32 137 131
"Шел 27-й день без Авакова", - полицейские подрались между собой в Белой Церкви. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
В Белой Церкви на Киевщине произошел конфликт между полицейскими. Они дрались прямо у патрульного автомобиля, а очевидцы сняли драку на видео из рядом стоящей многоэтажки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со zbroya.info.
В настоящее время детали конфликта точно не известны. На кадрах можно увидеть, что один из правоохранителей сцепился с другим прямо у патрульного автомобиля, а их коллеги пытались унять мужчин.
В Нацполиции пока не прокомментировали драку правоохранителей. Впрочем, известно, что закончилась перепалка без серьезных травм.
"Куда звонить, когда полиция убивает полицию? В Белой Церкви сняли редкие кадры настоящего правоохранительного тимбилдинга. Шел 27-й день без Авакова", - иронизируют авторы сообщения.
Топ комментарии
+35 Welle
показать весь комментарий12.08.2021 11:51
+32 Підлога Маккартні
показать весь комментарий12.08.2021 11:53
+29 oleg1966
показать весь комментарий12.08.2021 11:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
зы мусора не люди!
Отже, можливі два варіанти: або під час правління а-ффак-офф'а, або... тої перестрілки взагалі не було!
...Хлопці, тіштеся, що ті "любителі маринованих помідорів" не нагодували кулями одні інших.
Йшов N-й день при Рюкзáкову...
- У відділку поліції у Кагарлику копи гвалтували молоду жінку.
- У Переяславі п'яні копи стріляли для розваги і застрелили 5-річного Кирила Тлявова.
Є що пригадати гражданіну А-ффак-офф'у, є що.
- А мы тут причем, звоните в скорую, ментам.
- Так менты со скорой и дерутся !
Було таке відчуття, відколи грузинки полишили МВД.