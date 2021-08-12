Полицейские "накрыли" на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Среди фигурантов были сотрудники ВОХР, которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи газа из вагонов-цистерн субъектов хозяйствования в районе железнодорожной станции Первомайского района. Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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По словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, суть схемы заключалась в следующем: один водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ. Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции.

В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена ​​территория фермы, на которой скрывались орудия преступления, а также автомобиль газовоз, который находился там перед похищением газа из цистерн. Полицейские задокументировали ряд таких фактов.

11 августа николаевские следователи Следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска, полицейские Первомайского районного отдела в сопровождении спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников группировки.

В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Девяти фигурантам следователи при процессуальной поддержке Первомайской окружной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 УК Украины), за что злоумышленники рискуют провести за решеткой до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Преступными действиями субъектам хозяйствования нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен, окончательная сумма будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Ранее правоохранителями уже были задержаны двое из фигурантов. Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5000 долларов США за непривлечение его подельников к уголовной ответственности, то есть закрытие уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и не препятствование его дальнейшей преступной деятельности.

О попытке подкупа руководитель Первомайского районного отдела полиции сообщил внутренней безопасности полиции, сотрудники которой совместно с следователями ГУНП 11 августа задержали 42-летнего фигуранта при передаче обещанной суммы. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание до восьми лет заключения. Расследование продолжается.















Фото: сайт полиции