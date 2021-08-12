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День Независимости (1019) парад (624) танк (1908) Харьков (6515)

Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В дальнейшем танк будут использовать для показов боевых возможностей потенциальным заказчикам.

Об этом сообщили на заводе им. Малышева, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи", - отметил гендиректор завода Василий Крылас.

После участия в параде танк будет "демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным", сообщили в пресс-службе.

Смотрите также: Харьковский бронетанковый завод передал ВСУ партию модернизированных танков Т-64. ФОТО

Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 01
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 02
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 03
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 04
Танк Оплот изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+47
ЦЕЛЫЙ ТАНК!!!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7565
АФИГЕТЬ!!!! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 9508
ШАХ И МАТ ВАМ, ПОРОХОБОТЫ! Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа - Цензор.НЕТ 7713
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12.08.2021 17:30
+37
нема Свинарчуків - немає танків... ці речі дуже взаємопов,язані.... - думайте!!!!... цікава собівартість цього танка з і без Свирарчуків.
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12.08.2021 17:33
+18
Зелений совок, піпець.
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12.08.2021 17:42
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Страница 2 из 2
Устаревшая арба. Всё красивое и крашенное, а генератор остался прежний. Можно отдыхать и не обращать на это внимания.
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12.08.2021 17:56 Ответить
Может его достаточно по мощности? Нет?
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12.08.2021 18:01 Ответить
Нет.
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12.08.2021 19:00 Ответить
Ну , чогоВи так ? Нагадує марсохід "Кюріосіті")
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12.08.2021 18:01 Ответить
Нагадує абсолютну фуету, яка обвішана сталевими коробками. НЕ броньваними, а сталевими.
Крім того, ця арба не була:
- на жодному протиминному випробуванні;
- на випробуваннях, щодо протидії ******** ПТРК. Навіть вітчизняних.;
- на випробуваннях по радіоелектронної суміжності засобів звʼязку і далі по списку.
Постачання до Таїланду, взагалі не слід враховувати. Кількість одиниць, не мають ніякої тактичной сили. Вони, ДЛЯ випробувань в різних кліматичних та місцевих особливостях. 20 танків, це лише дві танкові роти.
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12.08.2021 19:12 Ответить
У Таїланд було поставлено 49 танків, а не 20.
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19.08.2021 01:47 Ответить
Да пофиг сколько.
Танк, всё равно херня полная.
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19.08.2021 10:24 Ответить
Танк разработан ХКБМ им. Морозова на базе советского основного танка Т-80УД.
Годы производства с 2008 Годы эксплуатации с 2009 Количество выпущенных, шт. 51 В мае 2009 года танк был принят на вооружение вооружённых сил Украины под названием БМ «Оплот» и заключён контракт на поставку 10 единиц по цене 29,5 млн гривен. Из-за недостатка финансирования производство было приостановлено. 1 сентября 2011 года был подписан контракт на продажу «Оплот-М» зарубежным покупателям - ГК «Укрспецэкспорт» и Таиланд подписали контракт на сумму 241 млн долл. на изготовление и поставку 49 танков.
В декабре 2015 года стало известно, что, поскольку за 2015 год не произведено ни одного Оплота, Правительство Украины запросило перенос контракта на 2016 год.
По информации издания «Интерфакс Украина», в мае 2016 Украина обеспечила поставку в Таиланд третьей партии новых танков «Оплот» в составе 10 машин. Таким образом, общая численность танков «Оплот» в армии Таиланда была доведена до 20 единиц.
Очередная партия из пяти танков «Оплот» прибыла в Таиланд в середине ноября 2016.
В январе 2017 появились данные о разрыве контракта, однако Укрспецэкспорт заявил о наличии договоренности о переносе сроков поставок. Приёмка последних пяти танков началась в середине января и была завершена 26 марта 2018 года
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12.08.2021 17:59 Ответить
А президентский рояль "УКРАИНА" на парад уже изготовили? Или это будет сюрприз?
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12.08.2021 18:13 Ответить
просто сюр....
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13.08.2021 16:17 Ответить
хорошо, но это - ничто ...
чинуши и бандота всех мастей
за 30 лет обагатились в Нэньке настолько,
что можно было бы построить пять заводов
по производству Оплотов и др. военной техники
и шлёпать её как гарячие пирожки :
1000 в год - себе и 10000 на продажу !
МРАЗИ !
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12.08.2021 18:27 Ответить
Фантазер-мечтатель.
"можно было бы построить пять заводов" - нет, не можно было бы
"по производству Оплотов и др. военной техники
и шлёпать её как гарячие пирожки :
1000 в год - себе и 10000 на продажу !" - нет, не можно было бы.
На весь годовой государственный бюджет Украины не построить даже одного танкового завода. А уж тем более не запустить на нем производство.
Школота на марше, переиграли экономических стратегий и мнят себя спецами. "Построить танковый завод" - это вовсе не мышкой по карте кликнуть, в реальной жизни всё чуть посложнее. Иначе у какой-нибудь Нигерии уже и были бы 5 танковых заводов, у них деньги есть, вот всего остального, что для этого нужно, кроме денег, вот этого и нет.
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13.08.2021 14:24 Ответить
реально хотя бы по 50..... потому что орда реально в состоянии клепать за год сотню....
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13.08.2021 16:18 Ответить
А кому нужны в мире 10000 танков? Идет третья мировая? Или какая Корейская? Предложите рынки сбыта для 10 К танков в год. Мне просто интересно. Может вы не идиот, а гений.
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13.08.2021 17:40 Ответить
кому нужны?)))
- украинским танкистам,
чтобы выбить сепарских койотов
из территории Восточной Украины
и Крыма !
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13.08.2021 19:04 Ответить
Ты дурко? Ты же писало, что 10 тысяч на продажу нужно выпускать. Я понимаю, что у тебя интеллект лопаты. Но сделай все же усилие, подумай, кому можно ПРОДАВАТЬ по 10 тыс. машин в год.
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13.08.2021 19:07 Ответить
см. на 10 строк выше, койот ты бздливый
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13.08.2021 19:12 Ответить
Лопата победила. В принципе, тоже полезный инструмент. Но пожалуйста, не ешьте помидоры на ночь.
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13.08.2021 19:18 Ответить
Перед президентскими выборами я в письме предлагал Петру Порошенку профинансировать изготовление из его личных средств полка танков "ОПЛОТ" Тогда бы украинцы его выбрали повторно Президентом Украины. Но он оказался жлобом и жмотом. А его посипака говнюк Гелетей ответил мне что Порошенко из своих денег купил в 8 полк СпецНаз 8 снайперских винтовок. Спасибо ему за это. Но жмотов в Президенты народ не выбирает. Вот так-то Петро Жмотченко!
Привет тебе и пожелание излечить жмотство.
Козачок Юрий, вечный офицер СпецНаз
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12.08.2021 18:32 Ответить
Никто столько не сделал и продолжает делать для армии за свой счет как Порошенко.

СЕМЬЯ ПОРОШЕНКО ПОТРАТИЛА 700 МЛН ГРН НА АРМИЮ И ИНФРАСТРУКТУРУ
Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию.
На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное.
https://ru.tsn.ua/groshi/semya-poroshenko-potratila-700-mln-grn-na-armiyu-i-infrastrukturu-858298.html
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12.08.2021 20:19 Ответить
Минобороны подтвердило, что ПВО вокруг Киева переоборудовали за счет Рошен
Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что систему противовоздушной обороны вокруг Киева переоборудовали за средства компании Рошен.
Об этом он сказал в интервью Обозревателю, отвечая на соответствующий вопрос.
"Это правда. Была помощь от компании Рошен на переоборудование, ремонт комплексов противовоздушной обороны", - заявил Полторак.
По его словам, в свое время Украина имела три кольца противовоздушной обороны, однако много оборудования с тех пор было распродано.
"Был период, когда стратеги думали, что нет никакой угрозы - и оружие было продано или уничтожено, хотя, кстати, не было старым. Например, 300-й комплекс стоит на вооружении большинства воинских частей ПВО РФ", - отметил министр.
.
https://nv.ua/ukraine/politics/minoborony-podtverdilo-chto-pvo-vokruh-kieva-pereoborudovali-za-schet-roshen-2468575.html
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12.08.2021 20:20 Ответить
Детальний зві про передачу товарів та надання послуг на благодійність для потреб ЗСУв 2014-2016 рр.
Від фондів та компаній, які належать Петру Порошенку
Військове спорядження 97 846 875
Оптичні прилади 36 708 428
Радіозвязок 30 664 831
Тактичне спорядження 12 300 698
Бронежилети 7 876 143
Ремонт військової техніки 7 724 814
Зброя, набої та комплектуючі 2 270 196
Метеостанція (комплект) 298 765
Військове будівництво 45 254 041
Автомобілі та автоустаткування 49 189 949
Автомобілі 47 733 529
Автошини 933 399
Автозапчастини та ремонт авто 523 021
Одяг та взуття 32 047 884
ІТ- обладнання та запчастини 24 473 378
Безпілотники 10 383 678
Експедиційне спорядження 10 238 019
Електротехнічне обладнання 2 379 854
Медичні вироби 421 076
Продукти харчування 1 275 632
Транспортні витрати 99 889
Всього 274 610 275
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12.08.2021 20:22 Ответить
УЖЕ НЕ ПРЕЗИДЕНТ ПОРОШЕНКО - ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ ВОЕННЫМ
Будущим жильцам осталось лишь внести в квартиры свои вещи и расставить их по местам
В военной части в Калиновке, в Винницкой области, состоялось торжественное открытие дома для военнослужащих. В доме два подъезда по 16 квартир общей площадью 1200 кв. м. На строительство потребовалось 5 месяцев и более 37 млн грн. Это уже второй дом для военнослужащих, построенный корпорацией в рамках благотворительного проекта, передает пресс-служба Roshen.
Все квартиры меблированы шкафами, кухонными гарнитурами со встроенной техникой, имеют холодильник и всю необходимую сантехнику.
Аналогичный жилой дом Roshen построила под Броварами, в Киевской области, для семей военнослужащих, которых передислоцировали из Крыма и передала им в 2014 году. Он расположен рядом с военной частью.
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12.08.2021 20:31 Ответить
В 2017 году для военнослужащих Вооруженных сил Украины построили более 1000 квартир, сообщил президент Украины Петр Порошенко
"Хочу отметить, что в прошлом году только для военнослужащих Вооруженных сил Украины, для наших воинов было построено более 1000 квартир.
В бюджете текущего года на строительство и закупку жилья для военнослужащих предусмотрено более 800 млн грн. Но и это еще не все, потому что по моему поручению за счет средств, которые мы конфисковали у преступников из предыдущей власти, сейчас строятся 184 жилых комплекса для контрактников", - отметил он.
gordonua.com/news/war/poroshenko-soobshchil-chto-v-proshlom-godu-dlya-******************-postroili-bolee-1000-kvartir-227614.html
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12.08.2021 20:37 Ответить
Кто еще кроме Порошенко потратил столько своих личных средств для армии и для страны?
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12.08.2021 20:32 Ответить
А теперь ответь, Козачек, надеюсь что не засланый,что сделал для страны Зюзик?
Сколько своих копеек потратил на армию?
Впервые за 30 лет праздничный концертв честь 30-ти летия Независимости будет ПЛАТНЫМ!!!
Это верх Зюзиного цинизма и жлобства!

Вход на концерт к 30-летию независимости будет стоить до 2,7 тысяч гривен.
Билеты на шоу на сайте Karabas продают как "благотворительный взнос". Стоимость билета составляет от 200 до 2700 гривен в зависимости от сектора
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12.08.2021 20:47 Ответить
Полк танков "Оплот" вообще-то стоит больше всего состояния Порошенко. Но тут даже не в этом проблема. Даже если бы Порошенко как-то нашел для этого деньги, никаких танков никто бы не построил. Просто потому, что это нереально, чистой воды фантастика. Сколько лет строили вот этот один парадный "Оплот"? Года три? Вот лет за сто завод и изготовил бы танков на оснащение полка.
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13.08.2021 14:28 Ответить
Этот строили полгода с привлечением сварщиков со всего Харькова.
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13.08.2021 17:41 Ответить
Ну ок, поправка принимается. 20 лет, и завод сможет оснастить танками один полк. Если сможет запереть и не выпускать домой сварщиков, а то разбегутся.
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13.08.2021 22:58 Ответить
Если дать много денех, то справятся лет за 7-8.
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13.08.2021 23:48 Ответить
Деньги тупо просрут, результат будет тот же. Не в одних деньгах дело. По хорошему надо в чистом поле строить новый, современный завод, нанимать новых, молодых и умелых специалистов, и всё это будут делать честные и компетентные менеджеры. Тогда будет результат. Но это из разряда фантастики. И то, более вероятно то, что нам инопланетяне за красивые глаза подгонят "Звезду Смерти".
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14.08.2021 16:05 Ответить
А откуда вы возьмете новых, молодых и главное, УМЕЛЫХ специалистов? Они на столбах не растут. Их лелеят, это узкий профиль, это называется ШКОЛА. Школа танкостроения. И ее не так просто в чистом поле возродить. Иначе бы любые вьетнамы - эмираты понастроили себе танковых заводов в чистом поле. Людей у них много и бетон давно научились укладывать.
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14.08.2021 16:42 Ответить
А я про что? Про молодых и умелых специалистов - это был сарказм, если что. У меня есть опыт найма людей "типа высокой квалификации" в Украине. 100% негативный. Если вдруг я опять что-то захочу сделать с нуля, я пожалуй начну где-то к западу от Сана.
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15.08.2021 17:29 Ответить
такая же бесполезная банка как и Армата - гонять только на парадах
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12.08.2021 18:57 Ответить
Можешь пожертвовать средства а минобороны для лучшей продуктивности производства новой продукции,а потом опубликуешь на цензор нет результаты своих усилий.
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13.08.2021 06:41 Ответить
А ти так з ходу, по фото, можеш відрізнити Д-81ТМ (2А26) від КБАЗ? Чи просто хочеться вставити свої пять копійок?
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12.08.2021 20:42 Ответить
Да он просто не знает что их в Краматорске делают. Обычный местный трепач
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12.08.2021 23:08 Ответить
Якось жалюгідно звучить заголовок...
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12.08.2021 19:30 Ответить
Цена 1 танка равна премии 4 сотрудникам Нафтогаза! Может поживем 1 год без Нафтогаза, и армию перевооружим Оплотами?
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12.08.2021 19:31 Ответить
На вооружении армии 700 ОБТ. Плюс-минус. Сколько лет без газа пожить хотите?
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13.08.2021 17:42 Ответить
Ммм, красивое...
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12.08.2021 20:01 Ответить
цена танка 5 лямов долларов и как уже успели объявить кэрманычи -танк на экспорт -для нашей армии дороговат..
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12.08.2021 20:04 Ответить
За ті гроші можна модернізувати 10 старих танків.
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12.08.2021 20:40 Ответить
Зачем тратить деньги на танки, если их можно украсть.
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12.08.2021 20:42 Ответить
Теперь задумайтесь за счет чего у нас лидирующие позиции по экспорту вооружения, если мы ничего не производим...
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12.08.2021 23:10 Ответить
Прошло уже время танков. Наступило время дронов - вот и продвигайте их. А танки - для парадов
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13.08.2021 05:32 Ответить
Первый раз я это слышал 40 лет назад на предполетной подготовке.
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13.08.2021 06:48 Ответить
так і згадую слова найвеличнішого на стадіоні - коли накінець нова військова техніка буде на фронті, а не на парадах????
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13.08.2021 07:23 Ответить
Красивий танк... Жаль, що тільки один...
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13.08.2021 07:55 Ответить
Оце так моща зелябеняахмета, за 2 роки виготовили один танк і той для параду. А як волали на Порошенко, а як волали. А скільки там катерів виготовили? А скільки "Нептунів"? Як вам 73% дебілів, подобається робити всіх разом? Порошенко відремонтував більше 400 танків т-64 і більше 400 переробив т-64(модернізував) у "Булати". А ще виготовив на батальйон "Оплотів", враховуючи те, що віддав Малайзії виготовлені "оплоти", які замовили давно і також давно протриньками кошти.
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13.08.2021 09:06 Ответить
Не пишіть єрунди, будь ласка. Країна відремонтувала, завод, а не Порошенко. Він Президент, а за економіку відповідає прем*єр.
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13.08.2021 14:23 Ответить
Обычная переделка старого советского танка. Навешали на него разной требухи и выдают за свою разработку. Может сделать все-таки что-то действительно новое?
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13.08.2021 10:02 Ответить
Изготовлен ОДИН ТАНК ЗА ВЕСЬ ГОД!!! И тот для показухи и это когда завод сидит в долгах, как в шелках - 1 миллиард 800 миллионов грн. долгов, работают один день в неделю, специалисты увольняются... И это при том, что еще три года назад, при "барыге", завод являлся прибыльным предприятием, работал на полную, часто в три смены!!! Набирали на работу людей, обновляли станочный парк... ЗЕленая антиукраинская шобла гробит оборонку третий год подряд, опуская ее на уровень плинтуса времен "януковОща"... В обмен получая от кремлевского ху@ла "ЗЕленую улицу" для проката ЗЕленого кино-лайна по кацапскому ТВ...
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13.08.2021 10:09 Ответить
ТАКИХ БЫ ТАНКОВ В ВСУ ПАРУ ТЫСЯЧ!
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13.08.2021 13:18 Ответить
Угу ... А куди дівати ті 2,5 тис. які вже є, модернізовані і відремонтовані ??
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13.08.2021 14:21 Ответить
Да отдельное месторождение нефти к ним. Да 50 тыс. дополнительных бойцов. Да пару- тройку складов боеприпасов. Уух.
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13.08.2021 23:50 Ответить
Зараз би взяти за барки кодло зебілья, яке тут обіцяло сотні оплотів на фронт. Це ж вони тут розпинались, що зеля озброїть ними армію. А цей шоуман лише концертики влаштовує...
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13.08.2021 14:20 Ответить
Цей танк - 11й експериментальний, почали ще в 18 і зробили за гроші бюждету 17-19 років, що були сплачені за партію з перших 10. А зелені за два роки в замовленні не заклали жодного танку.
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13.08.2021 22:37 Ответить
Все працює на зелін піар.
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13.08.2021 22:41 Ответить
адын.... савсем адын.... а воевать в степях как раз нужны средние танки такие как Оплот а не
Леопарды и Абрамсы которые не любят среднюю дистанции а в каше ближней просто беспо
мощны это танки для тира с предварительной разведкой наводкой и целеуказанием желатель
но не только с земли но и с воздуха а Оплоты это панчеры - лоб в лоб.... зато у зюзеньки са-
лон в самалётике и детская площадочка под окнами.....
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13.08.2021 16:41 Ответить
Красивий танк. Дайте два!
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18.08.2021 22:27 Ответить
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