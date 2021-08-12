Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж
Глава МКИП обратился к Нацполиции с просьбой найти тех, кто порезал и обрисовал баннеры фотодокументальной выставки "Lend-lease. Оружие победы" на столичном Подоле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко сообщил в Телеграме.
"Не прошло и двух месяцев после того, как участвовал в открытии выставки "Lend-lease. Оружие победы" на Подоле. А сейчас читаю сообщение, что за это время баннеры были 4 раза порезаны и обрисованы. Я понимаю, что сторонники "русского мира", а точнее "русской войны" в Киеве не спят. Потому что для них напоминание, что "Катюша" была на базе американского "Студебеккера", а легендарная "полуторка" - копия "Форда", хуже смерти Сталина. Российская пропаганда скрывает, насколько критической была помощь союзников", - написал министр.
Он подчеркнул, что возмущен осквернением памяти. "Обращаюсь к Нацполиции. Найдите виновных и привлеките их к ответственности", - призвал глава МКИП.
Ткаченко добавил, что "наша задача - постоянно напоминать правду о Второй мировой. Именно для этого и была создана выставка "Lend-lease. Оружие победы".
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жидко обосранная совейская армия
по сей день сидела бы в сибирских болотах.
В Украине об этом нужно рассказывать на уровне обучения в школе!
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...
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У той час як британська авіація перманентно рівняла з землею німецькі заводи і міста.
Хоча зараз можна тільки гадати, наскільки це була хороша ідея. Замінивши Германію на СССР та Китай. Германія так і залишилась би Європою у підсумку. А от Росія і Китай Європою ніколи і не стануть.