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В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Злоумышленники ввозили оптовые партии наркотиков под видом лекарств и косметики. Ежемесячно они получали десятки тысяч долларов "прибыли".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Злоумышленники пытались провезти в нашу страну партию псевдоэфедрина - прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

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В ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщение ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в нашу страну. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи. Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении.

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В Борисполе наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ 01
В Борисполе наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ 02
В Борисполе наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ 03
В Борисполе наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Это не из-за этого сегодня мусорчуки подрались между собой случаем? Наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину на Киевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 7761
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12.08.2021 14:48 Ответить
дерутся из-за крышевания конопли на борщаговке... такие поставки решают в тихих-теплых кабинетах..пущать али не пущать...)
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12.08.2021 14:58 Ответить
ОТ скоти. Нема щоб відвести в Європу. Труять українців.
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12.08.2021 15:41 Ответить
Доляху хотели видать за транзит.
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12.08.2021 16:04 Ответить
Та ні, ті просто "виторг" не поділили...
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12.08.2021 14:59 Ответить
Ай яй яй, не встигли таки прийняти закон про легалізацію канабісу, а тому і міжнародну транснаціональну поставку прекурсора не зуміли зупинити, бо колеса контрабанди крутяться все вперед і вперед, за все треба платити ( політикам, смотрящим, митникам, сбеушникам, прикордонникам, а тут ще й сировину вилучили. А, може відкуплять від ..., а насиплять якого прального порошку, а експерти дадуть висновок що то не сировина і всім добре.І навіть кілька нових лексусів поїде вулицями Києва.
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12.08.2021 15:46 Ответить
А че если носик припудрить, колумбийская косметика саме то.
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12.08.2021 16:03 Ответить
 
 