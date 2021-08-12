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Вторая мировая война (406) выставка (443) Киев (24531) Нацполиция (15728) Россия (91213) Ткаченко Александр (429)

Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

Глава МКИП обратился к Нацполиции с просьбой найти тех, кто порезал и обрисовал баннеры фотодокументальной выставки "Lend-lease. Оружие победы" на столичном Подоле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Александр Ткаченко сообщил в Телеграме.

"Не прошло и двух месяцев после того, как участвовал в открытии выставки "Lend-lease. Оружие победы" на Подоле. А сейчас читаю сообщение, что за это время баннеры были 4 раза порезаны и обрисованы. Я понимаю, что сторонники "русского мира", а точнее "русской войны" в Киеве не спят. Потому что для них напоминание, что "Катюша" была на базе американского "Студебеккера", а легендарная "полуторка" - копия "Форда", хуже смерти Сталина. Российская пропаганда скрывает, насколько критической была помощь союзников", - написал министр.

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Он подчеркнул, что возмущен осквернением памяти. "Обращаюсь к Нацполиции. Найдите виновных и привлеките их к ответственности", - призвал глава МКИП.

Ткаченко добавил, что "наша задача - постоянно напоминать правду о Второй мировой. Именно для этого и была создана выставка "Lend-lease. Оружие победы".

Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: Сторонники русского мира в Киеве не спят 01
Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: Сторонники русского мира в Киеве не спят 02
Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: Сторонники русского мира в Киеве не спят 03
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Топ комментарии
+16
Без помощи США
жидко обосранная совейская армия
по сей день сидела бы в сибирских болотах.
В Украине об этом нужно рассказывать на уровне обучения в школе!
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12.08.2021 17:01
+13
Так это ж ваши зебилы и обрисовали, помните это? Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 7041
Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 8955
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12.08.2021 16:49
+11
Как это по руцки, взять помощь и послать нах.
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12.08.2021 16:59
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Так это ж ваши зебилы и обрисовали, помните это? Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 7041
Ткаченко призывает полицию найти виновных в порче выставки о помощи союзников во Второй мировой: "Сторонники "русского мира" в Киеве не спят" - Цензор.НЕТ 8955
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12.08.2021 16:49 Ответить
Но выставку скорее всего обрисовали побилы.
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12.08.2021 17:07 Ответить
А що НА роССії, від іі перейменування з моськовії було своє? НІЧОГО, все крадене.
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12.08.2021 16:58 Ответить
Как это по руцки, взять помощь и послать нах.
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12.08.2021 16:59 Ответить
Без помощи США
жидко обосранная совейская армия
по сей день сидела бы в сибирских болотах.
В Украине об этом нужно рассказывать на уровне обучения в школе!
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12.08.2021 17:01 Ответить
не сиділа б в болотах.... престала б існувати разом з совком... про школу думка дуже правильна.
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12.08.2021 17:18 Ответить
ЕУкозак, на правильну думку - раціональна відповідь.
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12.08.2021 17:20 Ответить
так вы же сами сепарню напустили и распустили
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12.08.2021 17:01 Ответить
отож
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13.08.2021 01:14 Ответить
Спят или не спят сторонники "русского мира" можно узнать по окнам на Банковой...
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12.08.2021 17:05 Ответить
Заборных и подъездных писарей всегда хватает.
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12.08.2021 17:07 Ответить
Я считаю, что бить нужно всех писак не зависимо реклама это амфетамина или просто не винные каракули. Вот смори: я сделал ремонт фасада своего дома. И какого черта какое-то умственно отсталое ******* с балончиком портит мое имущество? Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: "Прихильники "руського миру" в Києві не сплять" - Цензор.НЕТ 8480
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12.08.2021 17:10 Ответить
Хулиганы написали бы слово из трёх букв, а тут поработала рука Кивы и его "патриотов за життя"
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12.08.2021 18:33 Ответить
Маю доконану думку, без Ленд-Лізу, совок би впав і булоб слава Богу! американці й британці в самий критичний момент, погано зорінтувавашись, підтримали зброєю, обладнанням й сировиною совок, що дало можливість совку вистоять... на превеликий жаль.... Америка велика країна - суперкраїна, разом з Британією змогла поставити свою економіку на військові рейси й набагато перевершити Німеччину й Японію разом взяті в обороноздатності й виробництві потужної зброї. В 45 пала Японія, так же пала б і Німеччина... зато у нас би ще в 45 році появилась би можливість розвиватись вільно в сім,ї европейських народів, совку в тій системі вільних народів місця би не залишилось і мацковській імперії, як таковій... звичайно, америці прийшлось би понести більше жертв... Велика їм подяка і слава Америці!!!
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12.08.2021 17:15 Ответить
можливо й так, треба було дочекатись знищення совка і тоді вступити, але Райх отримав би доступ до ресурсів, людей би на таку територію не вистачило, хіба Японія захопила б собі частину до Урала.
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12.08.2021 20:24 Ответить
Райх від перемоги над совком засліпився би успіхами й розслабився... наші люди, для нього були все рівно недолюдьми, з ними він би не розвивав свою військову потугу й обороноздатність... коаліція Америки й Британії нічого не чекала, вона воювала з Німеччиною давно не звертаючи уваги на совок... - африка, сардінія, війна на морі... совок, будучи в собі невпевненим, оборзел і вимагав від них "другого" фронту - в франції, вони й на це погодились. Приклад війни Штатів з Японією і її безславний кінець, вам не підсказує про подібний кінець і для Німеччини? ще зауважте, Штати по результатам тої війни не приграбастали ні 1м. квадратного.
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12.08.2021 20:44 Ответить
Панам любителям фюрера, надо напомнить политику Рейха на восточных территориях, полное вытеснение местного населения и замену его немецкими колонистами. Конечно это не касалось Дистрикта Галиция, там проживали граждане бывшей австро-венгрии, высшая нация в сравнении с советскими украинцами.Если вы не коренной галичанин, то стоит подумать, помогла бы украинцам победа Рейха или привела бы к долгой войне с США и Британией
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13.08.2021 04:41 Ответить
Мало того, они у вас и трудоустроены.
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12.08.2021 17:25 Ответить
Обсяг поставок по ленд-лізу в криваву в'язницю народів срср склав просто гігантську суму близько 11 млрд доларів США..По курсу 2019 р. це десь близько $ 900 млрд.
Були поставлені: близько 20 000 літаків; бронетехніки 20 000 штук, протитанкових гармат більше 5000 штук; автоматичної зброї 131 633 штуки; пістолетів 12 997 штук; гвинтівок 8218 штук; вибухові речовини: 345 735 тонн; детонаторів 903 000 штук; радіостанцій 4338 одиниць; радіолокаторів 2074 одиниці; торпедних катерів 202 одиниці; вантажних суден 90 одиниць; підводних човнів 4 одиниці; товарних вагонів 11 075 штук; локомотивів 1981 штуку; тракторів 8071 штуку; металорізальних верстатів 38 100 штук; телефонів 2 500 000 штук; продовольства 4 478 000 тонн; різних машин і обладнання на 1 078 965 000 доларів....і інш. на мільярди $ .
Україні би хоча б частину цих $ 900 млрд ... такої майже безоплатної допомоги по ленд- лізу, і кремлівські фашисти -)(уйла, як і раніше точно такі ж самі як і фашисти Рейху Гітлера. Вони теж були б вже давно гарантовано знищені на нашій святій суверенній але тимчасово окупованій Українській землі Криму і Донбасу...
-
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12.08.2021 17:51 Ответить
без одної лише позиції - харчі, совок би впав... поїли б краснопузі друг-дружку... а позицій було незлічено... літаки в совку - фанерні мішені для німців, збивали їх сотнями на одного німчуру, для них то була забава й розвага... на американські літаки, здулась німчура... всі совкові герої - "покришкіни, кожедуби" літали на американцях, ніяк не на совок-літаках.
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12.08.2021 23:59 Ответить
В каждом обществе есть "здоровый" процент идиотов...
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12.08.2021 20:00 Ответить
73%, це здоровий процент???
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13.08.2021 00:01 Ответить
Приводу список прізвища по порядку:Зеленський,Монастирський,Виговський.Якісь дивні "українські"прізвища?
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12.08.2021 20:51 Ответить
Приводу список прізвища по порядку:Зеленський,Монастирський,Виговський.Якісь дивні "українські"прізвища?
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12.08.2021 20:51 Ответить
Виговський гетьманом був, правда поганим.
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12.08.2021 20:56 Ответить
То не про гетьманів, то про хитродупих. Маскуються вони... Ткаченко закликає поліцію знайти винних у псуванні виставки про допомогу союзників у Другій світовій: "Прихильники "руського миру" в Києві не сплять" - Цензор.НЕТ 9546
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12.08.2021 22:16 Ответить
Досить попасти в середовище москворотих і через якийсь час у нестійкоі до кацапорильськоі пропаганди людини починає вивертати щелепу на іх бік і от ви вже "русскочелюстной". Племінник мій під Москвою живе, ми всі для нього враз стали нацистами,сестри, родичі. Пробував його отямити, грозиться "приеду , насру на твоей могиле", тобто на моій, за те, що малим на руках поганця носив. Сміюсь і плачу.
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12.08.2021 20:55 Ответить
кива не спит.
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12.08.2021 22:15 Ответить
поліції ніколи, не турбуйте їх! вони одне одному морди б'ють
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12.08.2021 22:36 Ответить
Та да, чим би стріляли 34-ки, якби не американські станки на яких виготовлялися стволи, і не тільки.
У той час як британська авіація перманентно рівняла з землею німецькі заводи і міста.
Хоча зараз можна тільки гадати, наскільки це була хороша ідея. Замінивши Германію на СССР та Китай. Германія так і залишилась би Європою у підсумку. А от Росія і Китай Європою ніколи і не стануть.
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13.08.2021 00:25 Ответить
 
 