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воровство (662) Газ (10095) Николаевская область (1868) Нацполиция (15728) правоохранительные органы (2944)

Полицейские "накрыли" на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Группировка насчитывала более 10 человек в возрасте от 17-ти до 44-х лет. Среди фигурантов были сотрудники ВОХР, которые за денежное вознаграждение позволяли совершать кражи газа из вагонов-цистерн субъектов хозяйствования в районе железнодорожной станции Первомайского района. Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

По словам начальника ГУНП в Николаевской области Сергея Шайхета, суть схемы заключалась в следующем: один водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Там уже ждали другие фигуранты на специально арендованном грузовике, которые присоединяли оборудование и откачивали газ. Затем краденый газ в сопровождении организатора доставляли на подконтрольные заправочные станции.

В ходе проведения розыскных мероприятий была установлена ​​территория фермы, на которой скрывались орудия преступления, а также автомобиль газовоз, который находился там перед похищением газа из цистерн. Полицейские задокументировали ряд таких фактов.

Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 01

11 августа николаевские следователи Следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска, полицейские Первомайского районного отдела в сопровождении спецназовцев КОРД и роты полиции особого назначения провели масштабную спецоперацию по разоблачению участников группировки.

В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства.

Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 02

Девяти фигурантам следователи при процессуальной поддержке Первомайской окружной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении кражи в особо крупных размерах организованной группой (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 УК Украины), за что злоумышленники рискуют провести за решеткой до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Преступными действиями субъектам хозяйствования нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен, окончательная сумма будет установлена ​​после проведения соответствующих экспертиз.

Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 03

Ранее правоохранителями уже были задержаны двое из фигурантов. Узнав об этом, организатор группировки, бывший депутат горсовета, решил предложить начальнику местной полиции 5000 долларов США за непривлечение его подельников к уголовной ответственности, то есть закрытие уголовного производства, возвращение изъятого автомобиля и не препятствование его дальнейшей преступной деятельности.

О попытке подкупа руководитель Первомайского районного отдела полиции сообщил внутренней безопасности полиции, сотрудники которой совместно с следователями ГУНП 11 августа задержали 42-летнего фигуранта при передаче обещанной суммы. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено наказание до восьми лет заключения. Расследование продолжается.

Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 04
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 05
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 06
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 07
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 08
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 09
Полицейские накрыли на Николаевщине банду, которая тоннами воровала газ из вагонов-цистерн 10
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+8
Директоров АЗС задержали?
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12.08.2021 15:05
+3
Красавцы! Теперь "крышу" найти и точки сбыта.
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12.08.2021 15:15
+3
Ти новину читав? Чи тільки заголовок?
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12.08.2021 15:51
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Правила форума Совет форумчан
прям ОПГ
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12.08.2021 15:00 Ответить
А де газові цистерни для зберігання зрідженого газу? Крали і куди дівали?
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12.08.2021 15:35 Ответить
Ти новину читав? Чи тільки заголовок?
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12.08.2021 15:51 Ответить
Я читав, де фото арештованого газовозу?
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12.08.2021 16:06 Ответить
может тебе фото газа ещё сделать, который внутри газовоза? Иди опохмелись
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18.09.2021 16:07 Ответить
Директоров АЗС задержали?
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12.08.2021 15:05 Ответить
Красавцы! Теперь "крышу" найти и точки сбыта.
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12.08.2021 15:15 Ответить
"Криша" поїхала. Аваков - у Італії.
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12.08.2021 16:33 Ответить
У всьому винні будуть оператори АЗС...
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12.08.2021 15:19 Ответить
Молодчины!!!!!! Круто!!!!
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12.08.2021 15:22 Ответить
тонами/ Заработки злоумышленников в месяц могли составлять до миллиона гривен - Преступными действиями субъектам хозяйствования нанесен ущерб на сумму около полумиллиона гривен .
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12.08.2021 15:24 Ответить
"...суть схемы заключалась в следующем: один водитель поезда ..."Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Водитель поезда - улыбнуло !
Правильно - МАШИНИСТ !
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12.08.2021 15:39 Ответить
Виникає цілком логічне питання , якщо є у потяга є водій , то де у потяга - кермо .?? Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 5021 .
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12.08.2021 15:59 Ответить
Это, конечно, не поезд, но лично мне доводилось ездить на таких трамваях в детстве во Львове. И на некоторых руль был прикручен от какого-то грузовика, черный... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 6159
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12.08.2021 18:22 Ответить
Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 6244
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12.08.2021 15:41 Ответить
Фильм классный!
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12.08.2021 19:07 Ответить
А где конкретно это происходило, кто скажет? В Первомайском районе это могло быть на станциях Каменный мост, в самом Первомайске и на ст. Подгородная, причем, на ст. Подгородная, когда с нее выежать есть какая-то кантора, где хранится сжиженный газ, а потом распределяется и развозится газовозами.
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12.08.2021 15:54 Ответить
Неподелились вот и результат))
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12.08.2021 15:56 Ответить
один водитель поезда оставлял вагоны в условленном месте. Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Хищения на ЖД транспорте - моя любимая тема (жизнь учил не по учебникам)
Это в обеденный перерыв водитель маневрового тепловоза на горке растолкал состав и вытащил 2-3 вагона газовоза? После загнал в какой то тупик с подьездными путями. Там преступники перекачали газ. После водитель восстановил повреждённые жд пломбы и притянул вагоны обратно поставив на то же место в поджидающий состав.
Эт понятно. Как исправить показания манометра, чтобы в жд документах и реальный прибор на вагоне показывали одинаковое давление?
Ведь не по 20 литров (погрешность показаний) скачивали с вагона.
Вывод: растут люди. Аж завидно их умению.
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12.08.2021 15:58 Ответить
А пофиг, ЗПУ целое, значит недогруз отправителя, если ЗПУ взломано то всем тоже пофиг, оплачивает Укрзализныця. Газ под охраной ВОХР не идёт, поэтому отследить на каком участке была кража довольно трудно. Да там почему то дежурный по станции не фигурирует, а без них никак... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8485
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12.08.2021 16:59 Ответить
В результате ряда обысков полицейские изъяли денежные средства, компьютерную технику, черновые записи, мобильные телефоны, сим-карты, оружие, боеприпасы, грузовое транспортное средство, наркотические средства и другие вещественные доказательства. Источник: https://censor.net/ru/p3282387
Скорее всего вагоны шли неофициально конкретному получателю. Технически это не так сложно (при связях в управлении дороги) весь обслуживающий персонал просто исполнял должностные инструкции. Удивляет наличие оружия и наркотиков. Это широкий бизнес зачем пистолет? Кто в бизнес возьмёт карика с хранением улик на месте? Скорее всего менты чтобы покрепче посадить на кукан лепят статьи. Иначе не объяснить.
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12.08.2021 16:11 Ответить
"один водитель поезда"... Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8035 Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 8765 Поліцейські "накрили" на Миколаївщині банду, яка тоннами крала газ із вагонів-цистерн - Цензор.НЕТ 7476 ...а чё не водитель звездолёта ?
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12.08.2021 16:47 Ответить
не удивляйся.у нас уже водители самокатов есть.
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12.08.2021 19:09 Ответить
Водитель поезда,это круто..
Тогда уж пишите, машинист грузовика
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12.08.2021 19:51 Ответить
а у этой банды случаем главной не баба Тюля ... ещё та, с косой ?
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12.08.2021 23:38 Ответить
Для баба Тюли слишком мелко. Старуха с косой миллиардами ворочала, и не гривень а гринов, а тут какая-то мелкая гопота.
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13.08.2021 07:33 Ответить
 
 