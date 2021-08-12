Танк "Оплот" изготовили в Харькове для участия в параде 24 августа. ФОТО

В дальнейшем танк будут использовать для показов боевых возможностей потенциальным заказчикам.

Об этом сообщили на заводе им. Малышева, информирует Цензор.НЕТ.

"Участие нового "Оплота" в параде ко Дню Независимости - большая гордость для нашего коллектива, который самоотверженно работал на реализацию поставленной задачи", - отметил гендиректор завода Василий Крылас.

После участия в параде танк будет "демонстрировать свои боевые возможности потенциальным заказчикам, в том числе иностранным", сообщили в пресс-службе.

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