церкві - Цензор.НЕТ 5058
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13.08.2021 08:27 Ответить
- Алло, пожарная, тут драка, приезжайте!
- А мы тут причем, звоните в скорую, ментам.
- Так менты со скорой и дерутся !
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13.08.2021 11:54 Ответить
Можна ставити жирного хреста на реформі поліції.
Було таке відчуття, відколи грузинки полишили МВД.
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13.08.2021 08:57 Ответить
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