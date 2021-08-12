В "Борисполе" наркотики под видом косметики и лекарств пытались ввезти в Украину, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники ввозили оптовые партии наркотиков под видом лекарств и косметики. Ежемесячно они получали десятки тысяч долларов "прибыли".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На территории таможенного поста международного аэропорта "Борисполь" правоохранители разоблачили двух наркокурьеров. Злоумышленники пытались провезти в нашу страну партию псевдоэфедрина - прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина. Чтобы скрыть противоправную деятельность, они декларировали багаж как лекарственные средства. После переправки "товара" злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран.

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В ходе оперативно-следственных действий сотрудники СБУ установили организатора наркогруппировки в Украине. Сейчас решается вопрос о сообщение ему и другим участникам противоправной деятельности о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в Киеве задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в нашу страну. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки под видом косметической продукции.

Для переправки "товара" они использовали сервисы международной почтовой связи. Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной "посылки".

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, ему сообщено о подозрении.

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