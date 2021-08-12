Изготовлявший и распространявший детское порно фотограф предстанет перед судом на Киевщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

48-летний житель Украинки (Киевская область) предстанет перед судом за изготовление и распространение детской порнографии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что мужчина реализовывал свою преступную деятельность в течение 2013 - 2017 годов. Установлен 41 малолетний потерпевший, которых мужчина заставлял участвовать в создании материалов порнографического характера.

Кроме этого, для того, чтобы дети чувствовали себя раскованнее злоумышленник угощал их алкоголем и электронными сигаретами.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт в отношении злоумышленника направлен в суд. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения.

Ранее, полицейские Киевщины сообщили о подозрении 48-летнему жителю города Украинка, который изготовлял фото и видеоматериалы порнографического характера с детьми. После этого злоумышленник продавал материалы съемок иностранцу за границу. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов), ч.3 ст.149 (торговля людьми), ч.2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

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