Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
В параде впервые примут участие самолеты и вертолеты Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы и ГСЧС.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Летчики отрабатывают групповые полеты в составе общей воздушной колонны на аэродроме "Нежин".
"От Национальной гвардии Украины в состав воздушной колонны будут привлечены 2 самолета Ан-72 и 2 вертолета Н225 с полным экипажем. От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - самолет Ан-32П и 3 вертолета Н225. От Государственной пограничной службы Украины - 2 самолета DA-42. От Национальной полиции Украины - вертолет Н145", - сказано в сообщении.
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