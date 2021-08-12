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Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

В параде впервые примут участие самолеты и вертолеты Нацгвардии, Нацполиции, Госпогранслужбы и ГСЧС.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Летчики отрабатывают групповые полеты в составе общей воздушной колонны на аэродроме "Нежин".

"От Национальной гвардии Украины в состав воздушной колонны будут привлечены 2 самолета Ан-72 и 2 вертолета Н225 с полным экипажем. От Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - самолет Ан-32П и 3 вертолета Н225. От Государственной пограничной службы Украины - 2 самолета DA-42. От Национальной полиции Украины - вертолет Н145", - сказано в сообщении.

Читайте: Мы отходим от советской системы организации парадов, оставляя "совковость" в прошлом, - Таран

Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 01
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 02
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 03
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 04
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 05
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 06
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 07
Авиация МВД готовится к параду в честь Дня Независимости 08

Автор: Ольга Лузан
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Почему-то вспомнилась песня Шевчука про адмирала ФСБ...)
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12.08.2021 17:19 Ответить
Радіостанції на літаках пора вже змінити на нові, а французькі гелікоптери я б на парад не пускав, в них головний винт відвалюється в польоті.
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12.08.2021 17:20 Ответить
Игааарь!.. я б не пускал к тебе посетителей в палату.. патамушта, у тебя есть доступ к планшету..
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12.08.2021 17:28 Ответить
да и луна сейчас не полная, чего он такой тревожный. не к добру...
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12.08.2021 18:43 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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12.08.2021 17:27 Ответить
Некуда деньги тратитить ?Есть ВВС пусть пройдут эскадрильей и хватит....
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12.08.2021 17:28 Ответить
Зелена пліснява ,та без грандіозного шоу ,ну аж ніяк !!!))))
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12.08.2021 17:33 Ответить
Будут бамбить рюкзаками Авакова?
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12.08.2021 17:52 Ответить
Очень громкие эти Н225. Летали вчера-сегодня над Киевом. Гудят покруче винтовых АН-ов.
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12.08.2021 19:51 Ответить
 
 